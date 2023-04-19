社群行銷小編工作沒有想像中容易，首先必得具備這3大專業技能
我們想讓你知道的是
這些技能相當實用，因為當你真正純熟地活用這些能力時，行銷的東西將不再只是商品、服務等，而是你自己，而其中「資料蒐集與整理」能力，是我認為三項中最重要的。
文：邊境牧羊犬
你想成為小編嗎？
經營社群幾乎可說是所有企業必備的工作項目，不管是電商、實體商家、甚至是政府部門，都需要一位可以為他們規劃社群貼文的好手。
既然這樣，想從事社群行銷工作，究竟需要具備哪些能力呢？
姑且不論創意與跟隨時事潮流的能力，畢竟這比較難透過訓練來獲得，我認為首要必須擁有的分別是以下三大技能：資料整理、設計製圖、文案寫作。
一、資料整理
我認為具有資料蒐集與整理能力，是三項之中最重要的。
為什麼呢？以我經營過多個政府部門的社群媒體經驗來說，大部分的時候，社群貼文都需要闡述該單位的某些內容，也許是政策、服務項目、最新資訊等等。這些資料往往又多又雜．若是一股腦兒往社群平台上丟，肯定沒人願意看。
在開始製作貼文之前，就必須先行規劃這則貼文的目的性，以及想要呈現的內容。
比方說，我想以一則貼文的方式，來告訴大家這個單位提供了某個補助的服務，關於補助的內容、對象、條件、申請時間、以及各種說明，內容可能多得讓人無法專注觀看。
又或者是在這則貼文中，需要彙整出資訊懶人包，如何在有如茫茫大海般的資料庫裡，撈出正確的資訊並且加以彙整，也是十足重要的任務。再三確認你所使用的網站，是否為官方來源，還是屬於民間可隨意編輯的平台，這將影響到內容的正確性。
透過正確的資料蒐集、內容簡化，規劃出一般人也能快速閱讀並理解的內容，才是製作社群貼文最重要的事。
二、設計製圖
快節奏的社群平台裡，一張簡單明瞭又吸睛的圖片，就成了不可或缺的元素。
一般來說，製作圖卡的工具通常是Photoshop、Illustrator這類繪圖軟體，然而，如果你還不擅長這類工具，也能以線上繪圖工具Canva來製作設計圖哦。
學習設計製圖是一項漫長而需要大量練習的技能，如果是新手上路，不妨先從參考別人的作品開始。
舉例來說，你可以找幾個做得不錯的社群平台，觀摩他們如何設計圖卡，並且稍加模仿。也許是學習他們在圖面的排版風格、或是用色方式，透過多方觀察與練習，累積自己的設計美感。
在製圖的過程中，別忘了這張圖是要放在社群上的。現今幾乎80%的人都使用手機觀看社群媒體，那麼在圖片設計上，更需要考量到手機觀看的合適性。
在手機上觀看時，字體是否夠大？不妨在製好圖卡之後，先傳到手機裡測試一下吧。
三、文案寫作
一篇社群貼文，絕不能忘了寫上淺顯易懂的文案。
文案的長度其實並不是重點，這必須取決於這則貼文想要傳達多少資訊。文案的內容也不一定要多麼優雅或是鑽研用詞，只要適當的傳達意思就行。
在文案的撰寫上，首先要審視貼文的目的性。觀看者是誰、而這些人在意什麼資訊，找出對象，並以和他們對話的方式，與他們分享資訊。
舉例來說，你想要吸引預計創業的人來參與課程，你可以在貼文的前三行文字中，先點出創業者常見的問題與困境，並接著提出報名這場課程將能獲得解答。
曾為這些問題所苦的人們，若是看到了這則文案，就有很高的機會願意點進來觀看。
小結
從事社群行銷相關工作，雖然並不是很賺錢，還得需要學會很多技能，然而，這些技能可說是相當實用。當你真正純熟地活用這些能力時，你行銷的東西將不再只是商品、服務等，而是你自己。
為自己而學吧。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。