國民黨立委批總統人選懸而未決，朱立倫：少製造內鬥紛擾
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國民黨秘書長黃健庭日前表示，總統提名作業分黨內整合、泛藍整合及包含民眾黨的非綠陣營整合等三階段。國民黨立委鄭麗文日前則表示，黨中央應早日徵召新北市長侯友宜，後續與其他勢力的整合應由總統候選人衡量決定，而非以此為由拖延徵召。
2024立委選舉，藍委籲母雞應盡快就位整合
（中央社）國民黨備戰2024立委選戰，日前已提名第一階段16名立委參選，第2階段定17日開始領表登記；其中，前立委沈智慧宣布將參選台中市第5選區立委。藍委呼籲，立委總統合併選舉，總統參選人是重中之重，黨中央應盡快讓母雞就位整合。
民進黨2024立委初選17日登場，國民黨則在12日提名第一階段16名立委參選人，第2階段提名共24個選區定17日至19日受理領表、登記。若選區僅1人登記，26日即報中常會提名；如果有多人競爭，則進行協調、初選作業，提名名單最晚5月24日提報中常會核定。
隨著國民黨籍新北議員劉哲彰15日深夜宣布退選，目前國民黨第一階段需進行初選的選區僅剩台北市第7選區，由國民黨台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰；以及桃園市第5選區，由現任立委呂玉玲、國民黨桃園市議員黃敬平、舒翠玲爭取提名。
其中，台北市第7選區立委初選採3成黨員投票加7成民調，民調日期為16日至18日，黨員投票日為22日。至於桃園市第5選區尚未進行協調，不排除可能延至5月份才會完成提名。
至於第2階段提名的24個選區，包括5名現任立委，分別是新竹市鄭正鈐，新竹縣第1選區林為洲、第2選區林思銘，苗栗縣第1選區陳超明、第2選區徐志榮；但陳超明因案被國民黨停權，無法進行登記，徐志榮則傾向不連任，也不會登記。
另外，前國民黨立委沈智慧16日宣布，17日將登記參選台中市第5選區立委。她發表參選宣言指出，很多支持者不斷勸進，希望她再次代表國民黨競選立委，在中央協助台中市長盧秀燕爭取地方建設，所以決定參加黨內初選。
對於立委選情，不具名國民黨區域立委指出，重點還是趕快找出適合人選就戰鬥位置，而身為母雞的總統參選人絕對是重中之重；因為民眾投票習慣幾乎都是先投總統、再投立委，希望黨中央能持續滾動思考，盡快讓母雞就定位作整合，爭取達成國會過半的目標。
至於艱困選區方面，黨務人士表示，由於國民黨去（2022）年縣市長選戰中選得還不錯，顯示過去被認為綠營占優勢的地方已有產生變化，相信有機會能翻轉。
黨務人士指出，民進黨大多由現任立委爭取連任，很多都是老面孔，反觀國民黨則有空間可提一大批新世代、新面孔參選，後續不管是徵召、初選，都會有許多藍軍新世代出線；2024立委選戰，會是國民黨的年輕人新面孔，對上民進黨的政治老面孔，國民黨仍有機會。
藍委批總統分階段提名，朱立倫：少製造內鬥紛擾
國民黨中央拋總統提名分階段遭藍委批評，國民黨主席朱立倫16日表示，國民黨都是努力團結更多朋友，避免製造更多的敵人，希望大家同心協力，多做一些對團結有力的事情，少做可能造成內鬥紛擾的事情。
國民黨秘書長黃健庭日前表示，總統提名作業分黨內整合、泛藍整合及包含民眾黨的非綠陣營整合等三階段。國民黨立委鄭麗文日前則表示，黨中央應早日徵召新北市長侯友宜，後續與其他勢力的整合應由總統候選人衡量決定，而非以此為由拖延徵召。
朱立倫16日在新北市出席2023年緬甸浴佛祈福迎新年活動，對於媒體提問黨內有人認為黨中央是藉口整合拖延提名，朱立倫表示，國民黨都是努力團結更多朋友，爭取更多朋友，避免製造更多的敵人，希望大家同心協力，多做一些對團結有力的事情，少做可能造成內鬥紛擾的事情。
朱立倫指出，在這時候只要能團結任何一位朋友都是好事，而國民黨現在各地方都是在做這樣的努力，也希望大家秉持這樣的心，少製造任何敵對的現象，多爭取朋友，黨跟候選人會共同努力，也跟主要的總統候選人都有這樣的共識。
對於鴻海創辦人郭台銘15日結束訪日，並預告18日召開記者會說明出訪心得，朱立倫表示，郭台銘見到很多日本高層，有這樣好的交流，回台灣跟大家說明都是好事，國民黨也會持續跟郭台銘保持聯繫。
朱立倫指出，大家都希望2024團結所有的力量爭取勝選，這時候就是爭取所有的朋友，排除所有可能造成的困擾，這是大家要共同努力的。
針對民眾黨發言人楊寶楨表示「請藍營不要再一直靠過來吃民眾黨豆腐」，朱立倫表示，國民黨非常有誠意希望與民眾黨的朋友站在一起，大家共同的目標都是希望台灣好，希望下一代過好日子，兩岸可以安定和平，大家都希望能夠團結努力勝選，他認為這個決心相信大家都應該都要有。
朱立倫指出，民眾黨主席柯文哲現在在美國訪問，希望一切順利，未來還有一段路要努力，大家持續努力。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。