國安基金退場護盤275天史上最長，545億銀彈帶動台股漲逾13％，法人：系統性風險已不在

國安基金退場護盤275天史上最長，545億銀彈帶動台股漲逾13％

（中央社）國安基金13日拍板退場，結束275天史上最長護盤任務，進場期間台股累計上漲13.29％，優於多數主要股市，投入金額新台幣545.08億元、居史上第3高。

國安基金執秘阮清華強調，退場動作會很小心、時程可能拉長，不會影響到市場；貿易戰、升息、通膨、地緣政治等不確定因素續存，仍會持續密切關注。

國安基金13日召開第1季例行委員會議，針對國安基金安定市場任務動用資金的執行情形，及近期國內外政經情勢等因素，進行充分討論。

國安基金指出，近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，考量國安基金自去年7月13日起執行安定任務至今，台股累計上漲1854.14點，累積漲幅13.29％，僅次於美股費城半導體指數19.32％，優於道瓊工業指數、那斯達克指數、標普500指數及韓、日、陸、港等主要股市，已經發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序。

13日在歷時約1個多小時會議後，委員會共識決議，國安基金自13日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。

國安基金這次進場天數達275個日曆天（約181個交易日）、超越2015年8月全球股災時護盤232天的紀錄，創下史上最長。

13日委員會後，國安基金發布最新財報，統計從去年7月取得授權進場至今年3月底，國安基金累計投入545.08億元，與至去年12月底的投入金額一致，意味今年首季並未加碼。

國安基金執行秘書、財政部次長阮清華會後受訪時指出，國安基金至3月底帳上未實現獲利79.01億元，加計配息4億多元，一共是約83億元；他強調，退場動作會很小心、時程可能拉長，不會影響到市場。

前一次國安基金進場是2020年3月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發，當時阮清華也是執行秘書；從結果檢視，前一次、本次護盤的投資報酬率分別為約34％、15％（暫定數；以帳面未實現獲利加配息，除以投入金額），期間台股漲幅分別為約49％、13％。兩次退場，皆可說是「功成身退」。

不過，與3年前護盤花不到8億元「點火」相比，這次動用超過545億元、金額居史上第3高；阮清華說明，兩次情況完全顛倒，上次各國央行祭出貨幣寬鬆政策、這回是一直升息緊縮，護盤策略一定有進行修正調整。

談及目前政經局勢，阮清華表示，部分國際主要預測機構上調全球經濟表現，一切有往好的方向走；同時，外資第1季匯入相當多，超越2022全年匯出量，市場應該要有信心、資金也相當充沛，13日台股成交值已經達到2500多億元。

然而，阮清華說，不確定因素續存，包含貿易戰、升息循環、通膨、地緣政治等，國安基金仍會密切關注。

國安基金也透過新聞稿強調，幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形；必要時，得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。

國安基金退場，法人：系統性風險已不在、意味對市場有信心

（中央社）國安基金13日決議退場，法人分析，台股指數已從12629的低點回升逾3000點，儘管景氣有疑慮，但系統性風險已不存在，國安基金可說是「功成身退」，此時退場更意味著對市場有信心。

國安基金第1季例會13日登場，綜合評估國內外政經整體情勢後，委員會決議退場。根據最新財報，截至今年3月底，國安基金投入金額為新台幣545.08億元，創史上第3高，帳面未實現損益為正數。

國安基金這次進場，長達275個日曆天（約181個交易日），超越2015年8月全球股災時護盤232天的紀錄，創下史上最長。

針對國安基金決議退場，台新投顧副總經理黃文清接受《中央社》電訪表示，國安基金「退與不退」都不會對投資市場產生太大影響，畢竟現在台股所處的大環境已不是當初急速升息的狀況，而台股指數已從最低點收復了大約一半，儘管短期仍有景氣疑慮，但系統性風險已不存在，「不再需要國安基金進場護盤，這個時間退場可說是功成身退」。

根據歷史資料，台股在2022年1月創下18619.61點的史上高點，隨後在2022年10月寫下12629.48點的波段低點，下修幅度接近6000點，台股13日收在15804.76點，指數已自低點回升逾3175點。

華南投顧董事長儲祥生表示，國安基金的存在與否對市場已經沒有太大影響，而「退場也代表對市場有信心」，畢竟系統性大風險最壞狀況過去了。

針對地區政治等因素恐波及台股，黃文清認為，從台股近期的走勢來看，環台軍演對投資市場的干擾很有限，也不會是影響台股的重要因素，市場終究是回歸基本面參考。

展望後續，黃文清認為，目前大環境還在觀望，主因市場雖推測美國聯準會（Fed）的升息態勢處在最末段，但相關利多都已經反映過，景氣走向才是後續牽動指數的關鍵，下週登場的台積電法說會展望受到市場矚目，各界將觀察終端需求是否回升，才能進一步激勵台股。

除了台積電法說會，儲祥生認為，美國財報週接續登場，市場已經知道科技業表現不佳，如果股價下修並拖累美股，也會波及台股走勢；目前變因大概只剩下景氣面，不過，台股指數接近萬六，不少個股基本面不佳，股價依然強漲，市場開始擔憂台股近期的「無基之彈」，居高思危的氣氛濃厚，能見度不佳的情況下只能「邊看邊走」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺