肩負長期寬鬆政策的「負遺產」，黑田東彥將經歷日本央行140年來最棘手的行長任期
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由於日本的少子老齡化和潛在成長率低迷，導致日本的盈利能力衰退，並且難以維持經常帳戶盈餘的話，對長期利率的控制能力將瞬間喪失。正如去年秋季所看到的那樣，日圓被大量拋售，面對長期利率的猛烈上行壓力，日本央行很快就會力不從心。
文：西野智彥
未能兌現的公開承諾
日本銀行行長黑田東彥於今（2023）年4月8日結束其兩屆共10年的任期。岸田內閣在2月份向國會提交一份繼任人選，但新任行長是否會繼續維持現有的「超常規貨幣寬鬆政策」，還是會試圖改變路線，將極大地影響國內外的金融市場。這將是國際金融界今年最受矚目的任命，對於在低支持率下掙扎的首相來說，將是「總體經濟管理的支柱，其人選絕不允許出現失誤。」 （首相親信語）
2013年春，黑田東彥在就任第31任行長時宣佈「在兩年內將貨幣基礎翻一番，實現消費者價格指數上漲2％」，並親自啟動了被稱之為「超常規」的大規模貨幣寬鬆政策。其戰略思想是借助人們的通貨膨脹預期，擺脫通貨緊縮。
結果，民間金融機構在日本央行的經常帳戶從「量化寬鬆」開始的2001年的5兆日圓，曾一度膨脹到幾乎100倍，達到500兆日圓（目前約為480兆日圓）。為這些經常帳戶增加現金的貨幣基礎也超過600兆日圓，遠遠超過GDP的規模。即使與西方國家的央行相比，日本央行也顯得格外突出。
另一方面，作為對這種大量貨幣供應的回報，日本央行從市場上購買了大量的國債，其持有量超過了國債發行餘額的50％。此外，日本央行史無前例地購買了股票（ETF＝上市交易基金），按帳面價值計算，已高達36兆日圓。
然而，儘管進行了如此大膽的「經濟實驗」，黑田在前9年的任期內，價格通貨膨脹率從未超過2％。在最後的第10年，物價終於飆升，但這並不是超常規寬鬆政策帶來的效果。極具諷刺意味的是，這只是由於俄羅斯入侵烏克蘭後油價上漲，以及美國迅速收緊貨幣導致的日圓對美元貶值所致。
新總裁將背負的「負遺產」
公眾對漲幅超過3％的物價越來越不滿。然而，黑田堅持認為「漲幅最終會放緩」，寬鬆政策要繼續下去，直到實現穩定的物價上漲和薪資上漲。儘管在去年年底擴大了長期利率的波動範圍，但恐怕還是準備在維持目前框架的情況下將接力棒交給下一任行長。
這是黑田的執行團隊堅定不移的自我評估：「超常規寬鬆政策消除了通貨緊縮，讓景氣從穀底開始回升，增加了就業。」
然而，站在接力棒被傳過來的那一邊，看到的卻是截然不同的景觀——就是說躍入視野將是令人茫然的「負遺產」。不管喜不喜歡，新任行長在接下來的5年任期中，都面臨著化解膨脹至極的複雜政策，使之回歸正常的嚴峻使命。
岸田首相雖然基本上重視寬鬆路線，但表現出與已故首相安倍晉三推行的再通膨政策保持一定距離的姿態，一般認為他任命「再通膨主義者」擔任新的行長和副行長的可能性很小。
因此，被委以從安倍經濟學中「逐步轉換」重任的新執行團隊大致將在一段時間內繼續實施寬鬆政策，同時對超常規寬鬆政策進行全面檢討。總結出過去10年的成效和代價，並在此基礎上決定「保留什麼，修改什麼。」
挑戰重重的「出口戰略」
特別是，就黑田認為的「為時尚早」的退出超常規寬鬆政策，政府很有可能在密切關注當前經濟和物價的同時，著手進行退出戰略的研討。
在修正寬鬆政策之際，最關鍵的是要促進與市場的對話和重建信任關係。由於一再拖延2％的目標和採取驚喜戰略，黑田體制已經失去了市場和公眾的信任，成為了一個「反面教材」，所以新行長需要具備誠實和高超的溝通技巧。
此外，關注的焦點是出口戰略，即使「薪資和物價之間的良性循環」得到確認，新的執行委員會也極有可能通過提高經常帳戶的存款機制利率來遏制價格上漲的壓力，同時維持目前龐大的資產負債表。
經常帳戶的超額存款準備金利率始於2008年，目前對其中的一些帳戶實行負利率。如果首先解除負利率，然後再分階段提高利率水準，就可以在不減少經常帳戶餘額的情況下實施貨幣緊縮政策。該方法在美國的案例中已得以實證。
另一方面，央行極有可能在國債到期時盡可能地減持，並以極其緩慢的速度收縮其資產負債表。每當這種情況發生時，央行都會面臨強烈的國債拋售壓力，但它很可能利用目前的長期利率操作（收益率曲線控制）來遏制利率的飆升，然後謹慎地尋找合適的時機放開長期利率。
然而，如果將近500兆日圓的經常帳戶的存款機制利率上調1％，將產生5兆日圓的利息負擔，而上調2％將產生高達10兆日圓的利息負擔。另一方面，隨著國債收益率大幅下滑，以至於日本央行面臨著嚴重的「現貨溢價」，巨大的赤字可能會吞噬其資本，出現資不抵債的風險。日本央行的財政狀況持續惡化，可能會導致減少或取消支付給國庫的款項，從而給國民帶來實質性的負擔，這可能會發展成一個令新行長頭痛的「政治問題」。
與國債不同，不會到期的ETF的正常化更加困難。雖然各種想法在暗地裡流傳，比如大量銷售給政府，以避免對股市造成任何影響等等，但由於ETF的巨額分紅實際支持了日本央行的財政狀況，因此日本央行內部的一些人表示，「就算是被套牢也沒關係吧」。
「未爆子彈」處理不當可能導致巨大災難
因此，無論選擇哪條路線，通往正常化的道路都很艱險，而且由於外部環境的關係，可能連正常化的第一步都很難邁出。其中最大的擔憂是美國經濟的前景和日本的財政狀況。
根據經濟合作暨發展組織（OECD）發佈的世界經濟展望，2023年美國經濟成長率將從2022年預測的1.8％急劇放緩至0.5％。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
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你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！