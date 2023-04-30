2023/04/30,
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令和的潛艦時代：性能大提升，但最大難題是每年「開除」近9000名自衛隊員

令和的潛艦時代：性能大提升，但最大難題是每年「開除」近9000名自衛隊員
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我們想讓你知道的是

2022年12月，岸田政權修訂日本國家安保戰略等「安保3文書」，決定轉變政策，讓日本自衛隊擁有反擊能力。尤其引人注目的，是引進射程超過1000公里的國產或美國製巡航飛彈。在其防衛能力建設計畫中，這些飛彈不僅用於裝備海上自衛隊的護衛艦，還將裝備潛艦。擁有水下高隱秘性的攻擊能力，究竟意味著什麼呢？讓我們深入探討令和時代潛艦的新任務和課題。

文：谷田邦一

從潛艦發射遠程飛彈

作為從根本上增強防衛能力的方案之一，日本決定研發安裝有可發射遠程飛彈的垂直發射裝置（VLS）的潛艦。預計配備的遠程飛彈，包括將日本國產巡航飛彈「12式地對艦飛彈（SSM）」射程擴大至1000公里以上的升級型，或從美國購買射程超過1600公里的「戰斧」巡航飛彈。

垂直發射裝置，是指安裝在艦艇上部的多發射口圓筒狀模組單元的飛彈發射系統。美國神盾艦等水面戰艦擁有近100個垂直發射裝置。日本現有的潛艦，採取的是利用位於艦首的魚雷發射管水平方向發射武器。如果採用垂直發射裝置，就可以同時發射多枚飛彈。因此，防衛省決定研發配備垂直發射裝置的實驗艦。

2022年3月，日本海上自衛隊下水了最新型潛艦「大鯨」號。2010年版防衛計畫大綱中確定的22艘潛艦目標，至此完全實現。

「大鯨」號全長84公尺，標準排水量3000噸，是世界上最大規模的常規動力潛艦。動力採用柴油發動機和鋰離子蓄電池組合的柴電推進方式。設計上考慮了女性船員乘用的可能。

潛艦隱蔽性增強

前海將補深谷克郎（59歲）說：「自衛隊的潛艦經歷了從『親潮型』到『蒼龍型』，再到『大鯨型』的進化，變得更加強大了。」他曾擔任過「幸潮」號潛艦艦長，從阪神基地隊司令官職位上退役。他非常看好潛艦能力的提升，「隨著動力增強，潛艦減少了浮潛（浮出水面充電，這是潛艦最薄弱的點）頻率，可以更加隱秘地執行任務。」

潛艦作為一種特殊的隱形武器，有「海上忍者」、「非常時期的終極武器」之稱，其活動至今仍蒙著一層神秘的面紗。在過去的冷戰時期，為了將前蘇聯的戰略核潛艦封鎖在鄂霍次克海和日本海，日本潛艦長期在宗谷海峽、津輕海峽以及對馬海峽執行監視任務。其重要性至今依舊沒有改變。不過，隨著北韓和中國的威脅增加，其防守範圍確實是在擴大。

日本潛艦屬於柴電動力潛艦，所以其任務也與能夠全速行動的核動力潛艦不同。其主要執行的是警戒任務——長時間停在某處，從水下監視其他國家潛艦的活動。

為什麼日本潛艦的數量規模長期保持在16艘呢？原因在於，上述3個海峽各需要2艘潛艦來看守，也就是說6艘潛艦才能覆蓋基本任務需求。以此為基礎，按訓練、補給、整修來輪值，一共需16艘潛艦才能保持正常運轉。但冷戰結束後，隨著北韓和中國軍事活動的擴大，其任務也隨之擴充，需要警戒的點也隨之增加。因此，民主黨執政時制定的2010年版防衛計畫大綱，將潛艦數量擴至了22艘。

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任務活動區域向西南方向擴展

為了應對北韓和中國的威脅，日本潛艦將活動區域從北方轉向西南方向。不過，據說美國海軍不僅在日本周邊的東海和日本海，也在西太平洋和南海中佈設了很多固定式水下監聽器（SOSUS），隨時監視潛艦的動向。對於中國、俄羅斯、北韓的潛艦來說，已經幾乎沒有藏身之處了。那麼日本潛艦要發揮什麼作用呢？

其主要任務，就不僅限於追蹤他國潛艦的動向了。因為有些特殊任務只有潛艦才能完成——在不被對方發現的情況下接近目標收集情報。肩負這類任務的潛艦被稱為「任務艦」。能夠掌握任務詳情的，只有日本防衛省的事務次官和海上自衛隊幕僚長等極少數高官。「任務艦」這個詞本身就是一個秘密。

據說，冷戰時期，日本潛艦在海參崴海岸附近監視過前蘇聯海軍的演習，除了收集飛機艦艇的通訊內容之外，還收集飛彈引導電波、反潛直升機在海面搜索時使用的雷達波、沿岸軍事設施的影像等。冷戰後的今天也依然日夜出動，在沿岸收集北韓的飛彈發射資料。在防禦西南諸島的時候，估計會作為不被對方察覺接近並收集情報或發動攻擊的手段投入使用。

今後更重要的新任務，大概是被派遣到西太平洋最熱門的海域——南海去活動。2018年9月，日本海上自衛隊「黑潮」號潛艦曾停靠越南金蘭灣。當時，日本防衛省最初只公佈了3艘護衛艦對越南進行友好訪問的消息。不過，就在入港停靠之前，突然公佈艦隊有潛艦伴隨航行並在南海進行了演習。之前一直秘而不宣的潛艦伴隨航行突然公佈，被外界理解為明顯是意在牽制將南海當作自家後院的中國。

當時，美國要求日本政府協助對試圖改變南海現狀的中國採取軍事措施。這也是日本防衛省對美方的一個回應。

邁向獨立防衛能力建設的一步

時代在變，日本周邊的安保環境日益惡化。在這樣的背景下，岸田政權修訂了國家安保戰略等「安保3文書」，邁出了不單純依靠美國、建設獨立防衛能力的第一步。

據悉，前線的潛艦部隊對於擁有反擊能力反響熱烈，士氣高漲。日本潛艦的任務活動今後將會如何變化？我就此詢問了深谷先生，得到了如下回答。

「過去，在非常時期，潛艦的作用僅限於攻擊艦船和鋪設水雷。雖然具有運用所謂反擊裝備的潛力，但根據國家的防衛政策，這是不允許擁有的。而引入戰斧巡航飛彈，意味著在原有作用的基礎上，追加賦予了靈活運用其特性的攻擊能力。」

在1991年的波斯灣戰爭中，潛艦首次發射戰斧飛彈。如果日本引進該系統，潛艦的作用將發生重大改變，真有可能變成「終極武器」。

日本現有潛艦有6個魚雷發射管。戰斧飛彈可以從魚雷管發射。但為了自我防禦，至少要裝2枚魚雷。這樣一來，就算能裝載對地攻擊武器，一次最多也只能裝備4枚。潛艦從水中發射飛彈，就會暴露其藏身之處，因此發射後必須迅速離開現場，要想再次發起攻擊需要相當長的準備時間。


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