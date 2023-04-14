CryptoGPT：把所有「潮字」摻在一起做成撒尿牛丸的東西都要小心
我們想讓你知道的是
區塊鏈已死？人工智慧是未來？大家吵得不可開交時，有個最近討論熱烈的區塊鏈專案就混在一起做成了撒尿牛丸——取名叫CryptoGPT。先後發了App、發了幣，前幾天還號稱募到了1000萬美元，真厲害，但正所謂「Too good to be true」，聽起來太好的事情很多時候都是假的。
經歷2021到2022年上沖下洗一輪後，對區塊鏈和加密貨幣稍有認知的人，一定知道那些五花八門的專案絕對不能只看表面。特別是把潮字——質押、挖礦、賦能、X2Earn、側鏈、第二層、零知識等——全部出現在外包裝時，事情肯定沒那麼簡單。
就當業界尚在為Web 3.0究竟是區塊鏈還是人工智慧吵得不可開交時，最近有一個討論熱度日益升高的的區塊鏈專案，就把料理東西軍摻在一起做成撒尿牛丸——取名叫CryptoGPT。
左邊是2022年的王者加密貨幣Crypto，右邊是2023年的明星ChatGPT，這個名稱看起來幾乎要是Web 6.0的專案，今年3月1日才推出一個App，3月10日就火速發了幣，前幾天區塊鏈媒體甚至有報導他們募到了1000萬美元，估值2.5億，目前號稱自己有200萬用戶。
真厲害，但正所謂「Too good to be true」，聽起來太好的事情很多時候都是假的。隨著CryptoGPT的報導越來越多，也有許多媒體和區塊鏈意見領袖提出質疑，甚至團隊自家後院都有火苗燒了起來。
滿滿潮字的介紹，但仔細看到底是什麼意思？
我們先來看看CryptoGPT理應是什麼。
根據官網介紹，CryptoGPT旨在透過人工智慧來實現數據貨幣化，讓用戶能用擁有自己的數據，透過銷售而獲益，CryptoGPT所做的就是蒐集和打包數據，讓用戶在生活中的一舉一動都能成為收入來源。
這部分大概還聽得懂，就像是當用戶使用了他們的App，手機紀錄的健康資訊、網頁瀏覽習慣、購物網站的購買歷程等等，都會被蒐集和打包，當廠商需要使用這些數據的時候，就要跟你買，然後付你錢的概念。
姑且不論個資風險和實現難度和利潤多寡，這聽起來確實是個漂亮的偉大夢想。但再看到官網其他頁面，竟又出現更高深更潮的介紹內容。
CryptoGPT是適合人工智慧開發的Layer 2區塊鏈，使用zkRollup技術，並具有獨特的EVM兼容性，能夠使用大量的代碼庫，讓開發人員和用戶能快速上手。
從他們家Twitter上所寫的「AI2Earn」，到使用NFT來驗明正身的模式，每個字都很潮，只是合在一起看實在有點難理解彼此有什麼關係，更重要的，和完成（姑且相信是真的）那個讓賣用戶自己數據的目標，又有什麼關聯。
隱形的創辦人，自己爆料自己的聊天機器人
你可能會說，人家創投都丟1000萬美金了，創投不會錯，一定是你不懂趨勢。
或許沒錯，但根據創辦人自己的說法，那家叫做DWF Labs的公司目前只給了CryptoGPT「420,000美元」（剛好是馬斯克很喜歡的數字），此外報導中也提到，這家DWF Lab其實也有進行造市商業務，因此許多人懷疑這筆交易美其名是投資，實際上更像是用折扣價買CryptoGPT的幣來創造流動性。
同樣是付錢，講買特價幣當然不討喜，但說法被包裝成「投資」就不一樣了。雖然，這也代表當幣價炒高之後，這些擁有大量幣的「投資者」可以輕鬆砸盤收割一波，創辦人用空氣幣換了一筆錢也樂見其成，真是資方的雙贏。
除了資金疑慮，CryptoGPT也被發現許多問題專案常見的疑慮，像是早期官網上有個叫做Jamila Jelani的人，最初被列為CryptoGPT的CEO/Founder，但後來這個職稱竟先被改為「Marketer（行銷）」，之後直接消失在網站上。
也有人發現這個Jamila號稱待過阿里巴巴，但在網路上卻了無痕跡，甚至LinkedIn都是最近才建立的；另一位近期負責對外發言的「創辦人」Dejan Erza也有一樣的問題。
更有趣的是，有用戶在使用CryptoGPT理應是自己開發的聊天機器人「Alex」時，機器人竟然說自己是OpenAI（也就是ChatGPT母公司）發明的。
有趣的是，雖然這些質疑在近幾日甚囂塵上，CryptoGPT的幣價至今仍算平穩，不知道是造市商在穩盤、是莊家覺得還沒撈夠本、還是散戶們真的都不怕。
由於在區塊鏈上發幣並非難事，不只CryptoGPT這種混種基因，過去遇到大大小小的事——魷魚遊戲大賣、馬斯克火箭升空、川普落選、女王駕崩等等，都會有不明人士搶發一些名字有關係的幣，許多人看著有趣就點進去，買一些，然後腰斬到百分之一。
在區塊鏈之外的產業，也常能看到把我們小時候文創、奈米，到近年大數據、機器學習、ESG這些詞彙加諸在商品上的做法，雖然仔細想想會發現大都不太合理，但反正不在看起來風險重重的幣圈，就理所當然的接受，即便也不知道自己買了投了什麼。
沒人知道CryptoGPT——和其他幾百萬個小幣——什麼時候會崩盤，可能是下個月，可能是明天，也可能在很久很久之後。那或許不重要，因為聰明的我們（應該）不會去買這些看起來奇怪的東西，但透過研究它們的話術、觀察它們的盛衰，都能讓我們更能夠了解騙子的套路，受用於投資與生活，這或許就是那些奇葩專案對人類最大的貢獻。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。