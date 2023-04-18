大國外交施展「巴西魔力」，魯拉訪中行對美國傳達了什麼訊號？
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中國外交部發言人毛寧在記者會指出，中國和巴西今年簽署了，在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，此一安排建立有利於中巴兩國企業。根據環球銀行金融電信協會的資料，美元在國際支付總額中的份額已降至40%。美國聯邦參議員盧比奧也為人民幣取得的進展感歎：「我們在5年後不必再提制裁，因為將有許多國家以美元以外的貨幣交易，未來我們根本沒有能力制裁他們。」
文：向駿（Antonio C. Hsiang，現任智利國家政治及戰略研究學院〔ANEPE〕教授）
2023年1月1日魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）第三次就任巴西總統，中國國家副主席王岐山出席總統就職儀式，並轉達中共領導人習近平對魯拉的祝賀與訪華邀請。從出席總統就職典禮的代表層級或可了解美、中、巴三邊關係的變化。
從國務卿到內政部長，層級下降暗示美巴關係降溫？
2019年美國派國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）出席波索納洛（Jair Bolsonaro）的就職典禮，波索納洛對蓬佩奧說：「巴西因某種原因，傾向於選出以美國為敵的總統趨勢已經結束，現在剛好相反。我們是朋友。」在對華政策上，波索納洛視北京為謀求主導巴西經濟關鍵領域的掠食者，並誓言會阻止中國，大規模購買巴西的能源資產和基礎設施。2019年，中國派出人大常委會副委員長吉炳軒，代表國家主席習近平，出席波索納洛的就職典禮。
今（2023）年1月王岐山出席魯拉就職典禮期間，提出中巴關係發展的四點建議。一是加強雙邊頂層設計，積極推動雙方在外交、議會、司法、軍隊、地方等各領域交往。二是鞏固拓展經貿務實合作，特別是積極拓展科技創新、數位經濟、綠色經濟等新興產業合作。三是深化多邊戰略協調，共同捍衛真正的多邊主義，就氣候變化等問題加強協調。四是加強中拉整體合作，中方願就舉辦中拉論壇，深化與南共市、南美國家聯盟等地區組織的關係與巴方加強溝通。
美國出席就職典禮的代表，為首位原住民背景的內政部長哈蘭德（Deb Haaland）。
魯拉頻繁出訪，望帶領巴西重返拉美大國
魯拉總統此一任期元首外交的第一站，是1月24日出席在阿根廷首都舉行的拉美和加勒比國家共同體第七屆峰會，這是繼2020年時任巴西總統波索納洛，單方面決定退出拉共體後，巴西首度宣告回歸。魯拉與阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）在雙邊會談中，均表達啟動拉美共同貨幣專案SUR（意為南方）的意願以擺脫對美元的依賴。
1月30日，魯拉與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面後，在推文中重申將與其他國家合作協助實現烏克蘭和平。
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。