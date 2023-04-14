CryptoGPT：把所有「潮字」摻在一起做成撒尿牛丸的東西都要小心

經歷2021到2022年上沖下洗一輪後，對區塊鏈和加密貨幣稍有認知的人，一定知道那些五花八門的專案絕對不能只看表面。特別是把潮字——質押、挖礦、賦能、X2Earn、側鏈、第二層、零知識等——全部出現在外包裝時，事情肯定沒那麼簡單。

就當業界尚在為Web 3.0究竟是區塊鏈還是人工智慧吵得不可開交時，最近有一個討論熱度日益升高的的區塊鏈專案，就把料理東西軍摻在一起做成撒尿牛丸——取名叫CryptoGPT。

左邊是2022年的王者加密貨幣Crypto，右邊是2023年的明星ChatGPT，這個名稱看起來幾乎要是Web 6.0的專案，今年3月1日才推出一個App，3月10日就火速發了幣，前幾天區塊鏈媒體甚至有報導他們募到了1000萬美元，估值2.5億，目前號稱自己有200萬用戶。

真厲害，但正所謂「Too good to be true」，聽起來太好的事情很多時候都是假的。隨著CryptoGPT的報導越來越多，也有許多媒體和區塊鏈意見領袖提出質疑，甚至團隊自家後院都有火苗燒了起來。

滿滿潮字的介紹，但仔細看到底是什麼意思？

我們先來看看CryptoGPT理應是什麼。

根據官網介紹，CryptoGPT旨在透過人工智慧來實現數據貨幣化，讓用戶能用擁有自己的數據，透過銷售而獲益，CryptoGPT所做的就是蒐集和打包數據，讓用戶在生活中的一舉一動都能成為收入來源。

這部分大概還聽得懂，就像是當用戶使用了他們的App，手機紀錄的健康資訊、網頁瀏覽習慣、購物網站的購買歷程等等，都會被蒐集和打包，當廠商需要使用這些數據的時候，就要跟你買，然後付你錢的概念。

截圖自CryptoGPT官網 CryptoGPT官網上的介面展示

姑且不論個資風險和實現難度和利潤多寡，這聽起來確實是個漂亮的偉大夢想。但再看到官網其他頁面，竟又出現更高深更潮的介紹內容。

CryptoGPT是適合人工智慧開發的Layer 2區塊鏈，使用zkRollup技術，並具有獨特的EVM兼容性，能夠使用大量的代碼庫，讓開發人員和用戶能快速上手。

從他們家Twitter上所寫的「AI2Earn」，到使用NFT來驗明正身的模式，每個字都很潮，只是合在一起看實在有點難理解彼此有什麼關係，更重要的，和完成（姑且相信是真的）那個讓賣用戶自己數據的目標，又有什麼關聯。

隱形的創辦人，自己爆料自己的聊天機器人

你可能會說，人家創投都丟1000萬美金了，創投不會錯，一定是你不懂趨勢。

或許沒錯，但根據創辦人自己的說法，那家叫做DWF Labs的公司目前只給了CryptoGPT「420,000美元」（剛好是馬斯克很喜歡的數字），此外報導中也提到，這家DWF Lab其實也有進行造市商業務，因此許多人懷疑這筆交易美其名是投資，實際上更像是用折扣價買CryptoGPT的幣來創造流動性。

同樣是付錢，講買特價幣當然不討喜，但說法被包裝成「投資」就不一樣了。雖然，這也代表當幣價炒高之後，這些擁有大量幣的「投資者」可以輕鬆砸盤收割一波，創辦人用空氣幣換了一筆錢也樂見其成，真是資方的雙贏。

除了資金疑慮，CryptoGPT也被發現許多問題專案常見的疑慮，像是早期官網上有個叫做Jamila Jelani的人，最初被列為CryptoGPT的CEO/Founder，但後來這個職稱竟先被改為「Marketer（行銷）」，之後直接消失在網站上。

也有人發現這個Jamila號稱待過阿里巴巴，但在網路上卻了無痕跡，甚至LinkedIn都是最近才建立的；另一位近期負責對外發言的「創辦人」Dejan Erza也有一樣的問題。

更有趣的是，有用戶在使用CryptoGPT理應是自己開發的聊天機器人「Alex」時，機器人竟然說自己是OpenAI（也就是ChatGPT母公司）發明的。

有趣的是，雖然這些質疑在近幾日甚囂塵上，CryptoGPT的幣價至今仍算平穩，不知道是造市商在穩盤、是莊家覺得還沒撈夠本、還是散戶們真的都不怕。

由於在區塊鏈上發幣並非難事，不只CryptoGPT這種混種基因，過去遇到大大小小的事——魷魚遊戲大賣、馬斯克火箭升空、川普落選、女王駕崩等等，都會有不明人士搶發一些名字有關係的幣，許多人看著有趣就點進去，買一些，然後腰斬到百分之一。

在區塊鏈之外的產業，也常能看到把我們小時候文創、奈米，到近年大數據、機器學習、ESG這些詞彙加諸在商品上的做法，雖然仔細想想會發現大都不太合理，但反正不在看起來風險重重的幣圈，就理所當然的接受，即便也不知道自己買了投了什麼。

沒人知道CryptoGPT——和其他幾百萬個小幣——什麼時候會崩盤，可能是下個月，可能是明天，也可能在很久很久之後。那或許不重要，因為聰明的我們（應該）不會去買這些看起來奇怪的東西，但透過研究它們的話術、觀察它們的盛衰，都能讓我們更能夠了解騙子的套路，受用於投資與生活，這或許就是那些奇葩專案對人類最大的貢獻。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航