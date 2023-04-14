【圖表】日本櫻花因氣候暖化提早盛開，溫度若持續升高櫻花美景將消失

每年逢3到4月春暖花開之際，許多人會安排到日韓賞櫻一飽眼福，但根據日本氣象廳觀測數據顯示，近年日本各地櫻花疑因氣候變遷關係，都有提前綻放的趨勢，最早更可能提前近20天，大幅影響民眾的賞櫻行程。

日本氣象廳透過在觀測點設置櫻花標本木，藉此觀察全國櫻花開放情形，一旦觀測到該地有5到6朵櫻花綻放，即代表開花日，若開花率達 80% ，則代表滿開日。多數遊客也會選擇在滿開日後前往賞櫻，也是賞櫻人潮最旺盛的時候。

我們蒐集日本氣象廳1953年至2023年櫻花觀測數據，比較過去30年的平均開花時間，發現櫻花綻放時間確實呈現越來越早的趨勢。以2023年34個已開花的地點為例，僅有石桓島及南大東島分別較平均值晚開16天跟18天，多數地點如東京、大阪，都比平均開花日提前約5-15天開花。

其中提前時間最早的是位於東北的盛岡及青森，皆創下當地最早開的紀錄，相較過往平均值提前15天開。

查看2023年統計數字也可以發現，日本熱門賞櫻地點開花時間也都比預期提前許多，其中變化最小的是鹿兒島，僅比歷年提前約2天。位居北海道的札幌及釧路雖然尚未觀測到櫻花綻放，但氣象廳預測開花日期也大幅提前約9到12天，北海道往年要4月底才能看到櫻花，有望4月中就現蹤。

Photo Credit: 中央社

櫻花提前盛開雖然美麗，但氣象觀測員卻感到擔憂。2021年京都櫻花在3月26日達滿開，創下1200年以來最早的紀錄。當時氣象廳便觀測到當時京都的平均溫度也較往年上升約3°C。據《VICE》報導，英國國家氣候單位與大阪公立大學合作研究，發現溫室氣體與都市熱島效應，讓京都櫻花盛開時間提前11天。

據《TVBS》報導，日本有科技商以數據模擬未來櫻花開放情形，並提出警告，指出若繼續放任極端氣候發生，未來平均氣溫上升4度時， 九州將不再有櫻花美景。

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核稿編輯：林奕甫