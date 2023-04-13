2023坎城影展宣布官方競賽片單：是枝裕和、威斯安德森等大師入列，陳哲藝入選「一種注目」
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往年在5月舉行的坎城影展，一直是眾星雲集的國際最重要的影展，而稍早也宣布了官方片單，能看見許多眾人熟知的影星，例如， 威斯安德森的《Asteroid City》會帶著史嘉蕾喬韓森、湯姆漢克、蒂妲絲雲頓、瑪格羅比等人在坎城亮相。
2023年第76屆坎城影展今（13）日公布官方單元的入選作品，由影展藝術總監Thierry Frémaux和新任主席Iris Knobloch連袂揭曉官方片單。其中主競賽單元部分仍舊大師雲集，台灣觀眾熟知的是枝裕和、威斯安德森（Wes Anderson）等人，不意外地分別帶著新片《怪物》、《Asteroid City》重返坎城。
至於而其餘眾所矚目的作品，如馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的《花月殺手》、哈里遜福特（Harrison Ford）5度主演的《印第安納瓊斯：命運輪盤》則皆在競賽外亮相。
往年在5月舉行的坎城影展，一直是眾星雲集的國際最重要的影展，而以今年目前宣布的豪華陣容，也將看見許多眾人熟知的影星，例如， 威斯安德森的《Asteroid City》會帶著史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、湯姆漢克（Tom Hanks）、蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、瑪格羅比（Margot Robbie）等人在坎城亮相。
而馬丁史柯西斯的《花月殺手》雖然在競賽外展映，但本片集結了勞勃迪尼洛（Robert De Niro）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）兩大影帝，三人首度在同部電影中合作，也引起影壇的高度注意。
回到主競賽單元，今年目前官宣的19部作品當中，就有6部來自女性導演的電影，寫下了坎城影展的紀錄，分別是潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）、卡勞瑟爾賓漢耶（Kaouther Ben Hania）、潔絲汀楚特（Justine Triet）、艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）、凱薩琳布蕾雅（Catherine Breillat）以及首部劇情長片就入圍的Ramata-Toulaye Sy。
除了女性導演的表現突出之外，也能看見坎城影展的常客名導，包含日本的是枝裕和、芬蘭的阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）、美國的陶德海恩斯（Todd Haynes）、英國的肯洛區（Ken Loach）、德國的文溫德斯（Wim Wenders）等人，坎城影展崇尚名導的盛名仍舊顯現在本屆主競賽片單。值得一提的是，文溫德斯還有一部作品《Anselm》放在了特別展映單元，換句話說，文溫德斯今年就有兩部作品將在坎城亮相，成為最忙碌的影人之一。
至於華語地區影迷所關注的華語作品，來自中國的王兵執導的《青年》順利進入主競賽單元，新加坡的陳哲藝執導的《燃冬》則是進入「一種注目」競賽單元，而王兵也與文溫德斯一樣，除了主競賽的《青年》之外，還有一部作品《黑衣人》將在特別展映單元放映。而台灣導演在競賽單元中仍舊缺席本屆坎城影展。
最後，今年坎城影展將由法國名導麥雯（Maiwenn）的新片《Jeanne du Barry》開幕，此片頭牌卡司為強尼戴普（Johnny Depp），至於主競賽單元的評審團主席則由瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Ostlund）擔綱，坎城影展將在5月16至27日舉行。
2023年第76屆坎城影展主競賽單元入選作品
- 《Club Zero》，潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）／奧地利
- 《Asteroid City》，威斯安德森（Wes Anderson）／美國
- 《The Zone of Interest》，強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）／英國
- 《Fallen Leaves》，阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）／芬蘭
- 《Les Filles D’Olfa（Four Daughters）》，卡勞瑟爾賓漢耶（Kaouther Ben Hania）／突尼西亞
- 《Anatomie D’une Chute》，潔絲汀楚特（Justine Triet）／法國
- 《怪物》，是枝裕和／日本
- 《Il Sol Dell’Avvenire》，南尼莫瑞提（Nanni Moretti）／義大利
- 《La Chimera》，艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）／義大利
- 《About Dry Grasses》，努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）／土耳其
- 《L’Ete Dernier》，凱薩琳布蕾雅（Catherine Breillat）／法國
- 《The Passion of Dodin Bouffant》，陳英雄／法國、越南
- 《Rapito》，馬可貝洛奇歐（Marco Bellocchio）／義大利
- 《May December》，陶德海恩斯（Todd Haynes）／美國
- 《Firebrand》，凱里阿努茲（Karim Ainouz）／巴西
- 《The Old Oak》，肯洛區（Ken Loach）／英國
- 《Perfect Days》， 文溫德斯（Wim Wenders）／德國
- 《Banel Et Adama》，Ramata-Toulaye Sy／法國、塞內加爾（首部劇情長片）
- 《青年》，王兵／中國
完整官方片單請至坎城影展官網
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核稿編輯：翁世航
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