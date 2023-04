《AIR》：球星的故事給了品牌靈魂，不折不扣在推廣「Nike文化」

文:Porter

我記得看完《AIR》後,走出影院立刻傳訊息給正在Nike工作的朋友說:「看完《AIR》你會更愛Nike」。這部講述著籃球之神Michael Jordan專屬品牌AIR Jordan的起源故事,除了讓觀眾有了認識AIR Jordan這個品牌的背景,我認為更將Nike的歷史地位往上再拉了一級,畢竟,這可是與籃球之神站在一起的運動品牌。

電影的劇情緊湊,不過因為觀眾都知道最後Jordan會選擇Nike,因此當初Nike如何讓這件事情發生,才是大家好奇想知道的。我甚至會說這部電影,表面上在講述AIR Jordan的故事,實際上是一部不折不扣的品牌宣傳片。

在影片中不隱藏地揭露Nike的企業文化,那一幅大面積在Phil Knight(班艾佛列克飾)辦公室以及遍佈辦公室的「Nike原則」是如假包換存在的。在劇情中,Sonny(麥特戴蒙飾)還拿著Nike原則多次提醒Phil Knight不要忘了當初如何將Nike打造成現在的規模。電影裡不斷呈現了Nike的品牌原則,或許正因為這些原則的實踐,Nike才得以成為全球運動品牌的領導者。

儘管《AIR》是一部不折不扣在推廣Nike文化的電影,我們從觀眾的角度還是能找到一些Nike之所以能成為強勢品牌的元素:

1. 無處不在的文化

整部電影最刻意的,大概是無所不在的Nike原則。除了在Phil Knight的沙發背牆上,印象中主管辦公室、員工辦公桌上好像也都有。在電影中有特地強調的幾點原則,我記得是:

We're on offense. All the time. Perfect results count, not a perfect process. Break the rules: fight the law——Sonny提醒Phil Knight當初如何打造成現在的Nike,靠的可不是墨守成規。 Your job isn't done until the job is done. – 這句話的精神貫穿整部戲,包括刻意改寫的劇情,Sonny跑到Jordan家中直接找上家人(據說實際並非如此)、徹夜討論提案、連日趕工做出樣品鞋。 If we do the right things we'll make money damn near automatic – 這句應該是出現在決定所有預算都投入在Jordan身上,而不是分散到三個順位比較後面的球員。

不難發現,強勢品牌都擁有明確的企業文化,這種文化能夠將具有相同工作風格、理念和價值觀的人聚集在一起。在影片中,創始人Phil Knight隨著公司成長一度忘記了Nike一往的做事風格,Sonny則提醒他並身體力行了品牌文化。當足夠多的人願意遵循特定的文化方式工作時,維護品牌文化就不再僅僅是創辦人的責任,而是整個團隊共同的使命。

雖然劇中只展示了幾位主要角色,無法完全代表所有在Nike工作的人,但值得注意的是,自1972年成立以來,Nike已有41年的歷史。即使在40多年後,其品牌文化仍然足以成為一部電影的重要元素。我選擇相信在當今的Nike,還是有大部分的員工在秉持著這樣的企業文化在工作。

2. 好的故事給了品牌靈魂

電影中,Jordan的母親對Sonny說道:「鞋子只是一雙普通鞋子,直到我的兒子穿上它。」(Shoe is just a shoe, until my son steps into it.)這句話凸顯了一個好故事對強勢品牌的巨大影響力。Jordan往後的傳奇成就使得AIR Jordan成為歷史上最偉大的運動品牌之一。Lebron James、Kobe Bryant和我心目永遠的戰神Allen Iverson等球星的球鞋,也都屬於同樣的操作。

故事賦予了品牌靈魂,甚至增添了一點神性,讓粉絲想擁有、幻想。我也曾經幻想過穿上Iverson球鞋後,彷彿在球場上能多一點戰神的態度。

不是讓球星成為品牌的代言人,而是讓品牌本身成為球星的一部份。這樣的作法,讓品牌直接富有故事性,直接讓品牌的歷史地位隨著球星的表現發展。

3. 強大的產品開發能力

強大的產品力對強勢品牌至關重要。如果說文化能讓品牌歷久彌新,那麼卓越的產品開發能力則是品牌穩固市場地位的關鍵。電影中,Sonny在確定有提案機會後,立即找上球鞋設計師Peter,要求他在周一前設計並製作出樣品鞋,才有了片中精采的提案。

儘管電影對現實可能有美化,不過綜觀Nike每年推出的新鞋款、服飾、活動和軟體等都充分展示了其堅強的產品開發實力。事實上,強勢品牌很少僅依靠一款經典產品就能持續成長。例如,以美式足球運動緊身衣起家的Under Armour也必須拓展到其他運動領域和產品。強大的產品開發能力給了品牌策略最重要的行動力,否則即便擁有出色策略,品牌也只能原地踏步。

4. 不安於現狀

強勢品牌通常具有一個共同特點,他們經常涉足新領域,並在潮流浪潮中迅速卡位。電影中的時代,雖然Nike的主要業務是跑鞋,但他們並未放棄籃球市場(至今全球籃球鞋市占超過50%)。

Sonny有段台詞很有趣,他說「我們有別人沒有的特色,我們籃球部門爛透了」。Nike沒有放棄籃球部門,而是想辦法進到裡頭跟競爭者對抗(雖然預算編列只有少的可憐的25萬美金)。

Nike的這一特點不僅體現在電影中,即便在近年熱門的「元宇宙」話題上,Nike也通過收購RTFKT迅速站穩腳跟。

不安於現狀,才有機會不被市場淘汰。

結語

就像我文章開頭提及,《AIR》是一部你已經知道結局,但好奇過程的電影,但同時無庸置疑也是一部品牌宣傳片。如果你是Nike的員工或消費者,這是一部你看完會更喜歡、更忠誠的品牌電影,不過如果你是其他運動品牌的愛好者(例如:Adidas),大概會對其中某些片段以及整部電影造神的濃厚意味不以為然。

但,那又如何呢?正如NBA已故球星Kobe Bryant的名言:「Love me or hate me」,品牌本來就不求所有人都愛,而是能不能找到認同並忠誠的那一群。