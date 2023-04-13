台中師對生霸凌案：教育局決議校長記大過並拔除職務，學務主任移送教評會不排除解聘

台中某高中學生自殺事件疑似與校園師對生霸凌有關，先前台中市政府教育局宣布前學務主任、主任教官及學創人員將做行政議處，今（13）日教育局召開校長成績考核委員會後，再決議處分校長大過一次，並拔除校長職務。而學務主任也將移送教評會，最重不排除解聘。

台中某高中2月發生師對生校園霸凌事件，1名學生疑似遭到主任、教官、學務創新人員霸凌，最終選擇結束生命。台中市政府及學校日前在立法院教育及文化委員會上，遭立委質疑延誤處理，台中市教育局隨即宣布學校調查小組結果出爐，前學務主任、主任教官及2名學創人員不當管教，將做行政議處。

台中市教育局指出，學校在此案一開始消極面對，啟動調查又有所延誤，教育局因此主動介入，將校長、主任教官、學創人員等關係人調離現職，代理校長到任後就召開教評會，決議停聘學務主任靜候調查。

校長記大過、解職

教育部長潘文忠日前說明，校長並非遭到投訴的霸凌對象，只是因統籌行政所以應負相關責任，因此由教育局做校長行政責任的調查。台中市教育局今日召開校長考核會議檢討咎責，認為該名校長在事件發生後消極處理，延誤啟動調查時機，事件擴大後也未見其領導統御能力，管理失當，決議處分記大過一次。且教育局認定他已經不適任校長一職，因此依照《高級中等教育法》第17及15條規定解除校長職務。

同時，教育局昨（12）日接獲學校函送的調查報告及校事會議紀錄後，認為前學務主任涉有不當管教且情節重大，因此教育局要求學校依照《教師法》規定，將其移送教評會，依法嚴懲嚴辦，最重不排除解聘。

台中市教育局指出，對此案的調查秉持公平公正、勿枉勿縱的原則，積極督導學校調查及處置作為，如有違法一定嚴辦。日後也會持續加強辦理強化教師正向管教專業知能，營造友善良好的學習環境。

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核稿編輯：翁世航