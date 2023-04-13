大麻合法化主要推手，泰國衛生部長有望成為下屆政府的核心人物
我們想讓你知道的是
去年推動大麻合法化的泰國副總理兼衛生部長、同時也是本次選舉泰自豪黨的56歲總理候選人阿努廷，希望以兌現大麻及經濟相關政策的承諾中獲得選票，與泰自豪黨成為下一屆政府的一部分。
據《路透社》報導，儘管通貨膨脹和全球經濟放緩，但泰國國內經濟逐漸有復甦的跡象，而在即將迎來的5月14日大選中，經濟政策也是各政黨在選戰中的熱門議題，去年推動大麻合法化的泰國副總理兼衛生部長、同時也是本次選舉泰自豪黨的56歲總理候選人阿努廷（Anutin Charnvir），希望以兌現大麻及經濟相關政策的承諾中獲得選票，與泰自豪黨成為下一屆政府的一部分。
「我們肯定會贏得比上次更多的席位，我們的目標是在這次選舉中獲得三位數的議會席位。」阿努廷曾於2018年向媒體提出上述目標。
在2019年的選舉中，選舉規則有利於中小型政黨，泰自豪黨在500名席位的議會中贏得了51席，成為親軍政黨主導的聯盟中的執政黨之一。本次選舉根據於2017年軍政府頒布的憲法，經人權觀察整理，該憲法規定泰國眾議院的500個議席皆由選舉產生，但參議院的250個議席則由軍政府指派，而總理候選人則必須由眾議院以多數決提名產生，並交由250名非民選參議員和500名眾議員共同投票決定，候選人必須獲得兩院共計750名議員的過半數（376票）同意才能當選。
因此，親軍方政黨只需要在眾議院中取得126席，再加上軍政府指派的250席參議員，就能讓總理候選人當選。 相對地，反對陣營需要獲得將近三倍的票數才能使總理候選人當選，這樣的規則有利於規模較大的政黨，因此泰自豪黨積極投入競選活動，期望以大麻及經濟相關政策吸引選票，並且不排除組成聯合政府的可能。
而泰自豪黨最強勁的對手之一為前總理塔克辛創立的為泰黨，該黨曾經批評泰自豪黨與執政聯盟推動的大麻合法化「倉促又鬆散」，並對年輕人造成嚴重威脅。
而阿努廷表示，上次選舉中，泰自豪黨至少贏得了數百萬相信大麻好處的人的選票。
上個月的兩項民意調查顯示，泰自豪黨是執政聯盟中最受歡迎的政黨，但整體排名則在最受歡迎的為泰黨之後，本次為泰黨的總理候選人為塔克辛的女兒貝東丹。
蘭實大學的政治學家Wanwichit Boonprong表示，由於阿努廷的所在的政黨立場以及他八面玲瓏的人際關係，他很可能會成為君主制的最大擁護者。
此外，泰自豪黨可能會在政府聯盟的政黨中獲得最多席位，Wanwichit Boonprong預計該黨可能會贏得70多個席位，其中包括來自泰國東北部的農村據點，泰自豪黨向這些農村居民承諾會打擊小額貸款並改善當地衛生系統。
阿努廷本人則表示，他對與任何政黨合作皆持開放態度，並隨時準備好在對的時機出任總理一職，他強調：「我更年輕，對選民來說更新鮮，我也了解民主制度下的政治。」
然而，阿努廷為立場堅定的君主主義者，他反對任何修改冒犯君主法的可能性。
2020年初，泰國出現了一場以青年為主導的反軍方參與政治的抗議運動，該運動的訴求之一便是呼籲修改保護君主制的憲法112條（冒犯君主罪，（lese majeste），該法條對被當局判定侮辱皇室的人處以最高15年的監禁，變相打壓人民言論自由，時至今日，泰國國內依舊會有零星的抗議活動與示威。
因此，本次泰國選舉如同民主改革派與親軍保守派之間的激烈競爭。一些小黨建議修改冒犯君主罪，為泰黨則提出在議會討論該議題的可能性，但對阿努廷來說，君主制是神聖不可侵犯的。
「保護君主制是黨的靈感（inspiration）。」阿努廷強調。
新聞來源：
- Thailand's cannabis champion eyes bigger role after May election（路透社）
- Thailand heads into polls with burning cannabis issue in limbo（路透社）
- How Thailand’s Deputy PM Could Score the Top Job—and Redefine the Country’s Politics（TIME）
- 泰國：即將來臨的大選存在根本缺陷（人權觀察）
延伸閱讀：
- 大麻合法化將轉彎？大麻經濟成果不如預期，是否加強管制成泰國朝野選戰熱點
- 大麻合法化缺法令配套引社會亂象，泰國副總理強調大麻有助促進經濟不喊停
- 以民粹主義與家族光環加持，戴克辛之女貝丹東訴諸懷舊情感號召非菁英階層支持
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
我們想讓你知道的是
亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。
疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。
全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。
此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
<國發會 廣告>