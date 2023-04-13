英特爾CEO基辛格出席北京活動，宣布推出「中國版晶片」迴避美國禁令

美中對抗持續僵持，而美國半導體巨擘英特爾（Intel）仍未放棄搶占中國市場。11日英特爾執行長基辛格（Parick Gelsinger）前往中國訪問，並對外拋出訊息，將在今年推出符合美國規範下的中國版晶片，而基辛格也強調對中國市場非常樂觀。

英特爾推中國版晶片避美國法規

研究調查機構集邦科技（TrendForce）報告指出，美國商務部近期基於《晶片法案》釋出補貼細則，其中明文規定獲補助者未來十年在中國、北韓、伊朗與俄羅斯等國的半導體發展將受限。

集邦科技指出，被限制的內容，包含先進製程與成熟製程在內的相關投資活動，且本次法案更新條款限制範疇將比出口禁令更廣泛，恐進一步降低跨國半導體業者未來十年在中國的投資意願。

不過，近日美國半導體巨擘英特爾卻向中國釋出善意。其執行長基辛格於北京出席活動時表示，中國是英特爾商業上佔有非常重要的角色，過去40年裡頭，業務持續穩定發展。他還強調，英特爾對中國市場樂觀，看到中國成長活力。

英特爾也對外指出，將調整公司資料中心GPU系列，並透過設計降低頻寬等方式，以滿足各個市場的客戶之需求。對於英特爾的善意，中國商務部長王文濤則回應，中國式現代化的過程裡，將堅持對外開放，也將為包括英特爾在內的跨國企業，提供更遼闊的市場。

此外，根據《華爾街日報》指出，許多晶片業者正在美中之間做出艱難的抉擇，由於《晶片法案》（Chips Act）明確表明，該案是由納稅人所資助，若公司和中國必須有所限制。

中國也在晶片戰中發起攻勢

《華爾街日報》稱，法案的限制將對，在中國擁有大量業務的東亞公司最棘手，包含韓國三星（Samsung）、海力士（SK Hynix）以及台積電（TSMC）。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）接受該報訪談時指出，我們希望包含美企在內能繼續在中國、和中國做生意，但是必須要睜大雙眼，警惕美國所面臨的風險。

雷蒙多還強調，中國的態度表明想要獲得最先進的技術，並將其結合到軍事上，美國絕對不允許這個情況發生。而本次英特爾向北京拋出善意，是否造成白宮方面的抵制成為市場關注焦點。

另一方面，中國也悄悄對美國展開商業上的攻防戰。根據《金融時報》報導，中國國家網路資訊辦公室（CAC）以國家安全爲由，宣佈對記憶體製造商美光科技（Micron Technology）展開調查。

CAC表示，美光在華銷售的產品實施審查，以保障資訊基礎設施安全。這一項調查對於美光的影響無疑是巨大的，因為中國業者，在記憶體產業上慢慢追趕上美光。

研究調查公司伯恩斯坦（Bernstein）半導體分析師Mark Li強調，記憶體是一個標準化生產的產品，相對容易被取代的，這情況同樣也發生在韓國三星和SK海力士身上；但是他也指出，目前美光仍具有一定的規模、技術優勢，目前還沒有一間中國業者能夠完全抗衡。

最後，美光在一份聲明中表示：「正與網信辦進行溝通和全面合作。產品出貨、工程、製造、銷售和其它部門都在正常運作。」

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核稿編輯：翁世航