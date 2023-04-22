2023/04/22,
音樂

突破性別、種族天花板，奧地利交響樂團首位女性亞裔指揮陳美安的故事

突破性別、種族天花板，奧地利交響樂團首位女性亞裔指揮陳美安的故事
陳美安｜Photo Credit: Mei-Ann Chen Conductor

我們想讓你知道的是

2021年，台灣指揮家陳美安，正式獲聘為奧地利施第利亞格拉茲創藝樂團為期五年的首席指揮，也是首位獲得奧地利交響樂團聘約的女性亞裔指揮，在樂壇締造自己的新里程碑，成為台灣音樂學子心目中的嚮往之光。而這名指揮家，經過何種歷練才能夠有今日的成績？

文：音音有代誌／K編

「為了夢想，你可以付出多少努力？」

相信這個問題的回答因人而異，不過，有這麼一個人，為了夢想，無懼古典音樂圈對於女性指揮家的種種考驗，不但持續精進自己，更成為首位獲得奧地利交響樂團聘約的女性亞裔指揮。

她的故事，是逐夢的另一個代名詞；更是當你與現實殘酷奮鬥時，值得想起來的勵志能量。接下來，就讓我們來認識來自台灣的女性指揮家——陳美安

指揮陳美安返鄉走春 內惟體驗65聲道互動指揮
Photo Credit: 高雄市政府提供
指揮陳美安（前中）

和音樂緣分起自小提琴，16歲就赴美進修

出生於高雄的陳美安，接觸指揮之前，在小提琴演奏有著相當優異的表現，還曾擔任高雄市立交響樂團的第二小提琴首席。後來，她獲得了新英格蘭音樂學院藝術高中（Walnut Hill）獎學金，在16歲那年開啟了旅美生涯。

當我們以為陳美安會在小提琴領域持續耕耘、闖出一片天時，令人意外的是——她發現在樂團擔任小提琴樂手的角色時，不知道為什麼總會被眼前的樂團靈魂：「指揮」所吸引，不僅對他們的手勢、動作感到著迷，還會將他們的一言一行默默盡收眼底，默默帶回家練習。對她來說，指揮與演奏者之間的關係實在太過奇妙。

那麼，如果是自己站上指揮台，不知道又是甚麼樣子的體驗？

想著想著，陳美安決定付諸行動，開始研讀指揮的學位。而日以繼夜的努力果然不負眾望，她成為了美國新英格蘭音樂院創校以來，首位取得小提琴和指揮雙碩士學位的畢業生；後來更進入密西根大學攻讀指揮博士課程，師從指揮家肯尼肯尼斯基斯勒（Kenneth Kiesler）。

當熱情無處安放，我們該怎麼克服現實的考驗？

畢業之後，縱使對音樂有著熊熊熱情，古典樂壇對於「女性」指揮家的不公平待遇卻屢見不鮮。每一個機會不僅得來不易，還會伴隨著許多嚴苛考驗。而當機會來臨、總算能徵選某個職缺時，勢必遇上上百位競爭者同時競爭。

那麼，究竟要如何克服逆境，替自己爭取向前推進的機會？

機會，是留給準備好的人。陳美安第一次脫穎而出，是在2002年從一百多名競爭者中嶄露頭角，成為波特蘭青少年管弦樂團的指揮；第二次脫穎而出，則在馬爾科國際青年指揮大賽（Nicolai Malko），於242參賽者中過關斬將，成為該賽事第一位女性首獎得主。

比賽過後，陳美安也獲得了更多的曝光機會，依序成為了美國田納西州曼菲斯交響樂團（Memphis Symphony Orchestra）授予桂冠指揮（並在2010至2016年擔任該團首位女性音樂總監）、芝加哥小交響樂團（The Chicago Sinfonietta）第二任音樂總監（亦是首位領導該團的女性亞裔指揮）、休士頓橡樹河室內樂團 （ROCO） 首位駐團藝術家等諸多成就；期間，也多次回台擔任NSO國家交響樂團客席指揮，將國外習得的音樂養分帶回故鄉，實現一次又一次的音樂傳承。

除此之外，她也陸續與荷蘭愛樂管弦樂團（荷蘭語：Radio Filharmonisch Orkest，RFO）、瑞典哥德堡管弦樂團（Gothenburg Symphony Orchestra）、加拿大卡爾加里愛樂管弦樂團（Calgary Philharmonic Orchestra）、巴西聖保羅交響樂團（São Paulo Symphony Orchestra）、丹麥國家交響樂團（（Danish National Symphony Orchestra）以及芬蘭坦佩雷愛樂樂團（Tampere Philharmonic Orchestra ）等樂團合作，持續在國際樂壇發光發熱。

首位獲得奧地利交響樂團的女性亞裔指揮

2021年，陳美安正式獲聘為奧地利施第利亞格拉茲創藝樂團（recreation Grosses Orchester Graz）為期五年的首席指揮，也是首位獲得奧地利交響樂團聘約的女性亞裔指揮，在樂壇締造自己的新里程碑，更成為每一個台灣音樂學子心目中的嚮往之光。

有趣的是，陳美安雖然長期旅居國外、工作繁忙，仍會盡量常常回台給樂迷們驚喜，好比今（2023）年過年她就趁著返台期間走訪內惟藝術中心，現場即興與65道音響互動演出〈望春風〉、布拉姆斯〈匈牙利舞曲〉等作品，讓樂迷們直呼超驚喜，竟然能現場看到她的指揮風範，未來陳美安如果有回台演出，大家也可以多多支持。

音樂性極佳，善於牽起聽眾、樂手之間緊密連結的陳美安，樂音中擁有引人入勝的強烈魔力，不但讓人著迷於她的樂音之中，每一場演出後留下的動人餘韻，更讓我們心底留下了這位優秀女性指揮家的名字。從年輕到現在不斷在古典音樂圈努力的她，積極追夢、勇敢在女性指揮圈裡開創新可能的勵志故事，是每個追夢人的深刻典範。

「擇你所愛，堅持奮鬥」，是陳美安鼓勵台灣年輕指揮的六大建言，其中，「勇敢而且聽從自己心中最真實的聲音，即使全世界都不看好你」，是K編心中相當有力量的一番話，不僅鼓勵我們追求自己，也象徵了每一段磨難都將切實成為我們的養分。

參考資料

  1. 華人今日網，“陳美安
  2. musico音樂圈，“持續締造領先紀錄的女性指揮—陳美安
  3. NTSO國立台灣交響樂團臉書，「指揮家陳美安
  4. NTSO國立台灣交響樂團藝文活動平台，「陳美安 Mei-Ann Chen

本文經《音音有代誌》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。