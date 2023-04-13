台灣旅客赴峇里島疑遭索賄，印尼海關：「非海關職責範圍」

日前有媒體引述網路文章稱，有台灣旅客在峇里島違規在海關審查處拍照，遭索賄400美金。此事經印尼媒體報導後，今天引發印尼網友熱議。印尼海關表示，在管制區拍照不屬其管轄範圍，正在了解該事件。

Photo Credit:GettyImages 峇里島為旅遊勝地。

印尼「點滴網」（Detik）、「羅盤報」（Kompas）等多個媒體今天引述台灣報導稱，有台灣旅客赴峇里島旅遊，在入境時，違規在管制區用手機拍照，被海關帶到小房間審問，之後被要求繳付400美金罰金，經討價還價後，最後付450萬印尼盾（9309新台幣）才得以入境。

該事件經印尼媒體今天轉述報導後，在社群媒體上引發印尼網友熱烈討論。

Media sosial dihebohkan isu dugaan pemerasan oknum petugas di Bandara Ngurah Rai, Bali, yang dilansir dari @kompascom👇🏽 pic.twitter.com/ysi9YQryTA — #BeaCukaiMakinBaik (@beacukaiRI) April 13, 2023

有網友稱，「丟臉丟到國際」，或諷刺指「印尼海關揚名國際」。也有網友表示，在海關入境處本來就不能拍照，很多國家也有類似規定，並寫道：「唯一的不同，是其他國家會向遊客提出警告，在我的國家（印尼）則是進行討價還價的交易」。

印尼媒體「liputan6」報導，機場有許多區域禁止拍照，像是航班安全檢查處、出入境區等，但通常相關人員只會要求旅客將照片從手機或相機上刪除。

針對這起事件，印尼海關今天表示，該事件並非發生在海關負責的區域，因為他們沒有權力紀錄指紋或在護照上蓋章。

印尼海關發言人瓦達納（Hatta Wardhana）透過聲明指出，在機場禁區內拍照，不屬於海關的職責範圍，海關也沒有權力將旅客遣返。

瓦達納稱：「我們認為發生在峇里島的這起事件，並不是在海關區域，但我們仍會嘗試與各方協調，了解真正問題為何，並與有關方面溝通。」

另外，瓦達納也表示，目前正與駐台北印尼經濟貿易代表處進行聯繫。

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