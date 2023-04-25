盧子慧《所有壞事背後都有未來的好事》：高情商主管激勵員工的八種方式
我們想讓你知道的是
事件觸發想法，想法產生情緒，情緒決定我們採取的行為，而行為則決定了結果。本書結合正向心理學和教練技巧，探索情緒並提升對情緒認知與管理，協助個人成長，並靈活運用於人際互動、親密關係、親子關係和職場關係，引導讀者在關係中做好自己，其中為人父母者就是子女最好的情緒教練。
文：盧子慧
如何專業處理職場衝突
工作在生活中的占比不小，如果在職場發生衝突，會直接影響我們的幸福感。如何專業處理職場爭端？以下是我的一些建議。
1. 以善意揣測對方的意圖，減少潛在的人際衝突
當你感覺被同事冒犯時，先別急著生氣，而是先試著往好的方面想：「他這樣做是否有自己的道理？他是不是對我有誤會？他是不是在趕時間？他是因為心情不好才口不擇言？」大多數人都希望能夠與同事好好相處，基本上也不願意發生爭執，因此先以善意揣測對方的意圖，可以減少許多潛在的人際衝突。
2. 直接而誠懇地表達不同的意見，創造雙贏
在職場上出現意見相左的情況非常正常，但如果沒有成熟的處理方式很容易傷害到彼此的感情，若是情感層面受到傷害致使發怒、態度消極或是生悶氣、流淚等都不是健康的處理方法，對彼此沒有任何好處。
最好能夠以誠懇的態度溝通表達自己受傷的情緒，如：「你剛才在會議上當著所有人的面指出我工作上的疏失，卻沒有事先和我溝通，這讓我覺得非常難堪。」
你還可以直接向對方表達自己的需求：「下次若有類似情況，希望能先和我私下溝通，這樣會讓我感覺比較好，也更願意接受你的建議。」
最後，你還可以表達如果對方答應你的請求，你會如何回報對方的善意：「我們兩個部門業務有許多重疊的地方，如果我們能夠彼此尊重，我很願意盡我所能地配合，一起為公司創造業績。」
3. 工作不等於你，不需要把工作上的分歧帶入個人生活
在職場容易感覺受傷的人都有一個共同點，就是會把工作上的分歧帶入個人層面：「你不滿意我的工作，就是覺得我這個人不行。」連帶整個人的自我價值感都會降低，自然對於所謂「打擊」自己的同事心生埋怨。我曾親眼見過兩個原本關係不錯的朋友因為事業上的衝突變成仇人，從此老死不相往來，這真的是非常遺憾的事情。
工作是工作，個人是個人，以成熟的心態面對，不要讓工作上的衝突影響到私人情感，更不要讓職場爭端危及個人幸福感。我見過許多高階主管可以在開會時因為意見相左而彼此拍桌爭論，但散會後還是能勾肩搭背一起用餐聚會，不讓工作影響個人生活是一種成熟的態度。
4. 即使是對方的錯，也要向前看，不受困於過去
雖然前面我曾提到，如果感覺到被同事冒犯，盡量以善意揣測對方的意圖，但不可否認，有時候對方的言語或行為確實不妥，已經傷害到你，可是你們還得一起共事，這時該如何是好？
我的建議是放下過去，向前看。如果一直糾結於過去，你就無法從已經發生的傷害中走出來，這就像是反芻，讓自己一再重複經歷那段痛苦，對你沒有任何好處，只會讓自己受困於受害者的身分。此時放下過去是最好的選擇，不再自我懲罰，是有氣度的表現。
不糾結於過去，並不是消極地順從同事的錯誤做法，而是想清楚自己要達到的工作目標，希望對方如何配合，以及自己有哪些資源可以運用。釐清自己的目的，再正向地表達自己的需求。
5. 如果犯錯就勇於承擔，但不需要過度道歉
我有位客戶說自己剛到一家新公司，就加入一個專案團隊，他是團隊中資歷較淺的成員。有一次他負責預約會議室卻發生失誤，等到大家去開會時，才發現會議室已經有人在使用，雖然他馬上訂了另一間會議室，可是有位同事對他非常不滿，諷刺他粗心大意，連這麼簡單的事情都會出錯。
當他跟我說這件事的時候，可以感覺到他的心情非常沮喪。我當時建議他，承認自己的疏失，但沒有必要過度道歉，更不要為此影響自己的自信和心情。沒有人是完美的，如果你的失誤屬於無心之過，並且沒有造成嚴重的後果，而你卻一再道歉，這樣反而會折損你的形象，也會非常影響自己的自信心。
當與同事發生衝突時，如果確實是你做錯了，就大方承認錯誤，並且勇於承擔，解決問題。道歉要適度，有時過度道歉無益於問題解決，反而引起更多不必要的問題。
在職場如何展現自信與能力
二十七歲妮可最近剛進入顧問產業，跳槽到一家新公司。他是名校出身，在上一份的工作表現也很好，可是在新公司卻變回了職場菜鳥。他說話時總是讓人覺得不夠自信。例如，在主管面前進行工作報告時，說話的聲音很小，一緊張說話速度就特別快，明明做了很多事，卻在報告中一語帶過，讓主管誤以為他工作量不多。在客戶面前，他給人的感覺就是不夠堅定，沒有顧問的權威感，經常受到客戶的質疑，有時候必須要同事協助才能搞定。
剛開始這份新工作時，妮可的確經常犯錯，有些錯誤是因為他確實不懂，而有些錯誤卻是因為主管給的工作指令有誤，但他卻不敢跟主管確認核對。現在主管對他的表現很不滿意，說話很不客氣，同事也覺得他拖累團隊。妮可在這份工作做得很痛苦，也非常懷疑自己的工作能力，更擔心自己遭到開除。
在這個案例中，妮可最大的問題就是對自己的能力不夠有自信。雖然他學歷很好，在上一份工作表現也很棒，但他選擇性地忽略自己的優勢，而把注意力集中在自己的錯誤以及他人的負面評價。他覺得自己能進現在的公司一定是出於僥倖，無法看到自己的價值。由於沒有自信，因此在職場人際互動時，他把自己放在很低的位置，即使對方說得不對，他也不敢跟對方確認，這樣反而讓對方沒對他保持應有的尊重。在職場中，要如何讓自己更有自信，我有兩點建議。
1. 勇於展現自己的能力，也是一種能力
在職場中，擁有真正的才能與學識非常重要，但如何表現自己也同樣重要，這會影響其他人對你能力的認知。在國外生活的這些年，我發現許多美國人非常擅長表現自己，無論能力如何，都能表現得自信滿滿，讓人覺得很厲害。相比之下，有些雖然有能力但不善於表現自己的人，在職場上就會比較吃虧。因此，如何才能讓自己在職場上展現更有自信的樣貌？
首先，在開口之前，先想清楚你的目的是什麼。例如，向主管進行工作報告時，你最想傳達什麼訊息？在與客戶談判時，你的底線是什麼？有了清楚的目標，你的言語就會更有邏輯，給人專業幹練的感覺，話題也不會容易被帶偏。
其次，你的立場要夠堅定，並且確信自己要表達的內容。例如，面對客戶詢問時，如果妮可對自己所給的答案不夠確定，那麼他的猶豫與遲疑必定會表現出來，讓客戶產生不信任感，覺得他不夠專業。因此，妮可需要用更果斷而堅定的語氣與客戶溝通，帶給客戶足夠的安全感和專業感。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！