習近平新一輪大外交塑造「和平締造者」形象，但搬到台海就破功了

文：董立文（台灣智庫諮詢委員）

針對中共二十大後習近平所推動大外交，筆者已於去年底分析。2023年以來，尤其是中共兩會之後，習近平又推動新一輪的大外交。這次大外交的目的跟去年有明顯的差異，若說去年的大外交是「微笑」，那麼今年的目的是「反美」，而更有美、中外交戰的特色。本文分別從中國的大外交、與美國的大外交及對兩岸關係的影響等三個層面做分析。

一、習近平新一輪的大外交

去年習近平推動微笑外交試圖緩和中美關係，但隨著今年2月中國間諜氣球事件而徹底破滅。中共召開「兩會」時習近平罕見承認，中共面臨著以美國為首的西方國家「前所未有的嚴峻挑戰」，並數度公開批判美國。隨即訪問俄國跟普亭會面，回國後接著跟馬來西亞總理安瓦爾、新加坡總理李顯龍、西班牙首相桑切斯、法國總統馬克宏及歐盟委員會主席馮德萊恩等人會晤。

另外，中國斡旋中東大國伊朗和沙烏地阿拉伯兩國，在斷交7年後恢復外交關係，沙烏地和伊朗政府在聯合聲明中甚至特地感謝了中國的牽線，而被認為是習近平連任的第一場外交勝利。連同訪俄期間所提出的烏克蘭和平方案，中國明顯在國際間塑造「和平締造者」的形象。

3月27日中國國務院總理李強主持召開「中國發展高層論壇2023年年會」，廣邀外國政要、世界五百強企業負責人、國際知名學術研究機構專家學者、主要國際組織代表等參加，多家知名美國與日本企業的領導人將赴北京出席峰會。

李強宣稱「中國經濟已深度融入全球分工體系，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國」。呼籲各界「投資中國、扎根中國…中國願與各方攜手，續寫開放合作、互利共贏的新篇章」。

總體觀察中共的外交行動，第一個特徵就是反美。中、俄聯合公報毫不避諱的數度點名美國，習近平跟其他國家領導人會晤時，也不忘直接或間接批判美國，要求其他國家不要跟美國站在一起反中與卡中。

第二個特徵是拚經濟，習跟每一個國家討論雙邊關係時，經貿與科技合作都是重點項目。更別提「中國發展高層論壇2023年年會」的主題是「經濟復蘇：機遇與合作」，推銷宣傳「中國市場信心」與「市場巨大新機遇」等。

對於反美問題，除了俄國以外各個國家大致上都保持「戰略中立」姿態，沒有附和中國的立場。不過歐洲國家普遍重視烏克蘭戰爭問題，而呼籲中國應向俄國要求停戰，換言之，習普會的陰影仍留在歐洲國家的心中。經貿優惠是各個國家的興趣所在，外國各界也都審慎評估中國經濟發展的前景，中國政治干涉經貿發展的疑慮未除。

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二、美國的大外交

2023年開始，美國總統拜登開始有目的、有系統性的推動元首外交。

依時序分別與日本首相岸田文雄、巴西總統魯拉、訪問烏克蘭基輔與波蘭、和北約秘書長斯托爾滕貝格出席位於北約最東翼的「布加勒斯特九國」（B-9）的峰會、德國總理蕭茲會面、歐盟執委會主席范德賴恩會面、英國首相蘇納克和澳洲總理艾班尼斯會面、訪問加拿大與總理杜魯道會面等，另外在4月11日至12日訪問英國與愛爾蘭。

總體觀察拜登的外交行動是以鞏固盟國為主，實踐兩大外交目的。一是繼續團結支持烏克蘭抵抗俄國的行動，直到俄國戰敗為止，消除「戰爭疲乏論」的懷疑；二是繼續團結盟國，在政治、軍事、經濟與科技深化圍堵中國的行動與措施。

應該說，拜登的外交行動在每個環節上，從西方到東方都有具體的進展。舉其大者，例如芬蘭加入北約、協調與提供烏克蘭更多的武器裝備、荷蘭與日本加入制裁中國半導體行業與美英澳AUKUS的進一步發展等。

即便美國各大企業受邀參加「中國發展高層論壇2023年年會」，但是整體看來出席的美國企業仍佔少數，其中有些公司僅派遣層級較低的高管出席。知情人士指，美國公司不希望成為美國眾議院中共特別委員會的目標，不想落到與抖音公司執行長有一樣的下場，尤其是最近中俄關係提升亦令美國公司擔憂。

三、對兩岸關係的影響

從美、中外交戰的格局來看，就很好理解蔡總統訪美與馬英九訪中為什麼在這個時機點發生，這當然是美、中較勁的一環。比較特殊的是，中國的《觀察者網》刊出一文，內容是談美、中外交戰對台灣的影響。該文認為中國「和平締造者」的形象愈來愈突出，將會對比美國的「好戰霸道者」愈來愈孤立與弱化。

這跟台灣有何關係？該文稱「台灣輿論隱然孵出了一個共識，即疑美論若勝，則藍營勝；疑美論若敗，則綠營勝。因此台當局與其側翼正在圍剿疑美論者，隨著選舉日逼近，美方終究會親自下海試圖最大程度壓制疑美論點。」

於是，「中國大陸若鞏固和平締造者的形象，有利於疑美論者否定美國新保守主義的好戰本質，在台灣是如此，在美國內部也是如此，形同削弱美台的反華正當性、軍事武裝的必要性，以及政治合作的有效性。」

首先，疑美論並不是藍營的主流思想，頂多屬於藍營聲音比較大的側翼，至少國民黨黨中央不敢附和疑美論，而主張「親美、友日、和陸」。這點從近期郭台銘與柯文哲的訪美行，可以看得很清楚，他們不敢公開反美或疑美。

其次，對台灣來說，疑美論有其天然脆弱處。所謂疑美論就是反美論，無論舉什麼事件或是案例，他們的核心論述就是三句話：一是中國一定強；二是台灣一定敗；三是美國不會來。結論即為：台灣要投降。就這三段論而言，台灣人實在很難吞得下去。