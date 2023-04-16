追求異性被拒絕是很正常的事，千萬不要當成是個人的失敗

文： Leo老師

戀愛是一個美好的體驗，但是追求異性的過程卻常常充滿挑戰。尤其對於戀愛初階者，遇到拒絕時可能會感到非常沮喪、自卑，甚至影響到自我價值。因此，在此分享三個心理建設，幫助大家更好地應對被拒絕的情況，以及如何維護健康的關係。

1. 不要將被拒絕當成個人失敗

當你追求一個人時，你希望對方也對你有同樣的感覺。但是，當遭遇拒絕時，千萬不要覺得自己失敗了。被拒絕不代表你沒有魅力，這是很正常的事情。你需要學會接受這個事實，並找出不同的追求方式。

當面對拒絕時，不要把自己陷入悲傷、沮喪的情緒中，更不要去責怪對方。接受拒絕是常態，並反思自己的表現和行為，看看是否有改進的空間，讓下一次相處更加順暢。

2. 學會調整心態

當你遭遇拒絕時，可能會感到非常自卑和失落。但是，這是一個學習成長的機會。你需要學會調整心態，重新檢視自己的優點和缺點，找出自己需要改進的地方。同時，也可以看看對方對你的拒絕是否有具體的原因，並從中吸取經驗。

3. 培養自信

在追求異性時，自信是非常重要的。當你對自己充滿信心，自然會表現得更加自然、自在。因此，建議大家平常多注意自己的形象、修養，提升自己的自信心。同時，也可以透過閱讀書籍、參加課程等方式，學習如何表達自己、聊天技巧等，讓自己更有魅力。

除了上述的三個心理建設，還有一些小技巧可以幫助大家更好地應對被拒絕的情況，例如適時收手、避免過度依賴、維持良好的溝通等等。在此也分享一個小故事，希望可以幫助大家更好地理解這些心理建設。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

這裡分享一個，我們學員的成功故事：這位學員當時向女孩喜歡的女孩告白了，但是遭到了拒絕。他當時覺得很失落沮喪，不知道要怎麼應對。後來他決定尋求幫助，開始學習如何更好地追求女孩，並且在學習的過程中，他發現了一些心理建設和聊天技巧，讓他在追求女孩時更加得心應手。

首先，在之前這位學員慢慢地意識到，被拒絕並不是世界末日，每個人都有被拒絕的時候，重要的是要學會如何面對和處理拒絕。他開始嘗試控制自己的情緒，避免情緒化的行為，比如酗酒或者放縱自己。這些行為只會讓自己變得更加失落，也會讓女孩對自己產生反感。所以，這位男學員學會了適當地表達自己的感受，找到一些方法來釋放自己的情緒，比如運動、看電影、跟朋友聊天等等。

其次，男孩開始學習如何更好地聊天。他發現，在追求女孩的過程中，良好的溝通能力是非常重要的。他開始注重聆聽女孩說話，不再一直自誇自己，而是想要了解女孩的想法和感受。他學會了適當地問問題，展示出自己的興趣和關注。同時，男孩也開始注意自己的語氣和說話的速度，避免讓女孩感到緊張或者不舒服。

最後，男孩學會了如何平衡自己的感情和行為。他開始關注自己的行為和言談是否會讓女孩感到不安或者困擾。他學會了更好地理解女孩的感受和需要，避免讓自己的行為對女孩造成負面影響。同時，男孩也學會了如何保持自己的獨立性，不要一直圍繞女孩轉，而是要有自己的生活和興趣。

總之，男孩在學習的過程中，通過心理建設和聊天技巧的提升，也建立了自己的故事導圖，逐漸掌握了與女孩相處的技巧。他學會了如何保持自信，如何與女孩進行良好的溝通，如何適時地表達自己的感受和想法，以及如何維護健康的關係。最終，他們開始了一段美好的戀情。

這個故事告訴我們，追求愛情並不是一件容易的事情。不管是男孩還是女孩，都有可能遇到被拒絕的情況。但是，只要你勇於學習和探索，提升自己的心理素質和聊天技巧，就有可能成功追求到心儀的人。關鍵在於不斷地學習和成長，以及不放棄尋找愛情的勇氣和決心。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

最後，我們可以從這個故事中得出以下幾點啟示：

追求愛情需要勇氣和決心，但也需要科學的方法和技巧。 被拒絕不是失敗，只是未獲得成功。要保持自信，勇敢面對挑戰。 建立健康的戀愛關係需要双方共同努力和理解，要學會聆聽對方的需求和想法。 學習心理建設和聊天技巧可以提高自己的戀愛能力，讓你更有信心和魅力。 不斷地學習和成長是成功追求愛情的關鍵，要有耐心和毅力。

希望這個故事能給正在追求愛情的人一些啟示和勇氣，相信只要你不斷努力，就一定可以成功追求到心儀的人。除了開頭上述三個心理建設，當面對拒絕時，還可以運用以下小工具來幫助自己更好地應對自己低落的心情：

寫下感受

把自己的情感寫下來，可以讓你更好地釐清自己的情感，從而更有效地應對拒絕。你可以寫下自己的感受、情緒、想法，並試著分析它們背後的原因，找到解決的方法。

與朋友聊天

找一位信任的朋友，向他們傾訴你的感受，他們也許能夠給你一些建議和支持。和朋友聊天可以讓你感到心靈上的支持和體諒，減輕你的憂慮和煩惱，有助於你更快地走出失落和悲傷的情緒。

做自己喜歡的事情

在失落和沮喪的時候，你可以做一些自己喜歡的事情，轉移注意力，讓自己的情緒得以釋放。這些事情可以是看電影、聽音樂、運動、閱讀等，只要是能讓你心情愉悅的事情都可以。

尋求專業幫助

如果你感覺自己無法應對失落和悲傷的情緒，可以考慮尋求專業幫助，如找心理醫生或心理諮詢師諮詢，或是情感導師，讓自己得到更好的情緒支持和建議。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航