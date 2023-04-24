【專訪】《親愛的別怕，勇敢說YES》作者鄒開蓮：相較於完美的履歷表，我更看重對自己誠實
我們想讓你知道的是
從小學朗誦、演講比賽開始，鄒開蓮一路不乏歌唱、戲劇經驗，她一直都知道自己喜歡表演，「表演是把自己放到另一個角色裡，站到大家面前，」而一旦站到人前、聚光燈下， 就得不怕台下的人品頭論足。擔任領導者，未嘗不是另一種表演，鄒開蓮透露，自己不可能完全不緊張，但反覆練習就能熟練，培養成習慣，而習慣成自然。
文：愛麗絲
「小學有段時間，我每天睡前都不斷想像未來要蓋的房子，」鄒開蓮描摹記憶，那是幢白色、有樓梯的建築，和她現居住所相去不遠。小時候，鄒開蓮曾想當能從無到有的建築師，而童年時渴望創造的無盡想像，長大後以「創業家精神」與「企業願景（Business vision）」在鄒開蓮職涯中體現。「我總是告訴我的團隊：『他想得到就做得到，只是時間快慢而已，」鄒開蓮眨眨眼睛，她的想像最終總成為具象。
想像越具體，越感動人心。透過想像，鄒開蓮看見未來令人興奮的面貌，想像力也成為她永遠的活力來源。
鄒開蓮曾得到人人稱羨的工作，她卻清楚感知，不適合自己的環境讓她如困獸般不快樂，甚至日漸枯萎。當獵人頭反覆叮囑「好好待幾年就有完美履歷表」，對方描述的美好未來卻讓她心如止水。「許多人很難有機會在年輕時就發覺、磨亮屬於自己的那一把劍，」鄒開蓮說自己實屬幸運，早清楚只有蘊含想像空間的事才能吸引自己，於是，她毅然決然轉換跑道，「相較完美的履歷表，我更看重對自己誠實，要活得如魚得水啊。」
歷經奧美廣告、寶僑、飛碟唱片的磨練，1995年，鄒開蓮擔任MTV中文台總監，2000年出任雅虎台灣總經理，2007年晉升為亞洲區董事，後為亞太區資深副總裁。2017年Verizon併購Yahoo，鄒開蓮成為Verizon Media國際業務董事總經理。縱橫職場三十多年，鄒開蓮極其熱愛工作，「非常enjoy，我覺得工作很有成就感、又有趣，但當然不是所有人都這麼喜歡工作。」聽來彷彿工作狂，但此次鄒開蓮將職場與人生經歷集結成書《親愛的別怕，勇敢說 yes》，談的絕不只工作。
「這本書想談的，是我們怎麼看我們自己？我們是不是看出自己的潛力？」鄒開蓮指出，大多數人總太在意別人怎麼看自己，因此躊躇不前。事實上，一旦跨出第一步，迎接我們的不一定是披荊斬棘，更可能是柳暗花明。
別讓恐懼的聲響高過興奮
任職雅虎前，鄒開蓮戲稱自己從來不是「科技通」（tech-savvy），但對網路的無限想像引領她轉換跑道。鄒開蓮持續挑戰從未做過的事，跨出舒適圈幾乎成家常便飯，每一步彷彿都是第一次。
「但我們從小到大，所有事不都是第一次嗎？」年紀越大，膽子越小，在鄒開蓮身上絕不成立。
第一次滑雪、第一次潛水、第一次開車上路，或者，第一次發現自己是會議全場唯一的亞洲女性。鄒開蓮指出，我們常被腦海中想像的恐懼嚇得裹足不前，卻不知道勇敢跨出步伐一次、兩次、三次，一切只會越來越好，「千萬不要讓恐懼的聲響大過興奮，不要自己嚇自己。」
前幾日，鄒開蓮在女兒手機見到過往家庭旅遊在環球影城錄下的片段，只見自己氣急敗壞地說服兒子挑戰自我、搭雲霄飛車的模樣，真是好氣又好笑，「我希望他快去嘗試啊，上次不搭，這次不搭，到底什麼時候搭呢？」
家人之間，鄒開蓮永遠是無所畏懼，先採取行動的那一位。
「我的勇往直前有時也讓家人瞠目結舌，」鄒開蓮笑談與先生造訪北京奧運時，眼看快趕不上集合時間，卻身陷人龍、等候寥寥無幾的計程車，鄒開蓮一個箭步衝至隊伍前端上車，並詢問該乘客能否由她支付車資共乘，這才順利化解危機。「有時就是得厚著臉皮問，但問了就有機會啊。」
MBTI十六型人格測試中，鄒開蓮不出所料，性格全然外向、感性，但看似毫無畏懼地在人生與職場中闖蕩，她也曾面臨「冒牌者症候群」般質疑自我的時刻。
2006年，Yahoo澳洲與當地媒體集團Seven West Media合資成立公司Yahoo7，並由鄒開蓮擔任董事長，Seven West Media執行長身為澳洲媒體集團的領導人物，無可避免地質疑鄒開蓮的能耐。「不要太在意別人怎麼看自己，只要專注在妳擅長的事上，focus on issues，那就是建立自信的方法。」當鄒開蓮至雪梨拜訪時，專注聆聽對方提問與討論，提供解決通點的解方，成功使對方信服，推動合作關係。
鄒開蓮深知部分女性自我質疑的習慣，彷彿根植在DNA中，「我們總是懷疑自己是不是有辦法 have a seat on the table，擔心別人如何評價自己，」但在鄒開蓮的職涯中，身為少數的經驗屢見不鮮，若真要擔心豈非沒完沒了？「重要的是妳怎麼看自己？妳看出自己的潛力了嗎？」不卑不亢的自信是底氣，支持鄒開蓮一路至今。
不用打的孩子曾瘋狂追星
鄒開蓮出生時，尚未被護理師打屁股便響亮啼哭，父親因此頒給她「免打金牌」，「我爸告訴我媽：『這孩子不用打。』」排行老么，鄒開蓮笑稱自己最為受寵，更因父母經過兄姐洗禮，早採取開明教養，讓她盡享自由。
童年記憶裡，每逢聖誕節，鄒開蓮家中總會立起聖誕樹，盛裝佈置，而鄒開蓮上有兩位姐姐、一位哥哥，手足間雖年齡差距偏大，關係倒十分緊密，每週聚餐的習慣維繫至今，鄒開蓮的性格養成、待人處事更深受兄姐影響。
鄒開蓮的哥哥三十多歲創業開建設公司，老員工後因病無法工作，哥哥一句「沒有道理不照顧，畢竟他把最好的青春都給了我公司」，便持續支付全薪、照顧並肩打拼多年的夥伴，寬厚而感恩，這正是鄒開蓮心中企業家的典範。
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。