【專訪】《親愛的別怕，勇敢說YES》作者鄒開蓮：相較於完美的履歷表，我更看重對自己誠實

文：愛麗絲

「小學有段時間，我每天睡前都不斷想像未來要蓋的房子，」鄒開蓮描摹記憶，那是幢白色、有樓梯的建築，和她現居住所相去不遠。小時候，鄒開蓮曾想當能從無到有的建築師，而童年時渴望創造的無盡想像，長大後以「創業家精神」與「企業願景（Business vision）」在鄒開蓮職涯中體現。「我總是告訴我的團隊：『他想得到就做得到，只是時間快慢而已，」鄒開蓮眨眨眼睛，她的想像最終總成為具象。

想像越具體，越感動人心。透過想像，鄒開蓮看見未來令人興奮的面貌，想像力也成為她永遠的活力來源。

鄒開蓮曾得到人人稱羨的工作，她卻清楚感知，不適合自己的環境讓她如困獸般不快樂，甚至日漸枯萎。當獵人頭反覆叮囑「好好待幾年就有完美履歷表」，對方描述的美好未來卻讓她心如止水。「許多人很難有機會在年輕時就發覺、磨亮屬於自己的那一把劍，」鄒開蓮說自己實屬幸運，早清楚只有蘊含想像空間的事才能吸引自己，於是，她毅然決然轉換跑道，「相較完美的履歷表，我更看重對自己誠實，要活得如魚得水啊。」

歷經奧美廣告、寶僑、飛碟唱片的磨練，1995年，鄒開蓮擔任MTV中文台總監，2000年出任雅虎台灣總經理，2007年晉升為亞洲區董事，後為亞太區資深副總裁。2017年Verizon併購Yahoo，鄒開蓮成為Verizon Media國際業務董事總經理。縱橫職場三十多年，鄒開蓮極其熱愛工作，「非常enjoy，我覺得工作很有成就感、又有趣，但當然不是所有人都這麼喜歡工作。」聽來彷彿工作狂，但此次鄒開蓮將職場與人生經歷集結成書《親愛的別怕，勇敢說 yes》，談的絕不只工作。

「這本書想談的，是我們怎麼看我們自己？我們是不是看出自己的潛力？」鄒開蓮指出，大多數人總太在意別人怎麼看自己，因此躊躇不前。事實上，一旦跨出第一步，迎接我們的不一定是披荊斬棘，更可能是柳暗花明。

別讓恐懼的聲響高過興奮

任職雅虎前，鄒開蓮戲稱自己從來不是「科技通」（tech-savvy），但對網路的無限想像引領她轉換跑道。鄒開蓮持續挑戰從未做過的事，跨出舒適圈幾乎成家常便飯，每一步彷彿都是第一次。

「但我們從小到大，所有事不都是第一次嗎？」年紀越大，膽子越小，在鄒開蓮身上絕不成立。

第一次滑雪、第一次潛水、第一次開車上路，或者，第一次發現自己是會議全場唯一的亞洲女性。鄒開蓮指出，我們常被腦海中想像的恐懼嚇得裹足不前，卻不知道勇敢跨出步伐一次、兩次、三次，一切只會越來越好，「千萬不要讓恐懼的聲響大過興奮，不要自己嚇自己。」

前幾日，鄒開蓮在女兒手機見到過往家庭旅遊在環球影城錄下的片段，只見自己氣急敗壞地說服兒子挑戰自我、搭雲霄飛車的模樣，真是好氣又好笑，「我希望他快去嘗試啊，上次不搭，這次不搭，到底什麼時候搭呢？」

家人之間，鄒開蓮永遠是無所畏懼，先採取行動的那一位。

「我的勇往直前有時也讓家人瞠目結舌，」鄒開蓮笑談與先生造訪北京奧運時，眼看快趕不上集合時間，卻身陷人龍、等候寥寥無幾的計程車，鄒開蓮一個箭步衝至隊伍前端上車，並詢問該乘客能否由她支付車資共乘，這才順利化解危機。「有時就是得厚著臉皮問，但問了就有機會啊。」

MBTI十六型人格測試中，鄒開蓮不出所料，性格全然外向、感性，但看似毫無畏懼地在人生與職場中闖蕩，她也曾面臨「冒牌者症候群」般質疑自我的時刻。

​​2006年，Yahoo澳洲與當地媒體集團Seven West Media合資成立公司Yahoo7，並由鄒開蓮擔任董事長，Seven West Media執行長身為澳洲媒體集團的領導人物，無可避免地質疑鄒開蓮的能耐。「不要太在意別人怎麼看自己，只要專注在妳擅長的事上，focus on issues，那就是建立自信的方法。」當鄒開蓮至雪梨拜訪時，專注聆聽對方提問與討論，提供解決通點的解方，成功使對方信服，推動合作關係。

鄒開蓮深知部分女性自我質疑的習慣，彷彿根植在DNA中，「我們總是懷疑自己是不是有辦法 have a seat on the table，擔心別人如何評價自己，」但在鄒開蓮的職涯中，身為少數的經驗屢見不鮮，若真要擔心豈非沒完沒了？「重要的是妳怎麼看自己？妳看出自己的潛力了嗎？」不卑不亢的自信是底氣，支持鄒開蓮一路至今。

不用打的孩子曾瘋狂追星

鄒開蓮出生時，尚未被護理師打屁股便響亮啼哭，父親因此頒給她「免打金牌」，「我爸告訴我媽：『這孩子不用打。』」排行老么，鄒開蓮笑稱自己最為受寵，更因父母經過兄姐洗禮，早採取開明教養，讓她盡享自由。

童年記憶裡，每逢聖誕節，鄒開蓮家中總會立起聖誕樹，盛裝佈置，而鄒開蓮上有兩位姐姐、一位哥哥，手足間雖年齡差距偏大，關係倒十分緊密，每週聚餐的習慣維繫至今，鄒開蓮的性格養成、待人處事更深受兄姐影響。

鄒開蓮的哥哥三十多歲創業開建設公司，老員工後因病無法工作，哥哥一句「沒有道理不照顧，畢竟他把最好的青春都給了我公司」，便持續支付全薪、照顧並肩打拼多年的夥伴，寬厚而感恩，這正是鄒開蓮心中企業家的典範。