2022年全球高科技產業併購高度集中軟體業，未來海量數據發展AI成為趨勢
我們想讓你知道的是
併購
令人感到意外，全球科技巨頭在近年大量併購TMT（Technology, Media, Telecom）產業，而2022年前10大併購案有9案是軟體業，凸顯未來科技業的重要走向，成為市場矚目焦點。不過，專家強調，2022年隨著利率上升、地緣政治議題發酵及法規限制，將趨於保守導致併購數量衰退。
全球科技大廠紛紛走向併購軟體
近日由微軟（Microsoft ）投資OpenAI所開發的人工智慧聊天機器人ChatGPT引起風潮，象徵全球的科技走向了另一個嶄新的階段，然而ChatGPT的誕生是多年來產業醞釀下的結果。
台灣玉山科技協會理事長童子賢於12日在「地緣政治下的矽島曙光-台灣科技產業新賽局」科技論壇中表示，後疫情時代的來臨，科技產業進入新賽局，各國爭相加入科技產業競爭行列。
科技產業的變化和趨勢，可以從企業的「併購案」中發現端倪。勤業眾信聯合會計師事務所公的資訊顯示，2020年至2022年全球高科技產業的前10大併購案，主要落在電信業、媒體業以及軟體業等3大產業。
勤業眾信財務顧問服務執行副總經理黃俊榮於論壇中指出，TMT併購交易相當活躍，自2020年起全球掀起電信業整併浪潮，2021年則是有華納兄弟（Warner Bros）與Discovery的指標性合併案，
他強調，到了2022年又以軟體產業為絕對大宗，指標案是雲計算和硬體虛擬化的軟體公司威睿（Vmware）、電子遊戲控股公司動視暴雪（Activision Blizzard）、社群軟體推特（Twitter）及圖形編輯器公司Figma，這些被併購公司以穩定現金流及軟體即服務（SaaS）模式之標的最受青睞。
針對科技業3巨頭，在2020至2022年，微軟的交易數量達71件，在本業的雲端、AI運算和遊戲上，在分別向永續能源、碳捕捉等領域拓展；Alphabet有58件則向新進能源和軟體服務上拓展；至於Meta有23件併購，除了本業社群、元宇宙，也向金融、零售業擴展，而這些都脫不開人工智慧的應用。
地緣政治議題發酵，併購案開始走低
人工智慧受惠於巨量數據庫才可以有突破性發展。例如：ChatGPT先從使用者那裡收集資料，並強協作加強訓練和微調語言邏輯，同時使用者可對從ChatGPT收到的回覆投贊成或反對票；投票時還可以額外填寫文字回應進行糾錯。
Appier沛星互動科技與iKala愛卡拉互動媒體股份有限公司董事簡立峰也分享，ChatGPT的橫空出世讓電腦開始說人話，透過便利的人機對話，可以自動生文案、出報告、寫程式、產生圖像，提高白領工作的生產力，卻也造成各行各業工作被取代的恐慌。
他強調，ChatGPT帶動生成式AI的快速發展，資訊科技進入到真正的「電腦」時代；而這台電腦是具備學習能力的大型語言模型，需要龐大的訓練資料與算力才能建構而成。擁有此技術、資金與人才的企業甚至國家，將是非常少數。未來大國競爭、大型科技企業壟斷的態式，將越來越強烈。
這意味著，即使是軟體科技產業，也快速出現典範轉移。由於電腦可以一定程度的自動寫程式，低階工程師的角色面臨挑戰。未來軟體公司為了避免依附科技巨人，都需要增強AI能力以應對競爭空前激烈的市場。
不過，併購在2021年創下交易數量／金額以及估值的歷史新高點，其中以高科技產業的併購交易約佔2至3成。然而，2022年下半年隨著利率上升、地緣政治議題發酵以及法規限制，私募基金也因融資成本攀升趨於保守，導致併購數量衰退。
黃俊榮分析，科技大廠持續透過併購與部分股權投資跨入新領域，包含醫療、電動車、新能源及AI等；電信業整併後回復三大廠短期呈現平衡態勢，相對成熟之產業預期也將透過併購持續整合，而未來的併購，因為地緣政治議題持續發酵，供應鏈短鏈化及移轉變得日益艱難。
延伸閱讀
- 擔心工作被ChatGPT取代？與其學寫程式，不如增進專業成為AI的核稿人
- AI繪圖時代｜創意工作Ｘ藝術價值Ｘ著作權
- ChatGPT實測：哪些文字工作可以請ChatGPT幫忙？它的強項與弱項各是什麼？
- 隨著ChatGPT、MidJourney、DALL·E等人工智慧高速發展，我們將會是「最後一代」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。