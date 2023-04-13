美國新碳排法規要求2032年三分之二新銷售車須為電動車，短期內有利於特斯拉

美國國家環境保護局（EPA）於12日公布更嚴格的碳排放標準，汽車製造業者必須在2032年將67%的燃油車改為電動車，EPA局長邁克爾里根（Michael Regan）指出這是有史以來最具企圖心的碳排放法規。同時，業內人士也指出，短期內將有利於特斯拉（Tesla）這類純電動車商。

美國以新法規擴大電動汽車產量

美國國家環境保護局提案，將規範2027至2032年間生產的車輛的二氧化碳，以及形成煙霧的氮氧化物和其他污染物的尾氣排放，法規牽涉到2027年到2032年所生產的車款，車型包含客車、SUV、貨車還有皮卡。

EPA局長邁克爾里根（Michael Regan）說，這項提案為「有史以來最具企圖心的碳排放標準法規」，這將會大舉推動電動車在汽車產業中的市占率，而2022年市占率只有7%。

雖然，這個方案並未禁止燃油車，也沒有強制要求民眾購買電動車，但是這項規定，將間接推動電動車的銷售。

不過，汽車產業的業內人士告訴《華爾街日報》，汽車製造業者可以自行選擇技術滿足政府的法規，而車商在2032年時的車款中，電動汽車占小客車總銷量的三分之二，這個數字超過目前大部分車商設下的目標。

例如：通用汽車公司（General）、福特（Ford）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis）共同的目標是2030年使電動汽車佔到其產量的40%到50%，因此對照本次EPA的新規標準更高、更具影響力。

EPA提案若通過，將有利於特斯拉

事實上，各國對於燃油車碳排的標準加速收緊的主要時間的是在2015年，當時福斯汽車（Volkswagen）造假旗下汽車的碳排數據，導致各國加速碳排法規制定。

研究調查機構Cox Automotive分析師克雷布斯（Michelle Krebs）表示，這一項法規要在短時間內實現，是一個充滿野心的目標……而最大的問題是，消費者的接受度是多少，雖然可以強迫車商製造電車，但是消費者在價格上買不買單是另一回事。」

《金融時報》報導指出，早在2021年拜登政府（Joe Biden）已經頒布一項行政命令，要求2030年，美國所有新銷售的汽車和卡車中要有一半是電動車，但該命令不具有強制性，而本次提案和該命令不同，是具有法律效力。

行業組織汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）執行長約翰博澤拉（John Bozzella）表示，EPA的這項提案，無論從哪個方面來看都相當激進，短期而言，這個規定有利於特斯拉（Tesla）等只生產電動汽車的製造商。

此外，環境法律與政策中心（Environmental Law & Policy Center）執行主任霍華德勒納（Howard Learner）告訴《金融時報》，他肯定這項提案，因為在美國交通產生的碳排污染是最多，要解決氣候變遷的問題，就必須從交通下手。

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核稿編輯：翁世航