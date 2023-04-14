中越俄的南海賽局：即便中俄重申「友好沒有止境」，越俄在南海議題上卻是堅定的能源夥伴關係
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新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院研究員許瑞麟（Colin Koh）告訴《美國之音越南語組》，他認為普亭向習近平提及中國海警船隻在南海的事件，是因為與越南合作進行能源鑽探符合俄羅斯的利益。許瑞麟不太相信莫斯科會像北京希望的那樣放棄與越南的能源夥伴關係，且河內是「（俄羅斯）迄今為止在東南亞最堅定、最長久的朋友」。
文：阮黎
在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往越南之際，他必須就一場外交鬥爭進行談判——越南和中國正在爭奪在南海越南海岸附近地區開發石油和天然氣的權利。
布林肯訪問前，美國總統拜登（Joe Biden）與越南執政的共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）3月29日通電話，兩位領導人同意擴大雙邊關係。今年是美越全面夥伴關係建立10週年。兩國一直在討論如何將兩國關係提升到一個新的水平——戰略夥伴關係。河內與莫斯科還有北京之間建立了全面戰略夥伴關係。
河內面臨著彼此有衝突的利益——處理與中國歷史悠久的關係、與志同道合的俄羅斯的雙邊關係以及將與不到50年前被擊敗的敵人美國的關係升溫——可能會考驗越南的「三不」外交政策，即不與任何國家一起反對第三國，不與任何國家結成軍事聯盟，不允許任何外國軍事基地存在於其領土之上。
位於華盛頓的智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）表示，俄羅斯國有石油公司扎魯別日（Zarubezhneft）和天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）正在與越南國有化石燃料公司越南國家油氣集團（PetroVietnam）的一個子公司合作，在越南位於南海的專屬經濟區經營一個氣田。
據《路透社》（Reuters）報導，越南獨立非營利研究組織南海紀事倡議（South China Sea Chronicle Initiative）的船隻跟踪數據顯示，自2022年1月以來，中國海警船隻已駛入俄羅斯公司在越南專屬經濟區運營的區域約40次。
最近一次事件發生在3月27日，在那幾天前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平會面並重申了他們「友好沒有止境」。莫斯科越來越依賴北京來打破西方因侵略烏克蘭的戰爭而對其施加的孤立和製裁。
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海上安全問題研究員許瑞麟（Colin Koh）告訴《美國之音越南語組》，他認為普亭向習近平提及中國海警船隻在南海的事件，是因為與越南合作進行能源鑽探符合俄羅斯的利益。
許瑞麟不太相信莫斯科會像北京希望的那樣放棄與越南的能源夥伴關係。他在3月29日給《美國之音越南語組》的一封電子郵件中寫道，河內是「（俄羅斯）迄今為止在東南亞最堅定、最長久的朋友」。
他在電郵中寫道：「莫斯科是否願意冒險將河內推向西方的懷抱？......更廣泛地說，俄羅斯真的要冒險被越南視為不可靠的伙伴而且是中國的跟班嗎？」
許瑞麟表示，假如莫斯科與北京在南海的立場保持一致，這將對越南造成巨大打擊，尤其是在武器採購方面。
他說：「不過，近年來越南在軍事技術方面已經不僅限於俄羅斯，但關鍵的『大件』軍事裝備仍然來自俄羅斯。」他列舉了一系列軍事裝備——主戰坦克、多用途戰鬥機、水面艦艇、潛艇和導彈系統。
許瑞麟說：「因此，與俄羅斯脫離關係不符合越南的長期利益，因為在其武器庫中完全替換掉俄羅斯系統將需要很長時間，而且成本高得令人望而卻步。」
爭取平衡
但許瑞麟也指出，河內應該在俄羅斯和西方之間取得平衡，不應讓莫斯科認為越南在烏克蘭戰爭問題上過於傾向於西方。
他說：「它目前在烏克蘭戰爭問題上的立場至少已被俄羅斯接受，這確實有幫助。」
許瑞麟指出，在能源領域，如果莫斯科退出，河內可以尋求西方公司接管南海的石油和天然氣項目，但他也警告說，任何潛在的替代者都必須願意承擔來自中國壓力的風險。
據《路透社》報導，2018年，在河內屈服於中國一年的壓力後，西班牙雷普索爾公司（Repsol）暫停了在越南附近海域的能源勘探。 《外交家》（The Diplomat）報導說，該公司可能損失了高達2億美元。
新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak）越南研究項目高級研究員、智庫「越南知曉」（VietKnow）主席黃賀浩（Ha Hoang Hop）告訴《美國之音越南語組》，北京不能強迫莫斯科退出與越南的能源夥伴關係。
他在電話採訪中告訴《美國之音越南語組》，在2017年至2019年期間，北京「向莫斯科施加壓力」，但俄羅斯每次的回應都是「非常明確地表示，這些項目在越南全權管轄的水域，因此北京無權干涉。」
黃賀浩說，「儘管北京施加壓力，但俄羅斯絕不會在與越南在南海的能源項目上妥協」，因為那裡的石油和天然氣項目「也符合俄羅斯的利益」。
本文經美國之音授權刊登，原文見：越南與俄羅斯的關係正面臨中國在南中國海行動的考驗
延伸閱讀
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。