《AIR》：球星的故事給了品牌靈魂，不折不扣在推廣「Nike文化」

我們想讓你知道的是
雖然劇中只展示了幾位主要角色，無法完全代表所有在Nike工作的人，但自1972年成立以來，Nike已有41年的歷史，至今其品牌文化仍然足以成為一部電影的重要元素。我選擇相信在當今的Nike，大部分員工仍在秉持著這樣的企業文化在工作。
文：Porter
我記得看完《AIR》後，走出影院立刻傳訊息給正在Nike工作的朋友說：「看完《AIR》你會更愛Nike」。這部講述著籃球之神Michael Jordan專屬品牌AIR Jordan的起源故事，除了讓觀眾有了認識AIR Jordan這個品牌的背景，我認為更將Nike的歷史地位往上再拉了一級，畢竟，這可是與籃球之神站在一起的運動品牌。
電影的劇情緊湊，不過因為觀眾都知道最後Jordan會選擇Nike，因此當初Nike如何讓這件事情發生，才是大家好奇想知道的。我甚至會說這部電影，表面上在講述AIR Jordan的故事，實際上是一部不折不扣的品牌宣傳片。
在影片中不隱藏地揭露Nike的企業文化，那一幅大面積在Phil Knight（班艾佛列克飾）辦公室以及遍佈辦公室的「Nike原則」是如假包換存在的。在劇情中，Sonny（麥特戴蒙飾）還拿著Nike原則多次提醒Phil Knight不要忘了當初如何將Nike打造成現在的規模。電影裡不斷呈現了Nike的品牌原則，或許正因為這些原則的實踐，Nike才得以成為全球運動品牌的領導者。
儘管《AIR》是一部不折不扣在推廣Nike文化的電影，我們從觀眾的角度還是能找到一些Nike之所以能成為強勢品牌的元素：
1. 無處不在的文化
整部電影最刻意的，大概是無所不在的Nike原則。除了在Phil Knight的沙發背牆上，印象中主管辦公室、員工辦公桌上好像也都有。在電影中有特地強調的幾點原則，我記得是：
- We're on offense. All the time.
- Perfect results count, not a perfect process. Break the rules: fight the law——Sonny提醒Phil Knight當初如何打造成現在的Nike，靠的可不是墨守成規。
- Your job isn't done until the job is done. – 這句話的精神貫穿整部戲，包括刻意改寫的劇情，Sonny跑到Jordan家中直接找上家人（據說實際並非如此）、徹夜討論提案、連日趕工做出樣品鞋。
- If we do the right things we'll make money damn near automatic – 這句應該是出現在決定所有預算都投入在Jordan身上，而不是分散到三個順位比較後面的球員。
不難發現，強勢品牌都擁有明確的企業文化，這種文化能夠將具有相同工作風格、理念和價值觀的人聚集在一起。在影片中，創始人Phil Knight隨著公司成長一度忘記了Nike一往的做事風格，Sonny則提醒他並身體力行了品牌文化。當足夠多的人願意遵循特定的文化方式工作時，維護品牌文化就不再僅僅是創辦人的責任，而是整個團隊共同的使命。
雖然劇中只展示了幾位主要角色，無法完全代表所有在Nike工作的人，但值得注意的是，自1972年成立以來，Nike已有41年的歷史。即使在40多年後，其品牌文化仍然足以成為一部電影的重要元素。我選擇相信在當今的Nike，還是有大部分的員工在秉持著這樣的企業文化在工作。
2. 好的故事給了品牌靈魂
電影中，Jordan的母親對Sonny說道：「鞋子只是一雙普通鞋子，直到我的兒子穿上它。」（Shoe is just a shoe, until my son steps into it.）這句話凸顯了一個好故事對強勢品牌的巨大影響力。Jordan往後的傳奇成就使得AIR Jordan成為歷史上最偉大的運動品牌之一。Lebron James、Kobe Bryant和我心目永遠的戰神Allen Iverson等球星的球鞋，也都屬於同樣的操作。
故事賦予了品牌靈魂，甚至增添了一點神性，讓粉絲想擁有、幻想。我也曾經幻想過穿上Iverson球鞋後，彷彿在球場上能多一點戰神的態度。
不是讓球星成為品牌的代言人，而是讓品牌本身成為球星的一部份。這樣的作法，讓品牌直接富有故事性，直接讓品牌的歷史地位隨著球星的表現發展。
3. 強大的產品開發能力
強大的產品力對強勢品牌至關重要。如果說文化能讓品牌歷久彌新，那麼卓越的產品開發能力則是品牌穩固市場地位的關鍵。電影中，Sonny在確定有提案機會後，立即找上球鞋設計師Peter，要求他在周一前設計並製作出樣品鞋，才有了片中精采的提案。
儘管電影對現實可能有美化，不過綜觀Nike每年推出的新鞋款、服飾、活動和軟體等都充分展示了其堅強的產品開發實力。事實上，強勢品牌很少僅依靠一款經典產品就能持續成長。例如，以美式足球運動緊身衣起家的Under Armour也必須拓展到其他運動領域和產品。強大的產品開發能力給了品牌策略最重要的行動力，否則即便擁有出色策略，品牌也只能原地踏步。
4. 不安於現狀
強勢品牌通常具有一個共同特點，他們經常涉足新領域，並在潮流浪潮中迅速卡位。電影中的時代，雖然Nike的主要業務是跑鞋，但他們並未放棄籃球市場（至今全球籃球鞋市占超過50%）。
Sonny有段台詞很有趣，他說「我們有別人沒有的特色，我們籃球部門爛透了」。Nike沒有放棄籃球部門，而是想辦法進到裡頭跟競爭者對抗（雖然預算編列只有少的可憐的25萬美金）。
Nike的這一特點不僅體現在電影中，即便在近年熱門的「元宇宙」話題上，Nike也通過收購RTFKT迅速站穩腳跟。
不安於現狀，才有機會不被市場淘汰。
結語
就像我文章開頭提及，《AIR》是一部你已經知道結局，但好奇過程的電影，但同時無庸置疑也是一部品牌宣傳片。如果你是Nike的員工或消費者，這是一部你看完會更喜歡、更忠誠的品牌電影，不過如果你是其他運動品牌的愛好者（例如：Adidas），大概會對其中某些片段以及整部電影造神的濃厚意味不以為然。
但，那又如何呢？正如NBA已故球星Kobe Bryant的名言：「Love me or hate me」，品牌本來就不求所有人都愛，而是能不能找到認同並忠誠的那一群。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！