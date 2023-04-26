《科技Ｘ愛Ｘ12則奇思妙想》推薦序：珍奈溫特森談性別與人工智慧史的關聯
我們想讓你知道的是
珍奈．溫特森著有多部作品，本書是她首本對於近代科技議題的觀察之作，汲取個人多年來對人工智慧及科技領域的省思，整理出十二篇慧黠且靈思處處的散文。以一貫獨特詼諧的敘事風格，由歷史、宗教、神話、文學、種族、性別等多重面向，探討科技對我們的生活及未來造成的影響。
文：李信瑩（清華大學人文社會學院學士班性別學程兼任講師）
把重要的知識連結起來
在英國作家珍奈．溫特森最新的散文集《科技Ｘ愛Ｘ12則奇思妙想：從吸血鬼到人工智慧，我們是在前進還是倒退？》中文版即將出版的不久前，二〇二二年十一月，全世界的新聞頭條跟網路世界都在熱烈討論微軟的OpenAI剛剛「訓練出」的人工智慧機器人ChatGPT 。沒多久，在二〇二三年二月初， Google也推出自己的人工智慧聊天機器人Bard。
不管是哪個版本的人工智慧機器人，都是讓網路上龐大資訊為AI的資料庫（或者，像是人類的「過往學習經驗跟記憶」），在使用者輸入自然語言（一般人日常生活使用的語言）的文字後便可以產生回應。
許多人對於AI到底可不可以「像人一樣」思考，應答，組織文字成為文章感到焦慮，也有許多人感到新鮮跟嗅到新的機會。感到焦慮的人擔憂，是否從此無法辨識學校作業？無法辨識翻譯跟學術文章是人還是機器／AI所寫？
實際上ChatGPT確實可以寫出讓學術期刊登上的學術論文，可以跑得出程式和讀起來通順的新聞報導跟學校作業。那麼，ChatGPT跟Bard這樣的人工智慧的「出世」是否代表教授，工程師，記者跟譯者等以「書寫」為生的從業人員可能會失業？
答案是極有可能。就像是AI剛開始應用於勞力跟服務方面的工作，如今卻早已變成日常生活的一部分，現在很少人會停下來想Siri會不會讓報時台人員（很懷舊的詞吧！）失業吧？那麼，我們需要為ChatGPT這類更接近一般人語言使用習慣的機器人的出現擔憂嗎？
這類機器人顯然是能夠產出人類引以為傲——代表人類「語言思考及整合能力」的文字產出。一旦被人類視為「僅是機械」（意味著不會思考，反芻跟組織）的人工智慧可以產出「跟人一樣」的內容時，這狀況便將讓人重新思考人跟機器在思想能力上的差異；或者，這兩者的無差異是否代表文字跟程式內容不再有人與機器的「真假」差異？
若是文字內容不完全講究學術論文的原創性，作業跟翻譯確實很快就要面對被人工智慧取代的可能，對於以文字創作維生的文學作家呢？會不會有同樣的危機感？同時，這樣的當下，一如往常，人們分成「AI有益人類生活便利」跟「AI即將取代人類工作，造成失業危機」的兩派，但我們沒有聽到太多「AI會不會加劇性別不平等，還是可能解放受壓迫的性別」這類的討論。
英國得獎作家珍奈．溫特森是一位以書寫酷兒成長，情慾跟認同為書寫出發的文學作家，《科技Ｘ愛Ｘ12則奇思妙想：從吸血鬼到人工智慧，我們是在前進還是倒退？》則是她透過科技、文學、哲學、宗教等領域來探索及爬梳AI的新作。
AI對人類來說是什麼呢？AI的存在到底是可以讓人類生活更加便利跟平等，還是會加劇各種階級、經濟、種族跟性別上的不平等？
珍奈．溫特森透過各類媒體閱讀相關文章及書籍，爬梳當代跟AI有關的文獻，秉持虛構作家仍舊需要將想像建構在人類世界的真實基礎上，追溯了人類開始想像「有部機器能在無人操作的情況下，有像是人類大腦一般思考能力，自行執行工作」的歷史。
對性別史稍有關注的人會知道，英國詩人拜倫的女兒愛達．洛芙萊斯被認為是第一位「電腦程式設計師」，儘管如此，很少人仔細思考十九世紀初出生的愛達怎樣在「電腦」這種機器都不存在的情況下，怎樣在女性無法受正式教育（更遑論數學這樣的科學教育）的時代，思考這件事：「我想舉例說明分析機在無需人手人腦事先設定的情形下如何執行特定功能。 」
同時，或許對於急於得知ChatGPT跟Bard這類AI科技會對當下人類社會造成什麼影響的人來說，知道歷史上曾經有位至今被遺忘也沒有實際成果的女士的「思考」似乎不重要，但是溫特森不這樣想。
她找出愛達的身影，重新挖掘電腦程式的起源，讓我們看見AI不是二十一世紀的奇蹟，是人類兩個多世紀的思考跟實驗結果。同時，她更讓因為性別身分而在這段歷史跟當下討論消失的身影重新現身。
那麼，有沒有把性別的觀點放入對AI的思考執行，對人類社會而言究竟是否重要呢？
對溫特森來說，是重要的。
她在書中爬梳AI的邏輯，比較所有人類歷史上想像有「超越物質存在的思考」的各種領域思想，也認為有多元性別意識來思考AI是重要的。更重要的是，使用跟開發AI時，有多元性別的觀點可以打破目前我們看到AI透過像是掠奪土地般造成的資源跟財富不平等。
溫特森在書中用各個角度分析，並且以她著名的幽默口吻告訴我們，目前AI的運作邏輯是透過二元對立的方式，在複製父權的資本主義結構。這個結構會加深過去和現行的掠奪與不平等。只要這個結構不變，創造出來以「人類過往經驗為資料庫」的AI當然也只會複製這樣的不平等。
溫特森也詳細描繪以過往男性幻想為基礎的AI性愛娃娃，完全無法「解放」受壓迫的女性。但身為同樣是靠「創意」維生的作家，溫特森對AI沒有絕望。
溫特森認為，只要我們摒棄二元對立的思考邏輯，AI，特別是AGI， 不僅是「人類自創的敵人，是最後一項發明，我懷疑也是最後一次機會。人類和AI交手，或許能撞擊人類優越主義，教人類謙虛一點。」，更可以「如明斯基在《心智社會》裡所言，把重要知識連結起來 」。
書籍介紹
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。