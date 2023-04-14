臨老入書叢：開辦web3出版社追尋自由
我們想讓你知道的是
假如二百多年前曹雪芹利用區塊鏈出版《紅樓夢》，後世就能基於數學憑證，追蹤文本的真偽。於清代使用區塊鏈固然是穿越劇式狂想，但時至今日已經變成小菜一碟，而我在去年的實驗已經做了一次。除了保持原封不動，NFT書亦可以更新、發展與再創造，區塊鏈的記錄則能幫助溯源，分清原著、作者更新以及他人改編等不同版本。隨著AI生成文本橫行年代的到來，內容的出處和根據將更受關注，幫助版權管理和文本溯源的出版證明將變得前所未有地重要。
去年底，我信誓旦旦今年絕不開坑，只會填坑。我真的無意騙你，可是我騙了自己，言猶在耳就辦了家出版社，一頭栽進深坑。
不過，說辦出版社是在填坑也沒有錯，填的，是出版自由那個深不見底的大坑。
分散式出版：從實驗到實踐
友好們都知道，去年我實驗分散式出版，推出《所謂「我不投資」，就是 all in 在法定貨幣》NFT書，並在一個月賣出1024本，成功達標，收入跟《區塊鏈社會學》以傳統模式出版兩年所得相若。
我的臉皮太薄，不好意思臭美地自稱暢銷書作者，偏偏客觀現實卻是，能賣出1000本書，在台港就稱得上暢銷了，這說明不是我好棒，而是書市很爛。更遑論，市場萎縮之餘台灣還面對通路割價傾銷，香港則更嚴峻，不但市場更小，還得面對審查。
分散式出版實驗成功，有人說那只是基於我的獨有條件，那實在是過譽了。我自問是個努力而堅持的文字工作者，但寫得比我好，書迷比我多的作家滿街都是，只是受制於當前出版生態，未能賣出更多書，甚至未能把書付諸出版。我有信心，當分散式出版形成生態，當其他作家和作品以NFT書的形式出版，將會比我的作品更成功。
思前想後，一個成功案例只是實驗，何不開辦出版社，聯合出色的作家、重要的作品，實踐更多成功案例？對於文化白紙如我，這條路注定難行，幸好我找到最強的搭檔Matters和飛地書店的創辦人張潔平，彌補我的不足，實踐分散式出版典範，以NFT書實現數位擁有和內容永續。
用NFT書實踐數位擁有
相對紙本書，電子書有成本低廉、不佔空間、方便搜尋等諸多優點，這些已是老生常談，不贅。
然而，很多人卻忽略了比較「先進」的電子書也有倒退的一面。紙本「買書得書」，只要不被蟲蛀水浸讀者就能一直擁有，但購買「傳統」電子書僅可供閱讀，在各種意義上，讀者並不擁有它。換一個說法，讀者買的是電子書的「使用權」而不是「擁有權」。
這個概念跟銀行存款類似。存款於銀行是一種託管關係，資產平日不在我們手中，但銀行答應我們，需要時可以取出來。我們的電子書，也是「託管」在平台上，只是我們很多時意識不到，也不懂得擔心失去多年存下來的書，畢竟平台倒閉的可能性看來很低，就如我們一般不會擔心失去存款，因為銀行倒閉的個案很少，就算發生了，政府也會出手去救（出版業可沒有這個福份）。
但金錢作為資產和書本作為資料，它們數位實現的方式有所不同。存款可以從一家銀行轉移到另一家銀行，電子書卻不能從一個平台轉到另一個平台，這純粹出於商業考慮而非技術限制。另外，存款取出來就是可以自由使用的紙鈔，電子書卻不能取出來變成紙本書，在「翻印必究」、「all rights reserved」的授權方式之下，讀者連把付費購買的電子書打印出來的權利都沒有。以上種種，都是傳統電子書並不真正由讀者擁有所產生的怪現象。
以NFT作為書本載體，將令「數位擁有」變得可能。讀者購買NFT書，可下載不受數位版權管理（DRM）限制的文本，視乎個人習慣以電腦、手機或者平板打開，文本採用不上鎖的pdf和ePub格式，標準的閱讀軟件就能讀取。
假如你是電子書的老用戶，很可能已有Kindle、mooInk、Kobo、Hyread、Boox等專屬閱讀器，那麼你只要把ePub文件上載到對應平台，就能維持閱讀習慣，享受電子墨水那種最接近白紙黑字，不傷眼睛的效果。如果連這樣都滿足不了你，你甚至可以把文本打印出來，一邊閱讀一邊感受紙張的質感。雖然我們鼓勵環保，但畢竟決定權在你，才是真正擁有。
除了文本，封面更是NFT書的一大特色。我們出版社計畫中的每部作品均限量發行1000本，每本除了以版本號（edition）#000至#999標識，還搭配由藝術家設計，每本均獨一無二的封面，大大提高收藏價值，供持有者於個人的web3書架展現。
數位擁有與封面典藏，構成紙本書和傳統電子書都從未有過的擁有和閱讀經驗。
內容流轉和永續留存
資訊科技越發達，出版的概念就越模糊，畢竟在臉書按一下讚，已經符合昔日出版的廣泛定義。若把出版的定義收窄令其更有意義，就需要符合流轉和留存兩大條件。
流轉和留存是兩個維度，前者是橫向的空間，後者是縱向的時間。前者有助後者，因為流轉越廣，能留存下去的機會也越高；但前者也會破壞後者，因為流轉容易造成無意或有意的以訛傳訛，就算延續到下一輩，留存下來的也不是原汁原味的版本。以經典古籍《紅樓夢》為例，由於流轉極廣，時至今日也能輕易找到；然而廣泛流轉也讓《紅樓夢》產生不同版本，據說後四十回並非曹雪芹手筆，後世對此深入研究，但始終莫衷一是。
NFT書利用區塊鏈和分散式存儲，同時兼顧流轉和留存。首先，每本NFT書的元資料如書名、作者、出版日期、許可協議和內容指紋等，加上系統生成的唯一編號，全部儲存在區塊鏈。這組元資料的定位類似國際書號（ISBN，international standard book number），故稱為ISCN（international standard content number），是NFT書的出版證明，像人的出世紙。相對於出生證明由政府中央發出，區塊鏈的特性讓每本NFT書的出版證明不可竄改，更附帶由多人見證的時間戳。
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。