大麻合法化主要推手，泰國衛生部長有望成為下屆政府的核心人物

據《路透社》報導，儘管通貨膨脹和全球經濟放緩，但泰國國內經濟逐漸有復甦的跡象，而在即將迎來的5月14日大選中，經濟政策也是各政黨在選戰中的熱門議題，去年推動大麻合法化的泰國副總理兼衛生部長、同時也是本次選舉泰自豪黨的56歲總理候選人阿努廷（Anutin Charnvir），希望以兌現大麻及經濟相關政策的承諾中獲得選票，與泰自豪黨成為下一屆政府的一部分。

「我們肯定會贏得比上次更多的席位，我們的目標是在這次選舉中獲得三位數的議會席位。」阿努廷曾於2018年向媒體提出上述目標。

在2019年的選舉中，選舉規則有利於中小型政黨，泰自豪黨在500名席位的議會中贏得了51席，成為親軍政黨主導的聯盟中的執政黨之一。本次選舉根據於2017年軍政府頒布的憲法，經人權觀察整理，該憲法規定泰國眾議院的500個議席皆由選舉產生，但參議院的250個議席則由軍政府指派，而總理候選人則必須由眾議院以多數決提名產生，並交由250名非民選參議員和500名眾議員共同投票決定，候選人必須獲得兩院共計750名議員的過半數（376票）同意才能當選。

因此，親軍方政黨只需要在眾議院中取得126席，再加上軍政府指派的250席參議員，就能讓總理候選人當選。 相對地，反對陣營需要獲得將近三倍的票數才能使總理候選人當選，這樣的規則有利於規模較大的政黨，因此泰自豪黨積極投入競選活動，期望以大麻及經濟相關政策吸引選票，並且不排除組成聯合政府的可能。

而泰自豪黨最強勁的對手之一為前總理塔克辛創立的為泰黨，該黨曾經批評泰自豪黨與執政聯盟推動的大麻合法化「倉促又鬆散」，並對年輕人造成嚴重威脅。

而阿努廷表示，上次選舉中，泰自豪黨至少贏得了數百萬相信大麻好處的人的選票。

上個月的兩項民意調查顯示，泰自豪黨是執政聯盟中最受歡迎的政黨，但整體排名則在最受歡迎的為泰黨之後，本次為泰黨的總理候選人為塔克辛的女兒貝東丹。

蘭實大學的政治學家Wanwichit Boonprong表示，由於阿努廷的所在的政黨立場以及他八面玲瓏的人際關係，他很可能會成為君主制的最大擁護者。

此外，泰自豪黨可能會在政府聯盟的政黨中獲得最多席位，Wanwichit Boonprong預計該黨可能會贏得70多個席位，其中包括來自泰國東北部的農村據點，泰自豪黨向這些農村居民承諾會打擊小額貸款並改善當地衛生系統。

阿努廷本人則表示，他對與任何政黨合作皆持開放態度，並隨時準備好在對的時機出任總理一職，他強調：「我更年輕，對選民來說更新鮮，我也了解民主制度下的政治。」

然而，阿努廷為立場堅定的君主主義者，他反對任何修改冒犯君主法的可能性。

2020年初，泰國出現了一場以青年為主導的反軍方參與政治的抗議運動，該運動的訴求之一便是呼籲修改保護君主制的憲法112條（冒犯君主罪，（lese majeste），該法條對被當局判定侮辱皇室的人處以最高15年的監禁，變相打壓人民言論自由，時至今日，泰國國內依舊會有零星的抗議活動與示威。

Photo Credit:GettyImages 抗議君主制及憲法112條的泰國民眾（示意圖）。

因此，本次泰國選舉如同民主改革派與親軍保守派之間的激烈競爭。一些小黨建議修改冒犯君主罪，為泰黨則提出在議會討論該議題的可能性，但對阿努廷來說，君主制是神聖不可侵犯的。

「保護君主制是黨的靈感（inspiration）。」阿努廷強調。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒