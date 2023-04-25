盧子慧《所有壞事背後都有未來的好事》：高情商主管激勵員工的八種方式

文：盧子慧

如何專業處理職場衝突

工作在生活中的占比不小，如果在職場發生衝突，會直接影響我們的幸福感。如何專業處理職場爭端？以下是我的一些建議。

1. 以善意揣測對方的意圖，減少潛在的人際衝突

當你感覺被同事冒犯時，先別急著生氣，而是先試著往好的方面想：「他這樣做是否有自己的道理？他是不是對我有誤會？他是不是在趕時間？他是因為心情不好才口不擇言？」大多數人都希望能夠與同事好好相處，基本上也不願意發生爭執，因此先以善意揣測對方的意圖，可以減少許多潛在的人際衝突。

2. 直接而誠懇地表達不同的意見，創造雙贏

在職場上出現意見相左的情況非常正常，但如果沒有成熟的處理方式很容易傷害到彼此的感情，若是情感層面受到傷害致使發怒、態度消極或是生悶氣、流淚等都不是健康的處理方法，對彼此沒有任何好處。

最好能夠以誠懇的態度溝通表達自己受傷的情緒，如：「你剛才在會議上當著所有人的面指出我工作上的疏失，卻沒有事先和我溝通，這讓我覺得非常難堪。」

你還可以直接向對方表達自己的需求：「下次若有類似情況，希望能先和我私下溝通，這樣會讓我感覺比較好，也更願意接受你的建議。」

最後，你還可以表達如果對方答應你的請求，你會如何回報對方的善意：「我們兩個部門業務有許多重疊的地方，如果我們能夠彼此尊重，我很願意盡我所能地配合，一起為公司創造業績。」

3. 工作不等於你，不需要把工作上的分歧帶入個人生活

在職場容易感覺受傷的人都有一個共同點，就是會把工作上的分歧帶入個人層面：「你不滿意我的工作，就是覺得我這個人不行。」連帶整個人的自我價值感都會降低，自然對於所謂「打擊」自己的同事心生埋怨。我曾親眼見過兩個原本關係不錯的朋友因為事業上的衝突變成仇人，從此老死不相往來，這真的是非常遺憾的事情。

工作是工作，個人是個人，以成熟的心態面對，不要讓工作上的衝突影響到私人情感，更不要讓職場爭端危及個人幸福感。我見過許多高階主管可以在開會時因為意見相左而彼此拍桌爭論，但散會後還是能勾肩搭背一起用餐聚會，不讓工作影響個人生活是一種成熟的態度。

4. 即使是對方的錯，也要向前看，不受困於過去

雖然前面我曾提到，如果感覺到被同事冒犯，盡量以善意揣測對方的意圖，但不可否認，有時候對方的言語或行為確實不妥，已經傷害到你，可是你們還得一起共事，這時該如何是好？

我的建議是放下過去，向前看。如果一直糾結於過去，你就無法從已經發生的傷害中走出來，這就像是反芻，讓自己一再重複經歷那段痛苦，對你沒有任何好處，只會讓自己受困於受害者的身分。此時放下過去是最好的選擇，不再自我懲罰，是有氣度的表現。

不糾結於過去，並不是消極地順從同事的錯誤做法，而是想清楚自己要達到的工作目標，希望對方如何配合，以及自己有哪些資源可以運用。釐清自己的目的，再正向地表達自己的需求。

5. 如果犯錯就勇於承擔，但不需要過度道歉

我有位客戶說自己剛到一家新公司，就加入一個專案團隊，他是團隊中資歷較淺的成員。有一次他負責預約會議室卻發生失誤，等到大家去開會時，才發現會議室已經有人在使用，雖然他馬上訂了另一間會議室，可是有位同事對他非常不滿，諷刺他粗心大意，連這麼簡單的事情都會出錯。

當他跟我說這件事的時候，可以感覺到他的心情非常沮喪。我當時建議他，承認自己的疏失，但沒有必要過度道歉，更不要為此影響自己的自信和心情。沒有人是完美的，如果你的失誤屬於無心之過，並且沒有造成嚴重的後果，而你卻一再道歉，這樣反而會折損你的形象，也會非常影響自己的自信心。

當與同事發生衝突時，如果確實是你做錯了，就大方承認錯誤，並且勇於承擔，解決問題。道歉要適度，有時過度道歉無益於問題解決，反而引起更多不必要的問題。

在職場如何展現自信與能力

二十七歲妮可最近剛進入顧問產業，跳槽到一家新公司。他是名校出身，在上一份的工作表現也很好，可是在新公司卻變回了職場菜鳥。他說話時總是讓人覺得不夠自信。例如，在主管面前進行工作報告時，說話的聲音很小，一緊張說話速度就特別快，明明做了很多事，卻在報告中一語帶過，讓主管誤以為他工作量不多。在客戶面前，他給人的感覺就是不夠堅定，沒有顧問的權威感，經常受到客戶的質疑，有時候必須要同事協助才能搞定。 剛開始這份新工作時，妮可的確經常犯錯，有些錯誤是因為他確實不懂，而有些錯誤卻是因為主管給的工作指令有誤，但他卻不敢跟主管確認核對。現在主管對他的表現很不滿意，說話很不客氣，同事也覺得他拖累團隊。妮可在這份工作做得很痛苦，也非常懷疑自己的工作能力，更擔心自己遭到開除。

在這個案例中，妮可最大的問題就是對自己的能力不夠有自信。雖然他學歷很好，在上一份工作表現也很棒，但他選擇性地忽略自己的優勢，而把注意力集中在自己的錯誤以及他人的負面評價。他覺得自己能進現在的公司一定是出於僥倖，無法看到自己的價值。由於沒有自信，因此在職場人際互動時，他把自己放在很低的位置，即使對方說得不對，他也不敢跟對方確認，這樣反而讓對方沒對他保持應有的尊重。在職場中，要如何讓自己更有自信，我有兩點建議。

1. 勇於展現自己的能力，也是一種能力

在職場中，擁有真正的才能與學識非常重要，但如何表現自己也同樣重要，這會影響其他人對你能力的認知。在國外生活的這些年，我發現許多美國人非常擅長表現自己，無論能力如何，都能表現得自信滿滿，讓人覺得很厲害。相比之下，有些雖然有能力但不善於表現自己的人，在職場上就會比較吃虧。因此，如何才能讓自己在職場上展現更有自信的樣貌？

首先，在開口之前，先想清楚你的目的是什麼。例如，向主管進行工作報告時，你最想傳達什麼訊息？在與客戶談判時，你的底線是什麼？有了清楚的目標，你的言語就會更有邏輯，給人專業幹練的感覺，話題也不會容易被帶偏。

其次，你的立場要夠堅定，並且確信自己要表達的內容。例如，面對客戶詢問時，如果妮可對自己所給的答案不夠確定，那麼他的猶豫與遲疑必定會表現出來，讓客戶產生不信任感，覺得他不夠專業。因此，妮可需要用更果斷而堅定的語氣與客戶溝通，帶給客戶足夠的安全感和專業感。