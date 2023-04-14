中越俄的南海賽局：即便中俄重申「友好沒有止境」，越俄在南海議題上卻是堅定的能源夥伴關係

文：阮黎

在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前往越南之際，他必須就一場外交鬥爭進行談判——越南和中國正在爭奪在南海越南海岸附近地區開發石油和天然氣的權利。

布林肯訪問前，美國總統拜登（Joe Biden）與越南執政的共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）3月29日通電話，兩位領導人同意擴大雙邊關係。今年是美越全面夥伴關係建立10週年。兩國一直在討論如何將兩國關係提升到一個新的水平——戰略夥伴關係。河內與莫斯科還有北京之間建立了全面戰略夥伴關係。

河內面臨著彼此有衝突的利益——處理與中國歷史悠久的關係、與志同道合的俄羅斯的雙邊關係以及將與不到50年前被擊敗的敵人美國的關係升溫——可能會考驗越南的「三不」外交政策，即不與任何國家一起反對第三國，不與任何國家結成軍事聯盟，不允許任何外國軍事基地存在於其領土之上。

Photo Credit: GettyImages 停泊在越南李山島港口的漁船，那裡是越南距離南海地區西沙群島最近的島嶼。照片攝於2022 年8月17日。

位於華盛頓的智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）表示，俄羅斯國有石油公司扎魯別日（Zarubezhneft）和天然氣巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）正在與越南國有化石燃料公司越南國家油氣集團（PetroVietnam）的一個子公司合作，在越南位於南海的專屬經濟區經營一個氣田。

據《路透社》（Reuters）報導，越南獨立非營利研究組織南海紀事倡議（South China Sea Chronicle Initiative）的船隻跟踪數據顯示，自2022年1月以來，中國海警船隻已駛入俄羅斯公司在越南專屬經濟區運營的區域約40次。

最近一次事件發生在3月27日，在那幾天前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平會面並重申了他們「友好沒有止境」。莫斯科越來越依賴北京來打破西方因侵略烏克蘭的戰爭而對其施加的孤立和製裁。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海上安全問題研究員許瑞麟（Colin Koh）告訴《美國之音越南語組》，他認為普亭向習近平提及中國海警船隻在南海的事件，是因為與越南合作進行能源鑽探符合俄羅斯的利益。

許瑞麟不太相信莫斯科會像北京希望的那樣放棄與越南的能源夥伴關係。他在3月29日給《美國之音越南語組》的一封電子郵件中寫道，河內是「（俄羅斯）迄今為止在東南亞最堅定、最長久的朋友」。

他在電郵中寫道：「莫斯科是否願意冒險將河內推向西方的懷抱？......更廣泛地說，俄羅斯真的要冒險被越南視為不可靠的伙伴而且是中國的跟班嗎？」

許瑞麟表示，假如莫斯科與北京在南海的立場保持一致，這將對越南造成巨大打擊，尤其是在武器採購方面。

他說：「不過，近年來越南在軍事技術方面已經不僅限於俄羅斯，但關鍵的『大件』軍事裝備仍然來自俄羅斯。」他列舉了一系列軍事裝備——主戰坦克、多用途戰鬥機、水面艦艇、潛艇和導彈系統。

許瑞麟說：「因此，與俄羅斯脫離關係不符合越南的長期利益，因為在其武器庫中完全替換掉俄羅斯系統將需要很長時間，而且成本高得令人望而卻步。」

Photo Credit: GettyImages 2018年俄羅斯總統普亭與越南共產黨總書記阮富仲會面。

爭取平衡

但許瑞麟也指出，河內應該在俄羅斯和西方之間取得平衡，不應讓莫斯科認為越南在烏克蘭戰爭問題上過於傾向於西方。

他說：「它目前在烏克蘭戰爭問題上的立場至少已被俄羅斯接受，這確實有幫助。」

許瑞麟指出，在能源領域，如果莫斯科退出，河內可以尋求西方公司接管南海的石油和天然氣項目，但他也警告說，任何潛在的替代者都必須願意承擔來自中國壓力的風險。

據《路透社》報導，2018年，在河內屈服於中國一年的壓力後，西班牙雷普索爾公司（Repsol）暫停了在越南附近海域的能源勘探。 《外交家》（The Diplomat）報導說，該公司可能損失了高達2億美元。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak）越南研究項目高級研究員、智庫「越南知曉」（VietKnow）主席黃賀浩（Ha Hoang Hop）告訴《美國之音越南語組》，北京不能強迫莫斯科退出與越南的能源夥伴關係。

他在電話採訪中告訴《美國之音越南語組》，在2017年至2019年期間，北京「向莫斯科施加壓力」，但俄羅斯每次的回應都是「非常明確地表示，這些項目在越南全權管轄的水域，因此北京無權干涉。」

黃賀浩說，「儘管北京施加壓力，但俄羅斯絕不會在與越南在南海的能源項目上妥協」，因為那裡的石油和天然氣項目「也符合俄羅斯的利益」。

Photo Credit: GettyImages 2022年7月6日，俄羅斯外交部長Sergey Lavrov 與越南外長裴清山會面。

本文經美國之音授權刊登，原文見：越南與俄羅斯的關係正面臨中國在南中國海行動的考驗

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒