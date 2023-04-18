習近平新一輪大外交塑造「和平締造者」形象，但搬到台海就破功了
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中國的《觀察者網》刊出一文認為中國「和平締造者」的形象愈來愈突出，將會對比美國的「好戰霸道者」愈來愈孤立與弱化。但中國「和平締造者」的形象，剛好碰上中共宣布對台灣二次為台軍演，讓這樣的形象在台灣不攻自滅。
文：董立文（台灣智庫諮詢委員）
針對中共二十大後習近平所推動大外交，筆者已於去年底分析。2023年以來，尤其是中共兩會之後，習近平又推動新一輪的大外交。這次大外交的目的跟去年有明顯的差異，若說去年的大外交是「微笑」，那麼今年的目的是「反美」，而更有美、中外交戰的特色。本文分別從中國的大外交、與美國的大外交及對兩岸關係的影響等三個層面做分析。
一、習近平新一輪的大外交
去年習近平推動微笑外交試圖緩和中美關係，但隨著今年2月中國間諜氣球事件而徹底破滅。中共召開「兩會」時習近平罕見承認，中共面臨著以美國為首的西方國家「前所未有的嚴峻挑戰」，並數度公開批判美國。隨即訪問俄國跟普亭會面，回國後接著跟馬來西亞總理安瓦爾、新加坡總理李顯龍、西班牙首相桑切斯、法國總統馬克宏及歐盟委員會主席馮德萊恩等人會晤。
另外，中國斡旋中東大國伊朗和沙烏地阿拉伯兩國，在斷交7年後恢復外交關係，沙烏地和伊朗政府在聯合聲明中甚至特地感謝了中國的牽線，而被認為是習近平連任的第一場外交勝利。連同訪俄期間所提出的烏克蘭和平方案，中國明顯在國際間塑造「和平締造者」的形象。
3月27日中國國務院總理李強主持召開「中國發展高層論壇2023年年會」，廣邀外國政要、世界五百強企業負責人、國際知名學術研究機構專家學者、主要國際組織代表等參加，多家知名美國與日本企業的領導人將赴北京出席峰會。
李強宣稱「中國經濟已深度融入全球分工體系，中國發展離不開世界，世界發展也需要中國」。呼籲各界「投資中國、扎根中國…中國願與各方攜手，續寫開放合作、互利共贏的新篇章」。
總體觀察中共的外交行動，第一個特徵就是反美。中、俄聯合公報毫不避諱的數度點名美國，習近平跟其他國家領導人會晤時，也不忘直接或間接批判美國，要求其他國家不要跟美國站在一起反中與卡中。
第二個特徵是拚經濟，習跟每一個國家討論雙邊關係時，經貿與科技合作都是重點項目。更別提「中國發展高層論壇2023年年會」的主題是「經濟復蘇：機遇與合作」，推銷宣傳「中國市場信心」與「市場巨大新機遇」等。
對於反美問題，除了俄國以外各個國家大致上都保持「戰略中立」姿態，沒有附和中國的立場。不過歐洲國家普遍重視烏克蘭戰爭問題，而呼籲中國應向俄國要求停戰，換言之，習普會的陰影仍留在歐洲國家的心中。經貿優惠是各個國家的興趣所在，外國各界也都審慎評估中國經濟發展的前景，中國政治干涉經貿發展的疑慮未除。
二、美國的大外交
2023年開始，美國總統拜登開始有目的、有系統性的推動元首外交。
依時序分別與日本首相岸田文雄、巴西總統魯拉、訪問烏克蘭基輔與波蘭、和北約秘書長斯托爾滕貝格出席位於北約最東翼的「布加勒斯特九國」（B-9）的峰會、德國總理蕭茲會面、歐盟執委會主席范德賴恩會面、英國首相蘇納克和澳洲總理艾班尼斯會面、訪問加拿大與總理杜魯道會面等，另外在4月11日至12日訪問英國與愛爾蘭。
總體觀察拜登的外交行動是以鞏固盟國為主，實踐兩大外交目的。一是繼續團結支持烏克蘭抵抗俄國的行動，直到俄國戰敗為止，消除「戰爭疲乏論」的懷疑；二是繼續團結盟國，在政治、軍事、經濟與科技深化圍堵中國的行動與措施。
應該說，拜登的外交行動在每個環節上，從西方到東方都有具體的進展。舉其大者，例如芬蘭加入北約、協調與提供烏克蘭更多的武器裝備、荷蘭與日本加入制裁中國半導體行業與美英澳AUKUS的進一步發展等。
即便美國各大企業受邀參加「中國發展高層論壇2023年年會」，但是整體看來出席的美國企業仍佔少數，其中有些公司僅派遣層級較低的高管出席。知情人士指，美國公司不希望成為美國眾議院中共特別委員會的目標，不想落到與抖音公司執行長有一樣的下場，尤其是最近中俄關係提升亦令美國公司擔憂。
三、對兩岸關係的影響
從美、中外交戰的格局來看，就很好理解蔡總統訪美與馬英九訪中為什麼在這個時機點發生，這當然是美、中較勁的一環。比較特殊的是，中國的《觀察者網》刊出一文，內容是談美、中外交戰對台灣的影響。該文認為中國「和平締造者」的形象愈來愈突出，將會對比美國的「好戰霸道者」愈來愈孤立與弱化。
這跟台灣有何關係？該文稱「台灣輿論隱然孵出了一個共識，即疑美論若勝，則藍營勝；疑美論若敗，則綠營勝。因此台當局與其側翼正在圍剿疑美論者，隨著選舉日逼近，美方終究會親自下海試圖最大程度壓制疑美論點。」
於是，「中國大陸若鞏固和平締造者的形象，有利於疑美論者否定美國新保守主義的好戰本質，在台灣是如此，在美國內部也是如此，形同削弱美台的反華正當性、軍事武裝的必要性，以及政治合作的有效性。」
首先，疑美論並不是藍營的主流思想，頂多屬於藍營聲音比較大的側翼，至少國民黨黨中央不敢附和疑美論，而主張「親美、友日、和陸」。這點從近期郭台銘與柯文哲的訪美行，可以看得很清楚，他們不敢公開反美或疑美。
其次，對台灣來說，疑美論有其天然脆弱處。所謂疑美論就是反美論，無論舉什麼事件或是案例，他們的核心論述就是三句話：一是中國一定強；二是台灣一定敗；三是美國不會來。結論即為：台灣要投降。就這三段論而言，台灣人實在很難吞得下去。
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！