2022年全球高科技產業併購高度集中軟體業，未來海量數據發展AI成為趨勢

令人感到意外，全球科技巨頭在近年大量併購TMT（Technology, Media, Telecom）產業，而2022年前10大併購案有9案是軟體業，凸顯未來科技業的重要走向，成為市場矚目焦點。不過，專家強調，2022年隨著利率上升、地緣政治議題發酵及法規限制，將趨於保守導致併購數量衰退。

全球科技大廠紛紛走向併購軟體

近日由微軟（Microsoft ）投資OpenAI所開發的人工智慧聊天機器人ChatGPT引起風潮，象徵全球的科技走向了另一個嶄新的階段，然而ChatGPT的誕生是多年來產業醞釀下的結果。

台灣玉山科技協會理事長童子賢於12日在「地緣政治下的矽島曙光-台灣科技產業新賽局」科技論壇中表示，後疫情時代的來臨，科技產業進入新賽局，各國爭相加入科技產業競爭行列。

科技產業的變化和趨勢，可以從企業的「併購案」中發現端倪。勤業眾信聯合會計師事務所公的資訊顯示，2020年至2022年全球高科技產業的前10大併購案，主要落在電信業、媒體業以及軟體業等3大產業。

勤業眾信財務顧問服務執行副總經理黃俊榮於論壇中指出，TMT併購交易相當活躍，自2020年起全球掀起電信業整併浪潮，2021年則是有華納兄弟（Warner Bros）與Discovery的指標性合併案，

他強調，到了2022年又以軟體產業為絕對大宗，指標案是雲計算和硬體虛擬化的軟體公司威睿（Vmware）、電子遊戲控股公司動視暴雪（Activision Blizzard）、社群軟體推特（Twitter）及圖形編輯器公司Figma，這些被併購公司以穩定現金流及軟體即服務（SaaS）模式之標的最受青睞。

關鍵評論網 ／ 莊貿捷拍攝

針對科技業3巨頭，在2020至2022年，微軟的交易數量達71件，在本業的雲端、AI運算和遊戲上，在分別向永續能源、碳捕捉等領域拓展；Alphabet有58件則向新進能源和軟體服務上拓展；至於Meta有23件併購，除了本業社群、元宇宙，也向金融、零售業擴展，而這些都脫不開人工智慧的應用。

關鍵評論莊貿捷拍攝

地緣政治議題發酵，併購案開始走低

人工智慧受惠於巨量數據庫才可以有突破性發展。例如：ChatGPT先從使用者那裡收集資料，並強協作加強訓練和微調語言邏輯，同時使用者可對從ChatGPT收到的回覆投贊成或反對票；投票時還可以額外填寫文字回應進行糾錯。

Appier沛星互動科技與iKala愛卡拉互動媒體股份有限公司董事簡立峰也分享，ChatGPT的橫空出世讓電腦開始說人話，透過便利的人機對話，可以自動生文案、出報告、寫程式、產生圖像，提高白領工作的生產力，卻也造成各行各業工作被取代的恐慌。

他強調，ChatGPT帶動生成式AI的快速發展，資訊科技進入到真正的「電腦」時代；而這台電腦是具備學習能力的大型語言模型，需要龐大的訓練資料與算力才能建構而成。擁有此技術、資金與人才的企業甚至國家，將是非常少數。未來大國競爭、大型科技企業壟斷的態式，將越來越強烈。

這意味著，即使是軟體科技產業，也快速出現典範轉移。由於電腦可以一定程度的自動寫程式，低階工程師的角色面臨挑戰。未來軟體公司為了避免依附科技巨人，都需要增強AI能力以應對競爭空前激烈的市場。

不過，併購在2021年創下交易數量／金額以及估值的歷史新高點，其中以高科技產業的併購交易約佔2至3成。然而，2022年下半年隨著利率上升、地緣政治議題發酵以及法規限制，私募基金也因融資成本攀升趨於保守，導致併購數量衰退。

黃俊榮分析，科技大廠持續透過併購與部分股權投資跨入新領域，包含醫療、電動車、新能源及AI等；電信業整併後回復三大廠短期呈現平衡態勢，相對成熟之產業預期也將透過併購持續整合，而未來的併購，因為地緣政治議題持續發酵，供應鏈短鏈化及移轉變得日益艱難。

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核稿編輯：翁世航