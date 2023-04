【專訪】《親愛的別怕，勇敢說YES》作者鄒開蓮：相較於完美的履歷表，我更看重對自己誠實

文:愛麗絲

「小學有段時間,我每天睡前都不斷想像未來要蓋的房子,」鄒開蓮描摹記憶,那是幢白色、有樓梯的建築,和她現居住所相去不遠。小時候,鄒開蓮曾想當能從無到有的建築師,而童年時渴望創造的無盡想像,長大後以「創業家精神」與「企業願景(Business vision)」在鄒開蓮職涯中體現。「我總是告訴我的團隊:『他想得到就做得到,只是時間快慢而已,」鄒開蓮眨眨眼睛,她的想像最終總成為具象。

想像越具體,越感動人心。透過想像,鄒開蓮看見未來令人興奮的面貌,想像力也成為她永遠的活力來源。

鄒開蓮曾得到人人稱羨的工作,她卻清楚感知,不適合自己的環境讓她如困獸般不快樂,甚至日漸枯萎。當獵人頭反覆叮囑「好好待幾年就有完美履歷表」,對方描述的美好未來卻讓她心如止水。「許多人很難有機會在年輕時就發覺、磨亮屬於自己的那一把劍,」鄒開蓮說自己實屬幸運,早清楚只有蘊含想像空間的事才能吸引自己,於是,她毅然決然轉換跑道,「相較完美的履歷表,我更看重對自己誠實,要活得如魚得水啊。」

歷經奧美廣告、寶僑、飛碟唱片的磨練,1995年,鄒開蓮擔任MTV中文台總監,2000年出任雅虎台灣總經理,2007年晉升為亞洲區董事,後為亞太區資深副總裁。2017年Verizon併購Yahoo,鄒開蓮成為Verizon Media國際業務董事總經理。縱橫職場三十多年,鄒開蓮極其熱愛工作,「非常enjoy,我覺得工作很有成就感、又有趣,但當然不是所有人都這麼喜歡工作。」聽來彷彿工作狂,但此次鄒開蓮將職場與人生經歷集結成書《親愛的別怕,勇敢說 yes》,談的絕不只工作。

「這本書想談的,是我們怎麼看我們自己?我們是不是看出自己的潛力?」鄒開蓮指出,大多數人總太在意別人怎麼看自己,因此躊躇不前。事實上,一旦跨出第一步,迎接我們的不一定是披荊斬棘,更可能是柳暗花明。

別讓恐懼的聲響高過興奮

任職雅虎前,鄒開蓮戲稱自己從來不是「科技通」(tech-savvy),但對網路的無限想像引領她轉換跑道。鄒開蓮持續挑戰從未做過的事,跨出舒適圈幾乎成家常便飯,每一步彷彿都是第一次。

「但我們從小到大,所有事不都是第一次嗎?」年紀越大,膽子越小,在鄒開蓮身上絕不成立。

第一次滑雪、第一次潛水、第一次開車上路,或者,第一次發現自己是會議全場唯一的亞洲女性。鄒開蓮指出,我們常被腦海中想像的恐懼嚇得裹足不前,卻不知道勇敢跨出步伐一次、兩次、三次,一切只會越來越好,「千萬不要讓恐懼的聲響大過興奮,不要自己嚇自己。」

前幾日,鄒開蓮在女兒手機見到過往家庭旅遊在環球影城錄下的片段,只見自己氣急敗壞地說服兒子挑戰自我、搭雲霄飛車的模樣,真是好氣又好笑,「我希望他快去嘗試啊,上次不搭,這次不搭,到底什麼時候搭呢?」

家人之間,鄒開蓮永遠是無所畏懼,先採取行動的那一位。

「我的勇往直前有時也讓家人瞠目結舌,」鄒開蓮笑談與先生造訪北京奧運時,眼看快趕不上集合時間,卻身陷人龍、等候寥寥無幾的計程車,鄒開蓮一個箭步衝至隊伍前端上車,並詢問該乘客能否由她支付車資共乘,這才順利化解危機。「有時就是得厚著臉皮問,但問了就有機會啊。」

MBTI十六型人格測試中,鄒開蓮不出所料,性格全然外向、感性,但看似毫無畏懼地在人生與職場中闖蕩,她也曾面臨「冒牌者症候群」般質疑自我的時刻。

​​2006年,Yahoo澳洲與當地媒體集團Seven West Media合資成立公司Yahoo7,並由鄒開蓮擔任董事長,Seven West Media執行長身為澳洲媒體集團的領導人物,無可避免地質疑鄒開蓮的能耐。「不要太在意別人怎麼看自己,只要專注在妳擅長的事上,focus on issues,那就是建立自信的方法。」當鄒開蓮至雪梨拜訪時,專注聆聽對方提問與討論,提供解決通點的解方,成功使對方信服,推動合作關係。

鄒開蓮深知部分女性自我質疑的習慣,彷彿根植在DNA中,「我們總是懷疑自己是不是有辦法 have a seat on the table,擔心別人如何評價自己,」但在鄒開蓮的職涯中,身為少數的經驗屢見不鮮,若真要擔心豈非沒完沒了?「重要的是妳怎麼看自己?妳看出自己的潛力了嗎?」不卑不亢的自信是底氣,支持鄒開蓮一路至今。

不用打的孩子曾瘋狂追星

鄒開蓮出生時,尚未被護理師打屁股便響亮啼哭,父親因此頒給她「免打金牌」,「我爸告訴我媽:『這孩子不用打。』」排行老么,鄒開蓮笑稱自己最為受寵,更因父母經過兄姐洗禮,早採取開明教養,讓她盡享自由。

童年記憶裡,每逢聖誕節,鄒開蓮家中總會立起聖誕樹,盛裝佈置,而鄒開蓮上有兩位姐姐、一位哥哥,手足間雖年齡差距偏大,關係倒十分緊密,每週聚餐的習慣維繫至今,鄒開蓮的性格養成、待人處事更深受兄姐影響。

鄒開蓮的哥哥三十多歲創業開建設公司,老員工後因病無法工作,哥哥一句「沒有道理不照顧,畢竟他把最好的青春都給了我公司」,便持續支付全薪、照顧並肩打拼多年的夥伴,寬厚而感恩,這正是鄒開蓮心中企業家的典範。