《科技Ｘ愛Ｘ12則奇思妙想》推薦序：珍奈溫特森談性別與人工智慧史的關聯

文：李信瑩（清華大學人文社會學院學士班性別學程兼任講師）

把重要的知識連結起來

在英國作家珍奈．溫特森最新的散文集《科技Ｘ愛Ｘ12則奇思妙想：從吸血鬼到人工智慧，我們是在前進還是倒退？》中文版即將出版的不久前，二〇二二年十一月，全世界的新聞頭條跟網路世界都在熱烈討論微軟的OpenAI剛剛「訓練出」的人工智慧機器人ChatGPT 。沒多久，在二〇二三年二月初， Google也推出自己的人工智慧聊天機器人Bard。

不管是哪個版本的人工智慧機器人，都是讓網路上龐大資訊為AI的資料庫（或者，像是人類的「過往學習經驗跟記憶」），在使用者輸入自然語言（一般人日常生活使用的語言）的文字後便可以產生回應。

許多人對於AI到底可不可以「像人一樣」思考，應答，組織文字成為文章感到焦慮，也有許多人感到新鮮跟嗅到新的機會。感到焦慮的人擔憂，是否從此無法辨識學校作業？無法辨識翻譯跟學術文章是人還是機器／AI所寫？

實際上ChatGPT確實可以寫出讓學術期刊登上的學術論文，可以跑得出程式和讀起來通順的新聞報導跟學校作業。那麼，ChatGPT跟Bard這樣的人工智慧的「出世」是否代表教授，工程師，記者跟譯者等以「書寫」為生的從業人員可能會失業？

答案是極有可能。就像是AI剛開始應用於勞力跟服務方面的工作，如今卻早已變成日常生活的一部分，現在很少人會停下來想Siri會不會讓報時台人員（很懷舊的詞吧！）失業吧？那麼，我們需要為ChatGPT這類更接近一般人語言使用習慣的機器人的出現擔憂嗎？

這類機器人顯然是能夠產出人類引以為傲——代表人類「語言思考及整合能力」的文字產出。一旦被人類視為「僅是機械」（意味著不會思考，反芻跟組織）的人工智慧可以產出「跟人一樣」的內容時，這狀況便將讓人重新思考人跟機器在思想能力上的差異；或者，這兩者的無差異是否代表文字跟程式內容不再有人與機器的「真假」差異？

若是文字內容不完全講究學術論文的原創性，作業跟翻譯確實很快就要面對被人工智慧取代的可能，對於以文字創作維生的文學作家呢？會不會有同樣的危機感？同時，這樣的當下，一如往常，人們分成「AI有益人類生活便利」跟「AI即將取代人類工作，造成失業危機」的兩派，但我們沒有聽到太多「AI會不會加劇性別不平等，還是可能解放受壓迫的性別」這類的討論。

英國得獎作家珍奈．溫特森是一位以書寫酷兒成長，情慾跟認同為書寫出發的文學作家，《科技Ｘ愛Ｘ12則奇思妙想：從吸血鬼到人工智慧，我們是在前進還是倒退？》則是她透過科技、文學、哲學、宗教等領域來探索及爬梳AI的新作。

AI對人類來說是什麼呢？AI的存在到底是可以讓人類生活更加便利跟平等，還是會加劇各種階級、經濟、種族跟性別上的不平等？

珍奈．溫特森透過各類媒體閱讀相關文章及書籍，爬梳當代跟AI有關的文獻，秉持虛構作家仍舊需要將想像建構在人類世界的真實基礎上，追溯了人類開始想像「有部機器能在無人操作的情況下，有像是人類大腦一般思考能力，自行執行工作」的歷史。

對性別史稍有關注的人會知道，英國詩人拜倫的女兒愛達．洛芙萊斯被認為是第一位「電腦程式設計師」，儘管如此，很少人仔細思考十九世紀初出生的愛達怎樣在「電腦」這種機器都不存在的情況下，怎樣在女性無法受正式教育（更遑論數學這樣的科學教育）的時代，思考這件事：「我想舉例說明分析機在無需人手人腦事先設定的情形下如何執行特定功能。 」

同時，或許對於急於得知ChatGPT跟Bard這類AI科技會對當下人類社會造成什麼影響的人來說，知道歷史上曾經有位至今被遺忘也沒有實際成果的女士的「思考」似乎不重要，但是溫特森不這樣想。

她找出愛達的身影，重新挖掘電腦程式的起源，讓我們看見AI不是二十一世紀的奇蹟，是人類兩個多世紀的思考跟實驗結果。同時，她更讓因為性別身分而在這段歷史跟當下討論消失的身影重新現身。

那麼，有沒有把性別的觀點放入對AI的思考執行，對人類社會而言究竟是否重要呢？

對溫特森來說，是重要的。

她在書中爬梳AI的邏輯，比較所有人類歷史上想像有「超越物質存在的思考」的各種領域思想，也認為有多元性別意識來思考AI是重要的。更重要的是，使用跟開發AI時，有多元性別的觀點可以打破目前我們看到AI透過像是掠奪土地般造成的資源跟財富不平等。

溫特森在書中用各個角度分析，並且以她著名的幽默口吻告訴我們，目前AI的運作邏輯是透過二元對立的方式，在複製父權的資本主義結構。這個結構會加深過去和現行的掠奪與不平等。只要這個結構不變，創造出來以「人類過往經驗為資料庫」的AI當然也只會複製這樣的不平等。

溫特森也詳細描繪以過往男性幻想為基礎的AI性愛娃娃，完全無法「解放」受壓迫的女性。但身為同樣是靠「創意」維生的作家，溫特森對AI沒有絕望。

溫特森認為，只要我們摒棄二元對立的思考邏輯，AI，特別是AGI， 不僅是「人類自創的敵人，是最後一項發明，我懷疑也是最後一次機會。人類和AI交手，或許能撞擊人類優越主義，教人類謙虛一點。」，更可以「如明斯基在《心智社會》裡所言，把重要知識連結起來 」。

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