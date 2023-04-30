《大師如何觀看》：為什麼學習「基本感知技巧」與「基本語言技巧」同等重要？
我們想讓你知道的是
在這趟穿梭視界的旅程中，貝蒂．愛德華從我們的視覺運作模式來解析，揭示藝術與觀看的關係，探索潛藏於眼神的祕密——我們的眼睛就像慣用手、腳一樣，有「主視眼」與「輔視眼」之分：主視眼主導觀看，分析接收的訊息；輔視眼則在旁捕捉情緒感知做出反應。這項細微的差異在我們的日常生活當中幾乎視而不見，但只要經過適當引導，人人都能掌握觀看的力量。
文：貝蒂．愛德華（Betty Edwards）
兩種觀看和思考的方式
Two Ways of Seeing and Thinking
人們有時會問我是如何進入藝術領域的，其實很早就開始了。我的母親是位不尋常的視覺型人，偶爾會畫一些畫。對兒時的我來說，一個重要的影響不僅是她的繪畫能力，也是她看東西時的樂趣。比如說在戶外散步時，她會突然驚呼：「哦，看那些小雛菊點綴在草叢裡的樣子！」或者「哦，妳看那個陰影改變了房子的顏色！」
這些評論雖然總是以「哦，看⋯⋯」開頭，目的卻不是為了引起我的回應。但是當我看見她的喜悅之後，也會試著親眼觀察讓她驚呼的原因。我認為童年時這種無意之中的呼喚和回應，對我產生了巨大的影響，且可能是我後來對人類描繪感知（perception）結果的過程感興趣的基礎。
然後，我在四年級的老師是布朗小姐（我們在她背後叫她「布朗妮」），小孩們都很崇拜她。那是加州長灘市藍領階級社區裡的一所公立小學。如今回顧起來，我才發現布朗小姐有多麼了不起。
四年級的主要科目是天文學。我們在她的教室裡打造了一座真正的天文台（紙板搭起的塔，大約1.8 公尺寬），並在圓頂上打孔代表英仙座、仙女座、獵戶座和昴宿星團。我們還學習了希臘及羅馬眾神的知識，用煮熟的濃稠玉米澱粉作為雕塑材質，在廢木頭基座上用模子塑出眾神浮雕。我的雕塑是跪著的阿特拉斯，用肩膀撐起世界。當我們在做雕塑時，布朗小姐在旁朗讀希臘神話。
這些豐富的童年經歷似乎已經不存在於現代教育中了。它們太危險、太凌亂，無法使用標準化測試評分。但為什麼其中一小部分不能捲土重來？例如，在現代化教室裡畫畫絕對是可行的。
在人生後期，當我還置身攻讀博士學位的漫長時期、在西洛杉磯的威尼斯高中開始教學生涯時，也開始了實驗的想法。那裡的學生以最讓人開心的方式加入我的實驗，試圖釐清為何學習畫出眼前的物件如此困難。
那時的教學經驗結果，以及羅傑・斯佩里（Roger W. Sperry）關於開創性右腦功能理論的大規模面市和普及，促使了《像藝術家一樣思考》一書的誕生。該書首次發表於1979年，我親自修訂了三次，以跟上不斷演進的教學研究。如今它仍在世界各地印行，並已幫助數百萬人學習畫畫，開發他們與生俱來的創造力（creativity）。
在這本書出版後的幾十年裡，我和教學夥伴開始建立並教授以《像藝術家一樣思考》為基礎的密集繪畫研習營。五天的研習營課程集結了我的基礎畫畫方法。結果證明我們可以成功地教個人（無論是否具備畫畫經驗）進入視覺性、非語言性的右腦半球，並學習基本感知技巧，畫出眼前所見事物。這些基本技巧共分五項，分別是：
- 感知邊緣（edge）：某物結束的地方，就是另一物的開始
- 感知空間：負空間（negative spaces）
- 感知關聯性：比例和透視
- 感知光線和陰影：創造三維立體感的錯覺
- 感知整體：完形（gestalt）
這些觀看技巧主要由專門處理視覺和知覺的右腦半球進行，可以和基本語言技巧中的閱讀技巧相比擬（令人驚訝的是基本語言技巧也有五個）；語言技巧主要位於另一半大腦，左腦半球。為了學習閱讀這個基本語言技巧，閱讀教學專家（而非我自己）的定義是：
- 拼讀法：理解字母代表聲音
- 語音學：從字母發音中讀出單詞
- 詞彙：學習單詞的意思
- 流暢度：能夠快速順利地閱讀
- 理解：理解閱讀內容的涵義
在我看來，這是兩套技巧，一套用於繪畫，一套用於閱讀，或多或少分別位於大腦的兩個半球。我認為公立學校應該以同等的熱情教授這兩套技巧。不幸的是，事實並非如此。
今日的公立學校仍然特別關注屬於左腦的語言性技巧——事實上，隨著時間的推移，學校越來越將重點放在科學、技術、工程和數學上——也就是統稱為STEM的學科。父母們似乎也接受這種偏頗的強調，部分原因是因為他們可能沒有意識到視覺技巧用於思考、學習（learning）、解決問題，甚至閱讀的重要性。或許父母們的擔憂還有部分是因為毫無根據地擔心孩子可能會過分耽溺於藝術，而這個傾向是不受現代美國文化支持的，因此孩子最終將成為「餓著肚子的藝術家」。
然而，語言和感知兩套技巧在所有領域中都是不可或缺的。我們教授左腦的語言技巧，不僅僅是為了創造詩人和作家，而是為了促使個人能在所有領域中進行學習和思考行為；同樣地，透過藝術傳授右腦感知技巧，並不只是為了培養藝術家，而是強化個人在所有領域中學習、解決和思考問題的能力。
「欲培養完整的頭腦： 需研習藝術的科學； 並研習科學的藝術。同時學習如何觀看。意識到凡事與其他一切皆息息相關。」
——李奧納多・達文西
想像一下，如果教育體系不單強調語言及與語言相關的「左腦」技能，同時也教授畫畫、音樂、雕塑、舞蹈和其他藝術相關的右腦技能，以及將過程和結果視覺化的技能，我們的孩子將學習到如何構想完整的畫面，既見樹又見林，能夠理解整體而非零散的部分。亞伯特・愛因斯坦（Albert Einstein）說得好：「好奇心是在正規教育中倖存下來的奇蹟。」
此外，我相信教授與藝術相關的技能，實現全腦開發，需要認真、實質性的主題研究，而不是如今少數美術課中常見的偏娛樂性、偽創意的美術活動。這些輕量級美術活動的主要原因是許多美術老師出自同一個不教授畫畫的學校系統，自己都不會畫畫，所以更無法教畫畫，就像不會閱讀的老師不能教學生閱讀一樣。
因此，在我們為期五天的《像藝術家一樣思考》研習營中（該研習營針對童年時期學了閱讀但從未學過畫畫的成年人），我們畫的題材並不容易。反之，我們從古時候的圖畫汲取靈感。在十九世紀末和二十世紀初，基本閱讀的文本並不是愚蠢的「見字發聲」或無聊的閱讀教材。
從前的兒童教科書收錄了嚴肅的詩歌、聖經中的段落和有關得體行為的重量級文章。為了呼應那些兒童讀物的邏輯，我們對畫畫教學的推論始終是：「如果你在成年之後想學習畫畫，由於畫下眼見之物都需要相同的五項基本技巧，那麼就應該從有趣和富挑戰性的主題開始，才不會白費工夫。」
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今年即將邁入第二季，你為今年設定的新計劃進度如何？不妨透過本文步驟，檢視一下自己的狀態！
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「莫急莫躁」，學歐普拉如何實現目標！
實現目標需要時間和耐心。別讓一時的失敗或挫折，成為放棄的理由。瑞典心理學家安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson），提出「10,000小時的練習」的概念。他認為，要在某個領域成為專家，關鍵在於長時間、持續而刻意的練習，才能掌握技能、養成習慣、提升水準，進而成為專家。在這10,000小時的練習過程中，會有挫折或是想要放棄的時候，這時是否有足夠耐心持續練習，決定了成功與否的結果。
美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）在22歲時被電視臺解雇，上司認為她不適合做電視節目。然而，她並沒有放棄，轉戰另一個電視臺並持續努力。雖然最初的聯合播報員工作不順遂，但她並未放棄，七年後成功成為以自己名字命名的脫口秀節目主持人，並成為日間節目的霸主長達25年。她的成功告訴我們，不要被一次失敗打倒，要堅持努力，找到自己的聲音，並找到人生中的好朋友。
不要跟學問過不去，愛因斯坦帶你繼續學習
學習是一段旅程，並不是每個人的道路都一樣，但同樣的是，不要在這條路上停下來，這將是一段一生受用的旅程，一如愛因斯坦曾說：「學習是種體驗，其他一切只是信息。」保持對目標相關領域的學習和探索，不只能增加知識和技能，還能讓熱情和動力持續不斷，督促你往前進步。即使不在目標領域中，持續學習也是擴展視野最好的方法，跳脫出既有的眼界、開闊思路、更能靈活地面對變動！
在資訊日新月異、斜槓成為日常的今天，安逸待在固定環境中，已經不再是一種令人羨慕的生活方式，就像是知名歌手蔡依林，她除了持續嘗試新的音樂風格和表演形式，挑戰各種極限和不可能之外，她也是小有名氣的翻糖蛋糕藝術家，曾在英國伯明罕舉行的國際翻糖蛋糕競賽，以「瑪麗蓮夢露」的造型蛋糕，勇奪Decorative exhibit組金牌，國際巨星如湯姆克魯斯、安室奈美惠等人，都曾收到蔡依林的翻糖作品。
從1%開始！三木谷浩史帶你實踐小步計劃
無論你的目標是什麼，都要確保每天都向前邁進一步，可以是一個小的行動，或一個小的改變，但每天都有進步，可以幫助你在達成目標的道路上保持前進。
樂天株式會社創辦人三木谷浩史有句名言：「1.01的365次方等於多少？」他用這個公式來計算每天進步1%，持續一年可以達到的成果——答案是「37」。這個每天邁進一小步的概念，放在投資中來看，就是複利的力量。
假設你有一百萬，這一百萬如果放著不動，30年後它還是一百萬，甚至會因為通膨而降低價值，但是如果利用這一百萬進行投資，以年利率為5％計算，經過三十年後，它會變成432萬。所以愛因斯坦才會說，複利是世界第八大奇蹟。
夥伴的力量：李安的成功關鍵
夥伴，無疑是夢想路上的精神支柱。在成名之前，導演李安決定忍痛放棄電影夢，妻子林惠嘉對他說：「記得你心裡的夢想。」聽到這句話的李安，感受到了鼓舞的力量，繼續在電影路上努力。在實現願望與目標的旅程上，有夥伴，我們就不寂寞。現在就一起檢視自己的狀態！把握時間，現在就用五大步驟，完成願望。中國人壽將支持陪伴，你的願望，我來陪練。