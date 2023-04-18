《我要賣個慘字》：關於悲劇行銷以及吹捧文化
我們想讓你知道的是
獨立書店好慘，真的嗎？明明活動一場接一場的辦，書店一間接著一間的開，兩三年前曾有所謂的「歇業之亂」，以如此聳動的文字操弄著閱讀者的心，但完全搞錯重點的是，獨立書店的購書者，從來就不是去誠品逛完回家博客來買的那一群人。
文：曾友俞
電影《九品芝麻官》裡吳孟達飾演的包有為，扮成老闆假裝被虎頭鍘切成兩半，爬到來福旁邊在他腳上寫下個「慘」字，使來福招供自己根本不識字而案情大白。
「賣個慘字」可不是指顧名思義地把字給寫出來賣了，而是種塑造自己難過的情景，以獲取自己欲求之物的現象，簡單來說是種悲劇行銷。
這個名詞是曾跟一位編輯吃飯時他這麼形容的，當我們說到一位獨立書店老闆時，我問他有什麼評價，他說：「哦，就賣慘啊，就是說我們獨立書店多難做多難做，所以請大家多多支持！」
這時我真覺得新鮮，第一次聽到賣慘這個名詞。不，動詞加名詞：販賣慘象。把自己的景況說得多淒慘請大家多多支持，這樣的言語說穿了就是要大家購買自己的商品。
《華氏451度》中主角蒙塔格對消防隊長畢提怒吼道：「你是打火隊長！你的房子裡不能有書！」
畢提這麼回答：「擁有書本並不是罪，蒙塔格，而是閱讀！沒錯，我擁有書本，可是我並沒有讀書！」
「...這些書將在書架上凋零。為什麼？因為是我說的。我不會供給它們養分，它們永遠盼不到雙手的觸摸、雙眼的注目、舌尖的朗讀。它們比塵埃好不到哪裡去。」
沒錯，書固然是知識的載體，但同時也是商品，沒有什麼是不能買賣的，尤其是用成本製作而成的東西，即便連珍視書籍者也無法諱言。雖然書的價值並不是這些物質本身而已也一樣，
好慘。真的嗎？明明活動一場接一場的辦，書店一間接著一間的開，兩三年前曾有所謂的「歇業之亂」，簡單來說獨立書店一個接一個地說要「歇業」，所謂的歇業在教育部重編國語辭典修訂本裡頭這麼解釋道：「停止營業。」
那麼，既然是經營文化事業的書店不可能不知道這個意思，在這樣的前提下，以如此聳動的文字操弄著閱讀者的心，這可不是無心之過，甚至是明知故犯。尤其還聽聞到有「歇業」過後不久又「東山再起」的，簡直是荒謬劇的人生如戲。
這場騷亂是在面對電商低價競爭時的抗議行動，但完全搞錯重點的是，獨立書店的購書者，從來就不是去誠品逛完回家博客來買的同樣一群人，獨立書店的書籍售價幾乎不打折，那麼大家願意去補足79折、75折、65折跟原價這有數十、數百元差距的金額交付給獨立書店的理由何在？
「對於文化的貢獻」，我會這麼回答。當然這種理由因人而異，我也不代表所有在獨立書店的購書者發言。
只是同樣的商品可以用一高一低的價格取得的時候，我們可以去想彌合這之間落差的到底是什麼？又是什麼讓我們願意違反資本主義的邏輯，去用任何高於最低成本的價格去取得同樣的商品？
所以，上述回答才會是：「對於文化的貢獻」。因為對於用原價在獨立書店購書者而言，顯明的事情是這個行為不只是購書，還是「在獨立書店購書」，除了知悉於自身的財貨，將交換比原先可使用更低價格取得的同樣物品外，更是一種行為態度的表率：我支持你們。
總之，歇業之亂只是一場胡鬧，因為在之前與之後都不會影響什麼，因為如同前面所說的，獨立書店與電商兩地方的消費者自始就不同。但我要說的並不是任何經營之道，而是賣慘的現象，即塑造自己難過的情景以獲取自己欲求之物的現象。
其實，也不僅止於文化事業有這樣的情況，法律行業中曾有十分風靡的一句話總讓我覺得不自在：「求提拔」。一大堆人朗朗上口，我一直好奇的是，已經取得專業資格的人，何以要用這麼卑縮的言語在說話。
當然，我知道這裡情況有些不同，差異在於這裡的言論並不真的覺得自己需要被提拔，雖然可能也心想著若能被提拔個兩下也不錯，但場面玩笑話居多。
不過，重要的是「吹捧」，吹捧文化其實是賣慘現象的另一面：一邊是我很可憐幫我吧；另一邊是你好厲害幫我吧。無論是不是真的這麼想，外觀上就是長這個樣子。
這讓我想到極權主義對於社會中成員的施壓方式中，有像是要求商店掛出印有極權主義符號旗子的命令，重點並不是商店擁有者是不是真心支持執政者，重要的是「表象」，政治中重要的問題，從來都不是內裡是什麼，而是如何表演所形成的表象。就像電影《上流世界》裡頭的一個橋段，角色貝魯斯克尼與孫子的對話：
「爺爺，你踩到了大便」
「不，我沒有。」
「有你剛剛才踩到。」
「你知道艾薩克牛頓（Isaac Newton）說過甚麼嗎？『表象只欺騙平庸的心靈』（Appearances only deceive mediocre minds）。你並不平庸，所以你必須看見那並不是真正發生的事。你祖父從未在他的一生中踩到大便，也將不會。園丁耕種土讓產生小泥球，讓它的質感非常像大便。懂了嗎？」
「是的爺爺。它看起來像大便，但不是大便。」
「太好了，你學到了甚麼？」
「土壤不是大便。」
「錯。你學到的是，真實是我們音調的產物，以及我們說話時的斷定。」
「所以或許那真的是大便？」
「而且或許牛頓從沒這麼說過。那重要嗎？不。唯一重要的事情是你相信了我。」
其實人際政治也是一樣的產物，表象才是真實。賣慘現象重要的，並不是到底有沒有那麼慘，明明可能公眾面向發表淒慘的訴苦，私人頁面卻是逍遙自在，同時能觀看到公私兩面的友人們，要不是一同賣慘的夥伴，就是默不做聲、睜眼閉眼的以和為貴派，當然還有真心相信的人。
Tags：
不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。