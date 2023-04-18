大國外交施展「巴西魔力」，魯拉訪中行對美國傳達了什麼訊號？

文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）

2023年1月1日魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）第三次就任巴西總統，中國國家副主席王岐山出席總統就職儀式，並轉達中共領導人習近平對魯拉的祝賀與訪華邀請。從出席總統就職典禮的代表層級或可了解美、中、巴三邊關係的變化。

從國務卿到內政部長，層級下降暗示美巴關係降溫？

2019年美國派國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）出席波索納洛（Jair Bolsonaro）的就職典禮，波索納洛對蓬佩奧說：「巴西因某種原因，傾向於選出以美國為敵的總統趨勢已經結束，現在剛好相反。我們是朋友。」在對華政策上，波索納洛視北京為謀求主導巴西經濟關鍵領域的掠食者，並誓言會阻止中國，大規模購買巴西的能源資產和基礎設施。2019年，中國派出人大常委會副委員長吉炳軒，代表國家主席習近平，出席波索納洛的就職典禮。

今（2023）年1月王岐山出席魯拉就職典禮期間，提出中巴關係發展的四點建議。一是加強雙邊頂層設計，積極推動雙方在外交、議會、司法、軍隊、地方等各領域交往。二是鞏固拓展經貿務實合作，特別是積極拓展科技創新、數位經濟、綠色經濟等新興產業合作。三是深化多邊戰略協調，共同捍衛真正的多邊主義，就氣候變化等問題加強協調。四是加強中拉整體合作，中方願就舉辦中拉論壇，深化與南共市、南美國家聯盟等地區組織的關係與巴方加強溝通。

美國出席就職典禮的代表，為首位原住民背景的內政部長哈蘭德（Deb Haaland）。

魯拉頻繁出訪，望帶領巴西重返拉美大國

魯拉總統此一任期元首外交的第一站，是1月24日出席在阿根廷首都舉行的拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會，這是繼2020年時任巴西總統波索納洛，單方面決定退出拉共體後，巴西首度宣告回歸。魯拉與阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）在雙邊會談中，均表達啟動拉美共同貨幣專案SUR（意為南方）的意願以擺脫對美元的依賴。

1月30日，魯拉與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面後，在推文中重申將與其他國家合作協助實現烏克蘭和平。