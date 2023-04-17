國民黨立委批總統人選懸而未決，朱立倫：少製造內鬥紛擾

2024立委選舉，藍委籲母雞應盡快就位整合

（中央社）國民黨備戰2024立委選戰，日前已提名第一階段16名立委參選，第2階段定17日開始領表登記；其中，前立委沈智慧宣布將參選台中市第5選區立委。藍委呼籲，立委總統合併選舉，總統參選人是重中之重，黨中央應盡快讓母雞就位整合。

民進黨2024立委初選17日登場，國民黨則在12日提名第一階段16名立委參選人，第2階段提名共24個選區定17日至19日受理領表、登記。若選區僅1人登記，26日即報中常會提名；如果有多人競爭，則進行協調、初選作業，提名名單最晚5月24日提報中常會核定。

隨著國民黨籍新北議員劉哲彰15日深夜宣布退選，目前國民黨第一階段需進行初選的選區僅剩台北市第7選區，由國民黨台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰；以及桃園市第5選區，由現任立委呂玉玲、國民黨桃園市議員黃敬平、舒翠玲爭取提名。

其中，台北市第7選區立委初選採3成黨員投票加7成民調，民調日期為16日至18日，黨員投票日為22日。至於桃園市第5選區尚未進行協調，不排除可能延至5月份才會完成提名。

至於第2階段提名的24個選區，包括5名現任立委，分別是新竹市鄭正鈐，新竹縣第1選區林為洲、第2選區林思銘，苗栗縣第1選區陳超明、第2選區徐志榮；但陳超明因案被國民黨停權，無法進行登記，徐志榮則傾向不連任，也不會登記。

另外，前國民黨立委沈智慧16日宣布，17日將登記參選台中市第5選區立委。她發表參選宣言指出，很多支持者不斷勸進，希望她再次代表國民黨競選立委，在中央協助台中市長盧秀燕爭取地方建設，所以決定參加黨內初選。

對於立委選情，不具名國民黨區域立委指出，重點還是趕快找出適合人選就戰鬥位置，而身為母雞的總統參選人絕對是重中之重；因為民眾投票習慣幾乎都是先投總統、再投立委，希望黨中央能持續滾動思考，盡快讓母雞就定位作整合，爭取達成國會過半的目標。

至於艱困選區方面，黨務人士表示，由於國民黨去（2022）年縣市長選戰中選得還不錯，顯示過去被認為綠營占優勢的地方已有產生變化，相信有機會能翻轉。

黨務人士指出，民進黨大多由現任立委爭取連任，很多都是老面孔，反觀國民黨則有空間可提一大批新世代、新面孔參選，後續不管是徵召、初選，都會有許多藍軍新世代出線；2024立委選戰，會是國民黨的年輕人新面孔，對上民進黨的政治老面孔，國民黨仍有機會。

藍委批總統分階段提名，朱立倫：少製造內鬥紛擾

國民黨中央拋總統提名分階段遭藍委批評，國民黨主席朱立倫16日表示，國民黨都是努力團結更多朋友，避免製造更多的敵人，希望大家同心協力，多做一些對團結有力的事情，少做可能造成內鬥紛擾的事情。

國民黨秘書長黃健庭日前表示，總統提名作業分黨內整合、泛藍整合及包含民眾黨的非綠陣營整合等三階段。國民黨立委鄭麗文日前則表示，黨中央應早日徵召新北市長侯友宜，後續與其他勢力的整合應由總統候選人衡量決定，而非以此為由拖延徵召。

朱立倫16日在新北市出席2023年緬甸浴佛祈福迎新年活動，對於媒體提問黨內有人認為黨中央是藉口整合拖延提名，朱立倫表示，國民黨都是努力團結更多朋友，爭取更多朋友，避免製造更多的敵人，希望大家同心協力，多做一些對團結有力的事情，少做可能造成內鬥紛擾的事情。

朱立倫指出，在這時候只要能團結任何一位朋友都是好事，而國民黨現在各地方都是在做這樣的努力，也希望大家秉持這樣的心，少製造任何敵對的現象，多爭取朋友，黨跟候選人會共同努力，也跟主要的總統候選人都有這樣的共識。

對於鴻海創辦人郭台銘15日結束訪日，並預告18日召開記者會說明出訪心得，朱立倫表示，郭台銘見到很多日本高層，有這樣好的交流，回台灣跟大家說明都是好事，國民黨也會持續跟郭台銘保持聯繫。

朱立倫指出，大家都希望2024團結所有的力量爭取勝選，這時候就是爭取所有的朋友，排除所有可能造成的困擾，這是大家要共同努力的。

針對民眾黨發言人楊寶楨表示「請藍營不要再一直靠過來吃民眾黨豆腐」，朱立倫表示，國民黨非常有誠意希望與民眾黨的朋友站在一起，大家共同的目標都是希望台灣好，希望下一代過好日子，兩岸可以安定和平，大家都希望能夠團結努力勝選，他認為這個決心相信大家都應該都要有。

朱立倫指出，民眾黨主席柯文哲現在在美國訪問，希望一切順利，未來還有一段路要努力，大家持續努力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航