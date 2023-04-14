美菲「肩並肩」演習扼守巴士海峽樞紐，也迎來「戰略推進」的澳洲

為期18天的美菲的「肩並肩」（Balikatan）演習有將近1萬8000名部隊參與，其中包括1萬2200名美軍、菲軍5440人、110名澳洲國防軍，動員人數是去年的兩倍，使用武器包括ATMOS（輪型自走砲）、T-129ATAK攻擊直升機和美國空軍的F-16戰隼戰鬥機。

沒有派兵但應邀擔任觀察員的國家包括日本、印度、英國、法國、加拿大和東協部分國家。美國和菲律賓本周也將在華府舉行七年來首次的外交及防務首長「2+2」會談。

扼守戰略樞紐巴士海峽

這次演習，地點在菲呂宋島北部、巴拉望省、巴坦群島省和三描禮士省等地區舉行，科目包括海上安全、兩棲任務、實彈射擊、網絡安全、反恐行動、減災救援和人道主義行動等。以演練項目觀察，結合了傳統安全與非傳統安全的概念，同時也含括了灰色衝突的內容，這是近期菲律賓近期面臨的重大國安危機。

在呂宋島北部的軍演其對象目標十分清晰，就是扼守巴士海峽此一戰略樞紐，因為這是解放軍穿透第一島鏈的通道之一，山東艦剛從此處進入台灣東部的戰術攻擊位置，中共的核子戰略潛艇094或096一旦通過巴士海峽，就進入到第一、二島鏈之間的深海溝。

更關鍵的是，其所配置的巨浪2、巨浪3重返大氣層多彈頭載具的射程就能含括美國本土，構成核子戰略嚇阻的效果。

《美聯社》報導同時指出，美菲軍演除了戰艦、戰機盡出，還會展演愛國者飛彈、海馬斯多管火箭系統、標槍反裝甲飛彈。

其中最引人注目的自然是海馬斯的反艦射擊項目，由於此火箭炮射程遠達450公里，此一距離已超越不少反艦飛彈，有效部署將可對航行巴士海峽與南海的中共軍艦與海警船構成巨大威懾效應。

巴拉望島的重要性