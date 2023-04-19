社群行銷小編工作沒有想像中容易，首先必得具備這3大專業技能

文：邊境牧羊犬

你想成為小編嗎？

經營社群幾乎可說是所有企業必備的工作項目，不管是電商、實體商家、甚至是政府部門，都需要一位可以為他們規劃社群貼文的好手。

既然這樣，想從事社群行銷工作，究竟需要具備哪些能力呢？

姑且不論創意與跟隨時事潮流的能力，畢竟這比較難透過訓練來獲得，我認為首要必須擁有的分別是以下三大技能：資料整理、設計製圖、文案寫作。

一、資料整理

我認為具有資料蒐集與整理能力，是三項之中最重要的。

為什麼呢？以我經營過多個政府部門的社群媒體經驗來說，大部分的時候，社群貼文都需要闡述該單位的某些內容，也許是政策、服務項目、最新資訊等等。這些資料往往又多又雜．若是一股腦兒往社群平台上丟，肯定沒人願意看。

在開始製作貼文之前，就必須先行規劃這則貼文的目的性，以及想要呈現的內容。

比方說，我想以一則貼文的方式，來告訴大家這個單位提供了某個補助的服務，關於補助的內容、對象、條件、申請時間、以及各種說明，內容可能多得讓人無法專注觀看。

又或者是在這則貼文中，需要彙整出資訊懶人包，如何在有如茫茫大海般的資料庫裡，撈出正確的資訊並且加以彙整，也是十足重要的任務。再三確認你所使用的網站，是否為官方來源，還是屬於民間可隨意編輯的平台，這將影響到內容的正確性。

透過正確的資料蒐集、內容簡化，規劃出一般人也能快速閱讀並理解的內容，才是製作社群貼文最重要的事。

二、設計製圖

快節奏的社群平台裡，一張簡單明瞭又吸睛的圖片，就成了不可或缺的元素。

一般來說，製作圖卡的工具通常是Photoshop、Illustrator這類繪圖軟體，然而，如果你還不擅長這類工具，也能以線上繪圖工具Canva來製作設計圖哦。

學習設計製圖是一項漫長而需要大量練習的技能，如果是新手上路，不妨先從參考別人的作品開始。

舉例來說，你可以找幾個做得不錯的社群平台，觀摩他們如何設計圖卡，並且稍加模仿。也許是學習他們在圖面的排版風格、或是用色方式，透過多方觀察與練習，累積自己的設計美感。

在製圖的過程中，別忘了這張圖是要放在社群上的。現今幾乎80%的人都使用手機觀看社群媒體，那麼在圖片設計上，更需要考量到手機觀看的合適性。

在手機上觀看時，字體是否夠大？不妨在製好圖卡之後，先傳到手機裡測試一下吧。

三、文案寫作

一篇社群貼文，絕不能忘了寫上淺顯易懂的文案。

文案的長度其實並不是重點，這必須取決於這則貼文想要傳達多少資訊。文案的內容也不一定要多麼優雅或是鑽研用詞，只要適當的傳達意思就行。

在文案的撰寫上，首先要審視貼文的目的性。觀看者是誰、而這些人在意什麼資訊，找出對象，並以和他們對話的方式，與他們分享資訊。

舉例來說，你想要吸引預計創業的人來參與課程，你可以在貼文的前三行文字中，先點出創業者常見的問題與困境，並接著提出報名這場課程將能獲得解答。

曾為這些問題所苦的人們，若是看到了這則文案，就有很高的機會願意點進來觀看。

小結

從事社群行銷相關工作，雖然並不是很賺錢，還得需要學會很多技能，然而，這些技能可說是相當實用。當你真正純熟地活用這些能力時，你行銷的東西將不再只是商品、服務等，而是你自己。

為自己而學吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九