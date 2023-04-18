《我要賣個慘字》：關於悲劇行銷以及吹捧文化

文：曾友俞

電影《九品芝麻官》裡吳孟達飾演的包有為，扮成老闆假裝被虎頭鍘切成兩半，爬到來福旁邊在他腳上寫下個「慘」字，使來福招供自己根本不識字而案情大白。

「賣個慘字」可不是指顧名思義地把字給寫出來賣了，而是種塑造自己難過的情景，以獲取自己欲求之物的現象，簡單來說是種悲劇行銷。

這個名詞是曾跟一位編輯吃飯時他這麼形容的，當我們說到一位獨立書店老闆時，我問他有什麼評價，他說：「哦，就賣慘啊，就是說我們獨立書店多難做多難做，所以請大家多多支持！」

這時我真覺得新鮮，第一次聽到賣慘這個名詞。不，動詞加名詞：販賣慘象。把自己的景況說得多淒慘請大家多多支持，這樣的言語說穿了就是要大家購買自己的商品。

《華氏451度》中主角蒙塔格對消防隊長畢提怒吼道：「你是打火隊長！你的房子裡不能有書！」

畢提這麼回答：「擁有書本並不是罪，蒙塔格，而是閱讀！沒錯，我擁有書本，可是我並沒有讀書！」

「...這些書將在書架上凋零。為什麼？因為是我說的。我不會供給它們養分，它們永遠盼不到雙手的觸摸、雙眼的注目、舌尖的朗讀。它們比塵埃好不到哪裡去。」

沒錯，書固然是知識的載體，但同時也是商品，沒有什麼是不能買賣的，尤其是用成本製作而成的東西，即便連珍視書籍者也無法諱言。雖然書的價值並不是這些物質本身而已也一樣，

好慘。真的嗎？明明活動一場接一場的辦，書店一間接著一間的開，兩三年前曾有所謂的「歇業之亂」，簡單來說獨立書店一個接一個地說要「歇業」，所謂的歇業在教育部重編國語辭典修訂本裡頭這麼解釋道：「停止營業。」

那麼，既然是經營文化事業的書店不可能不知道這個意思，在這樣的前提下，以如此聳動的文字操弄著閱讀者的心，這可不是無心之過，甚至是明知故犯。尤其還聽聞到有「歇業」過後不久又「東山再起」的，簡直是荒謬劇的人生如戲。

這場騷亂是在面對電商低價競爭時的抗議行動，但完全搞錯重點的是，獨立書店的購書者，從來就不是去誠品逛完回家博客來買的同樣一群人，獨立書店的書籍售價幾乎不打折，那麼大家願意去補足79折、75折、65折跟原價這有數十、數百元差距的金額交付給獨立書店的理由何在？

「對於文化的貢獻」，我會這麼回答。當然這種理由因人而異，我也不代表所有在獨立書店的購書者發言。

只是同樣的商品可以用一高一低的價格取得的時候，我們可以去想彌合這之間落差的到底是什麼？又是什麼讓我們願意違反資本主義的邏輯，去用任何高於最低成本的價格去取得同樣的商品？

所以，上述回答才會是：「對於文化的貢獻」。因為對於用原價在獨立書店購書者而言，顯明的事情是這個行為不只是購書，還是「在獨立書店購書」，除了知悉於自身的財貨，將交換比原先可使用更低價格取得的同樣物品外，更是一種行為態度的表率：我支持你們。

總之，歇業之亂只是一場胡鬧，因為在之前與之後都不會影響什麼，因為如同前面所說的，獨立書店與電商兩地方的消費者自始就不同。但我要說的並不是任何經營之道，而是賣慘的現象，即塑造自己難過的情景以獲取自己欲求之物的現象。

其實，也不僅止於文化事業有這樣的情況，法律行業中曾有十分風靡的一句話總讓我覺得不自在：「求提拔」。一大堆人朗朗上口，我一直好奇的是，已經取得專業資格的人，何以要用這麼卑縮的言語在說話。

當然，我知道這裡情況有些不同，差異在於這裡的言論並不真的覺得自己需要被提拔，雖然可能也心想著若能被提拔個兩下也不錯，但場面玩笑話居多。

不過，重要的是「吹捧」，吹捧文化其實是賣慘現象的另一面：一邊是我很可憐幫我吧；另一邊是你好厲害幫我吧。無論是不是真的這麼想，外觀上就是長這個樣子。

這讓我想到極權主義對於社會中成員的施壓方式中，有像是要求商店掛出印有極權主義符號旗子的命令，重點並不是商店擁有者是不是真心支持執政者，重要的是「表象」，政治中重要的問題，從來都不是內裡是什麼，而是如何表演所形成的表象。就像電影《上流世界》裡頭的一個橋段，角色貝魯斯克尼與孫子的對話：

「爺爺，你踩到了大便」

「不，我沒有。」

「有你剛剛才踩到。」

「你知道艾薩克牛頓（Isaac Newton）說過甚麼嗎？『表象只欺騙平庸的心靈』（Appearances only deceive mediocre minds）。你並不平庸，所以你必須看見那並不是真正發生的事。你祖父從未在他的一生中踩到大便，也將不會。園丁耕種土讓產生小泥球，讓它的質感非常像大便。懂了嗎？」

「是的爺爺。它看起來像大便，但不是大便。」

「太好了，你學到了甚麼？」

「土壤不是大便。」

「錯。你學到的是，真實是我們音調的產物，以及我們說話時的斷定。」

「所以或許那真的是大便？」

「而且或許牛頓從沒這麼說過。那重要嗎？不。唯一重要的事情是你相信了我。」

其實人際政治也是一樣的產物，表象才是真實。賣慘現象重要的，並不是到底有沒有那麼慘，明明可能公眾面向發表淒慘的訴苦，私人頁面卻是逍遙自在，同時能觀看到公私兩面的友人們，要不是一同賣慘的夥伴，就是默不做聲、睜眼閉眼的以和為貴派，當然還有真心相信的人。