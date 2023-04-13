2023坎城影展宣布官方競賽片單：是枝裕和、威斯安德森等大師入列，陳哲藝入選「一種注目」

2023年第76屆坎城影展今（13）日公布官方單元的入選作品，由影展藝術總監Thierry Frémaux和新任主席Iris Knobloch連袂揭曉官方片單。其中主競賽單元部分仍舊大師雲集，台灣觀眾熟知的是枝裕和、威斯安德森（Wes Anderson）等人，不意外地分別帶著新片《怪物》、《Asteroid City》重返坎城。

至於而其餘眾所矚目的作品，如馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的《花月殺手》、哈里遜福特（Harrison Ford）5度主演的《印第安納瓊斯：命運輪盤》則皆在競賽外亮相。

Photo Credit: GettyImages 影展藝術總監Thierry Frémaux（左）和新任主席Iris Knobloch（右）

往年在5月舉行的坎城影展，一直是眾星雲集的國際最重要的影展，而以今年目前宣布的豪華陣容，也將看見許多眾人熟知的影星，例如， 威斯安德森的《Asteroid City》會帶著史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、湯姆漢克（Tom Hanks）、蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、瑪格羅比（Margot Robbie）等人在坎城亮相。

而馬丁史柯西斯的《花月殺手》雖然在競賽外展映，但本片集結了勞勃迪尼洛（Robert De Niro）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）兩大影帝，三人首度在同部電影中合作，也引起影壇的高度注意。

回到主競賽單元，今年目前官宣的19部作品當中，就有6部來自女性導演的電影，寫下了坎城影展的紀錄，分別是潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）、卡勞瑟爾賓漢耶（Kaouther Ben Hania）、潔絲汀楚特（Justine Triet）、艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）、凱薩琳布蕾雅（Catherine Breillat）以及首部劇情長片就入圍的Ramata-Toulaye Sy。

除了女性導演的表現突出之外，也能看見坎城影展的常客名導，包含日本的是枝裕和、芬蘭的阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）、美國的陶德海恩斯（Todd Haynes）、英國的肯洛區（Ken Loach）、德國的文溫德斯（Wim Wenders）等人，坎城影展崇尚名導的盛名仍舊顯現在本屆主競賽片單。值得一提的是，文溫德斯還有一部作品《Anselm》放在了特別展映單元，換句話說，文溫德斯今年就有兩部作品將在坎城亮相，成為最忙碌的影人之一。

至於華語地區影迷所關注的華語作品，來自中國的王兵執導的《青年》順利進入主競賽單元，新加坡的陳哲藝執導的《燃冬》則是進入「一種注目」競賽單元，而王兵也與文溫德斯一樣，除了主競賽的《青年》之外，還有一部作品《黑衣人》將在特別展映單元放映。而台灣導演在競賽單元中仍舊缺席本屆坎城影展。

最後，今年坎城影展將由法國名導麥雯（Maiwenn）的新片《Jeanne du Barry》開幕，此片頭牌卡司為強尼戴普（Johnny Depp），至於主競賽單元的評審團主席則由瑞典名導魯本奧斯倫（Ruben Ostlund）擔綱，坎城影展將在5月16至27日舉行。

2023年第76屆坎城影展主競賽單元入選作品

《Club Zero》，潔西卡賀斯樂（Jessica Hausner）／奧地利

《Asteroid City》，威斯安德森（Wes Anderson）／美國

《The Zone of Interest》，強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）／英國

《Fallen Leaves》，阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）／芬蘭

《Les Filles D’Olfa（Four Daughters）》，卡勞瑟爾賓漢耶（Kaouther Ben Hania）／突尼西亞

《Anatomie D’une Chute》，潔絲汀楚特（Justine Triet）／法國

《怪物》，是枝裕和／日本

《Il Sol Dell’Avvenire》，南尼莫瑞提（Nanni Moretti）／義大利

《La Chimera》，艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）／義大利

《About Dry Grasses》，努瑞貝其錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）／土耳其

《L’Ete Dernier》，凱薩琳布蕾雅（Catherine Breillat）／法國

《The Passion of Dodin Bouffant》，陳英雄／法國、越南

《Rapito》，馬可貝洛奇歐（Marco Bellocchio）／義大利

《May December》，陶德海恩斯（Todd Haynes）／美國

《Firebrand》，凱里阿努茲（Karim Ainouz）／巴西

《The Old Oak》，肯洛區（Ken Loach）／英國

《Perfect Days》， 文溫德斯（Wim Wenders）／德國

《Banel Et Adama》，Ramata-Toulaye Sy／法國、塞內加爾（首部劇情長片）

《青年》，王兵／中國

完整官方片單請至坎城影展官網

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航