【書評】《跟蘇格拉底學思辨》：蘇格拉底不斷提醒我們，沒有人能夠顛撲不破地知道任何一件事
我們想讓你知道的是
蘇格拉底雖然不斷用這些方法，逼人思考困難的問題，變成古雅典的討厭鬼；但他真正想要的是讓每個人盡量了解自己，不要被煞有其事的術語或說法所騙，能夠在龐大的知識之流中保有自我。這樣的立場其實對人相當溫柔，對知識的態度則相當開放。
文：劉維人（自由譯者，譯作集中於當代民主、政經制度，並從事相關寫文和演講）
跟蘇格拉底學開會，喔不，學習各式各樣的討論
您經常遇到以下困境嗎？
- 網路上充斥謬論。發文者引用各項事證，推論包山包海。你明知道整篇論點都是胡扯，卻不知從何反駁，或如何應對。
- 親友對你的生活或品味指指點點。明明只是喜好習慣的差異，對方卻要搬出一套大道理。
- 會議冗長。同事或主管執著於技術或行銷的枝微末節，讓你不知道為何要聽下去。
- 有人擾亂討論。在討論公共議題時，某些言論把討論導向不相干的方向，與會者開始彼此誤解，甚至開始爭執是否彼此不尊重。
這類困境的主因，通常都是發言者的反思性不夠。發言者在提出意見之前，沒有想過自己的意見與當下的問題是否相關、問題的重點位於哪個層面、目前能夠處理到什麼程度、整件事情接下來應該如何發展。
簡單來說，他們沒有先想過「為什麼我要說這個」，以及「我的主張究竟是什麼意思」。
這未必是他們的錯，因為學校與職場可能沒有教過這個。但其實有一套思考方式，甚至一些句型，可以有效應對這種困境。而且學會了這種思考方式，我們也就更不容易給別人造成麻煩。
在《跟蘇格拉底學思辨》中所介紹的這套方法有時候叫做「蘇格拉底方法」。蘇格拉底是大約兩千五百年前的人，他發現人們經常以為自己知道某些事情，卻連那件事情是什麼都說不清楚，想法甚至自相矛盾。於是他經常詢問對方「你說的X是什麼意思」，藉此確定對方的想法是否自我一致、涵蓋範圍是否太大或太小、事情若根據對方的主張進行將會變得如何。在絕大多數的對話中，蘇格拉底最後都會跟對方一起承認自己並不瞭解「X」的確切意義。
最有名的例子之一是關於勇氣的辯論：
- 蘇格拉底與人聊到勇氣。對方一開始認為勇氣是士兵在戰場上堅守陣地。
- 蘇格拉底說，但我們也會勇敢面對慾望、貧窮、政治的挑戰，勇氣未必僅限於士兵，於是對方改說勇氣是堅守意志。
- 蘇格拉底又說，但堅守意志有時候是剛愎自用，於是對方改說勇氣是睿智地堅守意志。
- 蘇格拉底表示，這會讓「在明知事情將如何發展時堅守意志」也變成勇氣，但這聽起來一點也不勇敢。於是對方再次修改，說勇氣是能夠分辨哪些事情應該害怕。
- 蘇格拉底提醒這門檻很高，能做到這件事的人，必須既公正又虔誠，甚至擁有所有美德，但這樣一來，就不需要用「勇氣」這個詞來描述了。
- 最後蘇格拉底與對方共同承認，他們都不確定「勇氣」到底是什麼。
（因為篇幅關係大幅簡化。詳情請見本書第三章）
這個例子涵蓋了蘇格拉底方法的幾大重要元素。
首先，蘇格拉底會先問「所以你說的X是________嗎」，試圖重述對方的說法。這段過程他會盡可能以最合理、最正面的方式重述。這種方法如今稱為「善意理解原則」。我們之所以要討論或開會，不是為了顯示自己比對方更聰明，而是為了釐清彼此的意見、找到真正需要爭執的問題、尋找事情的真相、或者找到事情該怎麼做。可惜我們的語言並不是威士忌，而是一種很容易引發誤解的東西。很多時候明明是為了釐清事情，卻會讓對方以為是在針對自己。
「善意理解原則」可以有效降低相關摩擦。當你把對方的意見盡量重述得聰明、善意、完備合理，對方會感受到你的尊重，省下許多解釋的功夫、避免情緒上的對立、也會加速討論進展。（詳情請見第十章）
蘇格拉底做的第二件事，是不斷詢問「你說的這些例子有沒有什麼共通之處」、「所以你說的X也包含_____嗎？」、「所以你說的X不包含_____嗎？」，藉此反覆修訂概念（或討論主題）的涵蓋範圍。
絕大多數時候我們都是從別人的使用方式，習得語詞、視角、概念、歸類方式。我們會在討論時自然而然地拿這些工具來用，但卻未必符合當下所需。涵蓋範圍太廣時，討論會無意間岔進不重要的支線；範圍太窄時，則會遺漏重要的層面。而且當我們沒有注意概念或主題的涵蓋範圍，還會經常把不同層級的問題拿來並列，讓討論失焦，而這樣的失焦在現實中往往引來門戶之見，或意氣之爭。
當討論中各方使用的概念或視角似乎並未統一，或者心底開始嘀咕「我們到底在討論什麼」、「我們為什麼要討論這個」的時候，修訂涵蓋範圍就會非常好用。（詳情請見第八章）
蘇格拉底方法的第三個特色，是從可能的自我矛盾，尋找彼此真正在意的前提，也就是「但你也說了_____。這兩者不可能同時為真，所以你在意的是什麼呢？」。
很多時候我們會堅持或反對某些主張，都不是因為重視主張本身，而是因為改變具有門檻、備過去的陰影綁住了視野、認同某些社群或友人、或者潛藏某些自己都沒注意到的擔憂或恐懼。這種時候我們會說出彼此矛盾的話，但人類不可能真正相信兩件矛盾的東西，只要能揭露表面上的自我矛盾，接下來就能開始了解背後可能的權衡、可能的心理困境、或者真正在意的究竟是什麼東西。（詳情請見第七章）。
最後一個工具則是根據對方的主張，推導出一些可能的發展，確認對方是否願意接受。句型類似「照這樣的做法，會發生_____事情喔」、「這樣的話，我們該怎麼處理_____呢？」
這個工具在討論規範的時候特別有用。評論家、決策者、公司高層在思考問題的時候，腦袋很容易被抽象的道德標準，或者法規與程式的格式侷限住，沒有考慮到該如何實行、需要多少資源、會產生什麼影響、如何防止濫用或公關危機。家人朋友在給予意見的時候，也經常會忘記實行所需的環境以及當事人承擔的壓力。從抽象的規範推導可能的現實影響，可以更讓討論的各方確認是否都願意承擔事情的進展代價，也能避免不少親友好意的情緒勒索。
上述的這些思考方法，都能讓討論變得更建設性。蘇格拉底雖然不斷用這些方法，逼人思考困難的問題，變成古雅典的討厭鬼；但他真正想要的是讓每個人盡量了解自己，不要被煞有其事的術語或說法所騙，能夠在龐大的知識之流中保有自我。這樣的立場其實對人相當溫柔，對知識的態度則相當開放。他不斷提醒我們，沒有人能夠顛撲不破地知道任何一件事，但我們需要的並不是完全正確的知識，或者完全精確的概念；我們甚至根本不需要給自己這麼高的標準，而是應該知道自己的不足，允許自己和每位夥伴都能犯錯，並從錯誤中不斷修正，一起不斷尋找更好的方法與更真的知識。（詳情請見第六章）
《跟蘇格拉底學思辨》不僅整理了這些蘇格拉底方法，而且還在最後一章，根據這些方法中整理出建設性討論需要的十二項規則。熟悉審議式民主的讀者可能對大部分的規則相當熟悉，因為它幾乎與哈伯瑪斯的審議民主規則如出一轍。這些規則要求我們保持開放、禁止人身攻擊、在進行討論前先找到各方都同意的基礎、反思自己是否陷入派系偏見、言必由衷、以及對暫時性的結果保持謙遜。符合越多這些規則，就會越接近理想中的建設性討論。
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