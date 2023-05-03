「新修版」金庸真的比較差嗎？金輪法王和尹志平為什麼要改名？
我們想讓你知道的是
喜歡哪版隨人自由，好不好見仁見智，大致說來，舊版稍弱較粗糙，新版或新修版，都好。版本多，讀者怎麼應對？ 新版或新修版擇一即可，老讀者不妨三大版本並列共讀，比對其間差異，體會字句、情節、人物性格等改動原因，將心比心，對創作、閱讀大有幫助，也可增加樂趣。
文：果子離
金庸七十五歲時，全面修訂作品，歷經七年，「新修版」金庸小說全部面世時他已經高齡八十二。從內文更動的相關新聞發布以迄新版發行後讀者的反應看來，說毀譽參半，也不為過。
似對書稿有潔癖，要求完美，最後這回的修訂，有些作品小小動刀，有的卻大改特改（如：《碧血劍）、《倚天屠龍記》與《天龍八部》）。許多老讀者不買單，因為情節、人物姓名、武功招式等名詞，早已耳熟能詳，深入民心，豈可動搖？
別的不說，就說金輪法王，易名為金輪國師，但很少讀者願意隨之改稱。（開個玩笑，編輯人胡金倫，網路外號「法王」，就因為金倫／金輪諧音，誰會改口叫他國師呢？）
不論喜不喜歡，金庸改訂，其用心必須予以肯定，有些人譏諷新作慘不忍賭，恐怕小看了金庸的品味與能力。
金庸小說主要三個版本：
- 「舊版」：依據報上的連載，結集成冊的初版金庸小說。
- 「新版」：舊版修訂後的版本，也是我們最熟悉的，所謂「共同回憶」的版本。
- 「新修版」：臨老再度修訂的版本。
喜歡哪版隨人自由，好不好見仁見智，大致說來，舊版稍弱較粗糙，新版或新修版，都好。版本多，讀者怎麼應對？ 新版或新修版擇一即可，老讀者不妨三大版本並列共讀，比對其間差異，體會字句、情節、人物性格等改動原因，將心比心，對創作、閱讀大有幫助，也可增加樂趣。
就算不管情節演變，比較字句自有很多收穫，那是鍛字鍊句的演練。金庸修改之細，一字一句、標點符號都不放過──
- 金庸用字力求精煉，刪去不必要的字。以下例句， 刪的字以引號標註──
- 堂上群雄都在歡呼暢飲，突然見這許多人闖進廳來，都「是」微感詫異。（太多不要的「是」，金庸都刪掉了，餘如：一個青袍長鬚的老者也「是」一直悄立不動／但淚水總「是」沒掉下來／臉上卻仍「是」帶著微笑／）
- 接著響起了斷斷續續的擊磬「之」聲。
- 那漢子用力「一」提韁「繩」（「一提韁繩」，簡化為「提韁」）。
- 臉上露著淡淡「的」微笑。／臉上露著淡淡微笑。
- 改一個字，古人所謂「一字師」。改動的字用引號顯示——
- 抽搐了幾下，便「已」脫力而死／抽搐了幾下，便「即」脫力而死
- 保全咱「兩人」的骨血，保全這幅高昌的迷宮地圖。／保全咱「倆」的骨血，保全這幅高昌迷宮地圖。（按：高昌的，的，刪去）
- 心中的悲痛，比身上創傷更「是」難受／心中的悲痛，比身上創傷更「加」難受
- 增添字句的必要——
- 兩人談到洪七公／兩人談到「師父」洪七公（方便未讀射鵰的讀者直接讀神鵰，才知道洪七公與郭靖夫婦的關係。）
- 他們六十餘人圍攻李三夫婦，從甘涼直追逐到了回疆。／他們六十餘人圍攻李三夫婦，「邊打邊追」，從甘涼直追逐到了回疆。（「邊打邊追」，多此四字，強調危險，不是逃難而已。）
除了一字一句，更改名詞更是用心良苦，這部分金庸只修訂，並未明講，若知道原因，最應給他按讚。例如前述金輪法王，以及尹志平的改名。
提到尹志平，書迷對這傢伙恨之入骨，他趁小龍女被歐陽鋒點穴不得動彈之際玷污了她。一時春情蕩漾，已錯在先，事後對同門師兄弟說起此事，竟是：「可是，可是我也不後悔，不，一點也不後悔⋯⋯」
雖然尹志平精明幹練，是全真教接班第一人選，雖然他謹守民族大義，雖然最後為救小龍女而重傷，形同自殺，雖然不是什麼壞人，但做了那件事，總是個色胚，形象算壞了，金庸的讀者只要想到尹志平，無不心生厭惡。
然而尹志平是誰呢？人家可是王重陽、馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機之後，堂堂全真教第六任掌教。他不但是道行高深的道士，掌教後，信徒眾多，全真教臻於極盛。
尹志平真有其人，而且德高望重，金庸把尹志平寫成那樣，公平嗎？或浸淫宗教典籍日久，或遭宗教界抗議，金庸晚年修訂書稿，大筆一揮，還尹志平清白。尹志平改名為虛構人物甄志丙。
玷辱小龍女的是甄志丙，不是尹志平，然而翻案尚未完全，畢竟全真教是道教的重要派別，有此不肖弟子，對宗教也不禮貌，因此金庸把犯了色戒的道士改名為甄志丙之餘，還稍加改寫，讓甄志丙犯後態度良好，承認大錯特錯，千不該萬不該（「錯盡錯絕」），不管做甚麼，都贖不了罪過，但求小龍女一劍殺了他，用他自己的鮮血，洗清窮凶極惡。
至於回復清白之後的尹志平，名字還是出現在小說裡，不過他潛心內丹煉氣之道，不問江湖，算是接近歷史上的真人真事。
與尹志平一樣，因為宗教因素而改名的是金輪法王。改為國師，聽起來彆扭，為什麼不能用法王？
法王的意思相當多，從對釋迦牟尼佛的尊稱，延伸到對菩薩、明王、閻王等的尊稱，在藏傳佛教中，法王指把佛教引入西藏地的三位賢君，後來也指宗教領袖。
法王是高僧（更不用說法王不專是佛教名詞，也指天主教教宗。）金輪法王雖非大奸大惡，但也不是什麼正面人物，稱他為法王，似乎對佛教不敬，於是利用改版之際做些更改，同樣是蒙古護國大師，但身分從藏僧變成僧人，從西藏聖僧變成蒙古聖僧，他練的武功從「西藏密宗的武功」改為「密敎金剛宗的武功。」
不但如此，新修版中的金輪國師，同樣與郭靖等中原群俠處於對立面，但形象慈悲多了，他對徒兒郭襄，似水柔情，呵護相待如親生子女。不同於前兩版金輪法王被楊過打傷，又被周伯通按住，壓死在火柱之下，新修版敘述，襄陽大戰時，金輪國師捨命相救郭襄，在新修版中，眼見高台即將倒下，郭襄命在旦夕，金輪國師慈念忽生，猛地躍起，忍著被鐵輪划過之痛，又運功撐起火柱，終致力竭而亡。楊過敬他，向他遺體躬身行禮。
改個人名，似為小事，也得累積多少見識與學識方可定奪，其中鋩角唯有細品更動之處，細想緣由，才明白。至於金庸改了哪些？金庸小說改版工程浩大，改動之處密密麻麻，欲知詳情可參考王怡仁〈大俠的新袍舊衫──試論金庸小說的改版技巧〉。此系列文章凡八篇已集大成，搜尋即得。
本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
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社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
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家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！