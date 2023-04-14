國安基金退場護盤275天史上最長，545億銀彈帶動台股漲逾13％，法人：系統性風險已不在
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除了台積電法說會，儲祥生認為，美國財報週接續登場，市場已經知道科技業表現不佳，如果股價下修並拖累美股，也會波及台股走勢；目前變因大概只剩下景氣面，不過，台股指數接近萬六，不少個股基本面不佳，股價依然強漲，市場開始擔憂台股近期的「無基之彈」，居高思危的氣氛濃厚，能見度不佳的情況下只能「邊看邊走」。
國安基金退場護盤275天史上最長，545億銀彈帶動台股漲逾13％
（中央社）國安基金13日拍板退場，結束275天史上最長護盤任務，進場期間台股累計上漲13.29％，優於多數主要股市，投入金額新台幣545.08億元、居史上第3高。
國安基金執秘阮清華強調，退場動作會很小心、時程可能拉長，不會影響到市場；貿易戰、升息、通膨、地緣政治等不確定因素續存，仍會持續密切關注。
國安基金13日召開第1季例行委員會議，針對國安基金安定市場任務動用資金的執行情形，及近期國內外政經情勢等因素，進行充分討論。
國安基金指出，近期全球通膨升息放緩，國際股市回溫，考量國安基金自去年7月13日起執行安定任務至今，台股累計上漲1854.14點，累積漲幅13.29％，僅次於美股費城半導體指數19.32％，優於道瓊工業指數、那斯達克指數、標普500指數及韓、日、陸、港等主要股市，已經發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序。
13日在歷時約1個多小時會議後，委員會共識決議，國安基金自13日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。
國安基金這次進場天數達275個日曆天（約181個交易日）、超越2015年8月全球股災時護盤232天的紀錄，創下史上最長。
13日委員會後，國安基金發布最新財報，統計從去年7月取得授權進場至今年3月底，國安基金累計投入545.08億元，與至去年12月底的投入金額一致，意味今年首季並未加碼。
國安基金執行秘書、財政部次長阮清華會後受訪時指出，國安基金至3月底帳上未實現獲利79.01億元，加計配息4億多元，一共是約83億元；他強調，退場動作會很小心、時程可能拉長，不會影響到市場。
前一次國安基金進場是2020年3月COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發，當時阮清華也是執行秘書；從結果檢視，前一次、本次護盤的投資報酬率分別為約34％、15％（暫定數；以帳面未實現獲利加配息，除以投入金額），期間台股漲幅分別為約49％、13％。兩次退場，皆可說是「功成身退」。
不過，與3年前護盤花不到8億元「點火」相比，這次動用超過545億元、金額居史上第3高；阮清華說明，兩次情況完全顛倒，上次各國央行祭出貨幣寬鬆政策、這回是一直升息緊縮，護盤策略一定有進行修正調整。
談及目前政經局勢，阮清華表示，部分國際主要預測機構上調全球經濟表現，一切有往好的方向走；同時，外資第1季匯入相當多，超越2022全年匯出量，市場應該要有信心、資金也相當充沛，13日台股成交值已經達到2500多億元。
然而，阮清華說，不確定因素續存，包含貿易戰、升息循環、通膨、地緣政治等，國安基金仍會密切關注。
國安基金也透過新聞稿強調，幕僚單位將持續關注國內外政經情勢變動影響情形；必要時，得隨時召開會議討論是否再授權執行安定市場任務。
國安基金退場，法人：系統性風險已不在、意味對市場有信心
（中央社）國安基金13日決議退場，法人分析，台股指數已從12629的低點回升逾3000點，儘管景氣有疑慮，但系統性風險已不存在，國安基金可說是「功成身退」，此時退場更意味著對市場有信心。
國安基金第1季例會13日登場，綜合評估國內外政經整體情勢後，委員會決議退場。根據最新財報，截至今年3月底，國安基金投入金額為新台幣545.08億元，創史上第3高，帳面未實現損益為正數。
國安基金這次進場，長達275個日曆天（約181個交易日），超越2015年8月全球股災時護盤232天的紀錄，創下史上最長。
針對國安基金決議退場，台新投顧副總經理黃文清接受《中央社》電訪表示，國安基金「退與不退」都不會對投資市場產生太大影響，畢竟現在台股所處的大環境已不是當初急速升息的狀況，而台股指數已從最低點收復了大約一半，儘管短期仍有景氣疑慮，但系統性風險已不存在，「不再需要國安基金進場護盤，這個時間退場可說是功成身退」。
根據歷史資料，台股在2022年1月創下18619.61點的史上高點，隨後在2022年10月寫下12629.48點的波段低點，下修幅度接近6000點，台股13日收在15804.76點，指數已自低點回升逾3175點。
華南投顧董事長儲祥生表示，國安基金的存在與否對市場已經沒有太大影響，而「退場也代表對市場有信心」，畢竟系統性大風險最壞狀況過去了。
針對地區政治等因素恐波及台股，黃文清認為，從台股近期的走勢來看，環台軍演對投資市場的干擾很有限，也不會是影響台股的重要因素，市場終究是回歸基本面參考。
展望後續，黃文清認為，目前大環境還在觀望，主因市場雖推測美國聯準會（Fed）的升息態勢處在最末段，但相關利多都已經反映過，景氣走向才是後續牽動指數的關鍵，下週登場的台積電法說會展望受到市場矚目，各界將觀察終端需求是否回升，才能進一步激勵台股。
除了台積電法說會，儲祥生認為，美國財報週接續登場，市場已經知道科技業表現不佳，如果股價下修並拖累美股，也會波及台股走勢；目前變因大概只剩下景氣面，不過，台股指數接近萬六，不少個股基本面不佳，股價依然強漲，市場開始擔憂台股近期的「無基之彈」，居高思危的氣氛濃厚，能見度不佳的情況下只能「邊看邊走」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。