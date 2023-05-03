「新修版」金庸真的比較差嗎？金輪法王和尹志平為什麼要改名？

文：果子離

金庸七十五歲時，全面修訂作品，歷經七年，「新修版」金庸小說全部面世時他已經高齡八十二。從內文更動的相關新聞發布以迄新版發行後讀者的反應看來，說毀譽參半，也不為過。

似對書稿有潔癖，要求完美，最後這回的修訂，有些作品小小動刀，有的卻大改特改（如：《碧血劍）、《倚天屠龍記》與《天龍八部》）。許多老讀者不買單，因為情節、人物姓名、武功招式等名詞，早已耳熟能詳，深入民心，豈可動搖？

別的不說，就說金輪法王，易名為金輪國師，但很少讀者願意隨之改稱。（開個玩笑，編輯人胡金倫，網路外號「法王」，就因為金倫／金輪諧音，誰會改口叫他國師呢？）

不論喜不喜歡，金庸改訂，其用心必須予以肯定，有些人譏諷新作慘不忍賭，恐怕小看了金庸的品味與能力。

金庸小說主要三個版本：

「舊版」：依據報上的連載，結集成冊的初版金庸小說。

「新版」：舊版修訂後的版本，也是我們最熟悉的，所謂「共同回憶」的版本。

「新修版」：臨老再度修訂的版本。

喜歡哪版隨人自由，好不好見仁見智，大致說來，舊版稍弱較粗糙，新版或新修版，都好。版本多，讀者怎麼應對？ 新版或新修版擇一即可，老讀者不妨三大版本並列共讀，比對其間差異，體會字句、情節、人物性格等改動原因，將心比心，對創作、閱讀大有幫助，也可增加樂趣。

就算不管情節演變，比較字句自有很多收穫，那是鍛字鍊句的演練。金庸修改之細，一字一句、標點符號都不放過──

金庸用字力求精煉，刪去不必要的字。以下例句， 刪的字以引號標註── 堂上群雄都在歡呼暢飲，突然見這許多人闖進廳來，都「是」微感詫異。（太多不要的「是」，金庸都刪掉了，餘如：一個青袍長鬚的老者也「是」一直悄立不動／但淚水總「是」沒掉下來／臉上卻仍「是」帶著微笑／）

接著響起了斷斷續續的擊磬「之」聲。

那漢子用力「一」提韁「繩」（「一提韁繩」，簡化為「提韁」）。

臉上露著淡淡「的」微笑。／臉上露著淡淡微笑。 改一個字，古人所謂「一字師」。改動的字用引號顯示—— 抽搐了幾下，便「已」脫力而死／抽搐了幾下，便「即」脫力而死

保全咱「兩人」的骨血，保全這幅高昌的迷宮地圖。／保全咱「倆」的骨血，保全這幅高昌迷宮地圖。（按：高昌的，的，刪去）

心中的悲痛，比身上創傷更「是」難受／心中的悲痛，比身上創傷更「加」難受 增添字句的必要—— 兩人談到洪七公／兩人談到「師父」洪七公（方便未讀射鵰的讀者直接讀神鵰，才知道洪七公與郭靖夫婦的關係。）

他們六十餘人圍攻李三夫婦，從甘涼直追逐到了回疆。／他們六十餘人圍攻李三夫婦，「邊打邊追」，從甘涼直追逐到了回疆。（「邊打邊追」，多此四字，強調危險，不是逃難而已。）

除了一字一句，更改名詞更是用心良苦，這部分金庸只修訂，並未明講，若知道原因，最應給他按讚。例如前述金輪法王，以及尹志平的改名。

提到尹志平，書迷對這傢伙恨之入骨，他趁小龍女被歐陽鋒點穴不得動彈之際玷污了她。一時春情蕩漾，已錯在先，事後對同門師兄弟說起此事，竟是：「可是，可是我也不後悔，不，一點也不後悔⋯⋯」

雖然尹志平精明幹練，是全真教接班第一人選，雖然他謹守民族大義，雖然最後為救小龍女而重傷，形同自殺，雖然不是什麼壞人，但做了那件事，總是個色胚，形象算壞了，金庸的讀者只要想到尹志平，無不心生厭惡。

然而尹志平是誰呢？人家可是王重陽、馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機之後，堂堂全真教第六任掌教。他不但是道行高深的道士，掌教後，信徒眾多，全真教臻於極盛。

尹志平真有其人，而且德高望重，金庸把尹志平寫成那樣，公平嗎？或浸淫宗教典籍日久，或遭宗教界抗議，金庸晚年修訂書稿，大筆一揮，還尹志平清白。尹志平改名為虛構人物甄志丙。

玷辱小龍女的是甄志丙，不是尹志平，然而翻案尚未完全，畢竟全真教是道教的重要派別，有此不肖弟子，對宗教也不禮貌，因此金庸把犯了色戒的道士改名為甄志丙之餘，還稍加改寫，讓甄志丙犯後態度良好，承認大錯特錯，千不該萬不該（「錯盡錯絕」），不管做甚麼，都贖不了罪過，但求小龍女一劍殺了他，用他自己的鮮血，洗清窮凶極惡。

至於回復清白之後的尹志平，名字還是出現在小說裡，不過他潛心內丹煉氣之道，不問江湖，算是接近歷史上的真人真事。

與尹志平一樣，因為宗教因素而改名的是金輪法王。改為國師，聽起來彆扭，為什麼不能用法王？

法王的意思相當多，從對釋迦牟尼佛的尊稱，延伸到對菩薩、明王、閻王等的尊稱，在藏傳佛教中，法王指把佛教引入西藏地的三位賢君，後來也指宗教領袖。

法王是高僧（更不用說法王不專是佛教名詞，也指天主教教宗。）金輪法王雖非大奸大惡，但也不是什麼正面人物，稱他為法王，似乎對佛教不敬，於是利用改版之際做些更改，同樣是蒙古護國大師，但身分從藏僧變成僧人，從西藏聖僧變成蒙古聖僧，他練的武功從「西藏密宗的武功」改為「密敎金剛宗的武功。」

不但如此，新修版中的金輪國師，同樣與郭靖等中原群俠處於對立面，但形象慈悲多了，他對徒兒郭襄，似水柔情，呵護相待如親生子女。不同於前兩版金輪法王被楊過打傷，又被周伯通按住，壓死在火柱之下，新修版敘述，襄陽大戰時，金輪國師捨命相救郭襄，在新修版中，眼見高台即將倒下，郭襄命在旦夕，金輪國師慈念忽生，猛地躍起，忍著被鐵輪划過之痛，又運功撐起火柱，終致力竭而亡。楊過敬他，向他遺體躬身行禮。

改個人名，似為小事，也得累積多少見識與學識方可定奪，其中鋩角唯有細品更動之處，細想緣由，才明白。至於金庸改了哪些？金庸小說改版工程浩大，改動之處密密麻麻，欲知詳情可參考王怡仁〈大俠的新袍舊衫──試論金庸小說的改版技巧〉。此系列文章凡八篇已集大成，搜尋即得。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰