TNL+ 2023/04/14,
能源

波蘭討論恢復頁岩氣開採計畫、降低美國天然氣進口，是否有助於舒緩歐洲能源危機？

波蘭討論恢復頁岩氣開採計畫、降低美國天然氣進口，是否有助於舒緩歐洲能源危機？
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雖波蘭在回收頁岩氣量上不了榜，但仍被視為有潛力的供給來源。根據《德國之聲》2016年的報導即指出，波蘭預估國內地表下，至少存有3500億至7800億立方公尺的頁岩氣，而這也讓波蘭躋身英國後第二大的頁岩氣供應國。

文：Taylor Mei

俄烏戰爭爆發後，美國及其他西方國家對俄羅斯實施的經濟制裁，遭俄羅斯以切斷天然氣等手段反制，導致歐洲多國能源短缺的問題雪上加霜，也讓歐洲不得不正視能源安全的重要性。面對愈來愈高的能源價格，波蘭能源專家則提出開採頁岩氣（shale gas）的提議，盼能舒緩目前歐洲地區面臨的能源危機。

專家：恢復波蘭頁岩氣開採可行

據美國能源資訊管理局（EIA）截至2013年的統計，可回收頁岩氣前五大國家分別為中國（1115兆立方公尺）、阿根廷（802兆立方公尺）、阿爾及利亞（707兆立方公尺）、美國（665兆立方公尺）以及加拿大（573兆立方公尺）。

波蘭非營利智庫「卡西米爾・普拉斯基基金會」（Casimir Pulaski Foundation）能源專家普茲比洛（Piotr Przybylo）日前向《德國之聲》表示：「頁岩氣還在，而且波蘭還是有開採的潛在意願，恢復之前的頁岩氣開採計畫其實滿合理的。」

歐洲多國其實也儲有頁岩氣

雖波蘭在回收頁岩氣量上不了榜，但仍被視為有潛力的供給來源。根據《德國之聲》2016年的報導即指出，波蘭預估國內地表下，至少存有3500億至7800億立方公尺的頁岩氣，而這也讓波蘭躋身英國後第二大的頁岩氣供應國。

德國聯邦地質科學與自然資源研究所（BGR）多年前的研究曾指出，全歐洲約有14兆立方公尺的可回收頁岩氣量。其中波蘭與法國兩國土地所含的頁岩氣量，可謂並駕齊驅，各含有4.2兆立方公尺及3.9兆立方公尺的儲量，而其他如羅馬尼亞、丹麥及德國等歐洲國家，也分別存有1.4兆、9000億和5000億立方公尺的頁岩氣量。

開採技術進步但是否值得投資仍待議

普茲比洛說：「波蘭進口的液化天然氣（LNG）中，約有70％是從頁岩中提煉的。」同時指出這種經美國進口的天然氣的方式，卻也讓歐盟期望降低二氧化碳排放的目標岌岌可危，「歐盟現在算是在綠色轉型的死胡同裡徘徊」，普茲比洛直言。

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