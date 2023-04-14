涉嫌外流五角大廈機密文件，美國21歲空軍國民兵遭FBI逮捕

（中央社）美國聯邦調查局（FBI）今天（當地時間13日）以涉嫌把機密文件外流上網為由，逮捕21歲空軍國民兵（Air National Guard）成員泰謝拉（Jack Douglas Teixeira）。遭外洩的美國政府機密文件包括烏克蘭戰爭相關情報。

《路透社》報導，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，FBI逮捕泰謝拉，「事關一起被控未經允許即搬動、保留、散播國防機密情報的調查。」

賈蘭德在司法部對記者發布如下簡短聲明：「FBI幹員今天下午拘押泰謝拉，過程平靜。……調查還在進行中。」賈蘭德未接受記者提問。

FBI則表示，旗下幹員在麻薩諸塞州北狄頓（North Dighton）一棟住宅進行經過批准的執法活動，並已執行逮捕。

根據FBI聲明，FBI從上週開始積極追查線索，「今天的逮捕行動說明我們持續致力指認、追捕背叛我國信任和危及我國安全的那些人，並追究他們的責任。」

新聞頻道上播放的影像顯示，全副武裝人員將一名身穿灰色T恤和紅色短褲的短髮年輕男子押送上車，過程中他都低著頭。

司法部並未說明泰謝拉將面臨那些指控，但當中可能包括故意保留與散播國防情報的刑事罪名。

目前服務於美富律師事務所（Morrison Foerster）的前司法部國安檢察官范格瑞克（Brandon Van Grack）說，即使泰謝拉無意造成損害，這些罪名也可能讓他面臨最長10年的徒刑。

預計泰謝拉明天就會在美國麻薩諸塞聯邦地區法院首度出庭。

《紐約時報》（The New York Times）今天稍早率先報導泰謝拉的身分，並稱他是線上團體Thug Shaker Central的領袖。這個團體聚集了大約20至30人分享他們對於槍枝、種族歧視迷因和電玩的愛好。

外流機密文件3月或更早之前就被上傳至一個社群媒體網站上，但直到上週才傳開。美方除了持續尋找洩密者，也在評估和降低情報外洩造成的損害。

這些機密文件揭露了烏克蘭軍方的弱點，以及以色列、韓國、土耳其等美國盟邦的情報，且內容可能為真。咸信這是2010年「維基解密」（WikiLeaks）網站上出現逾70萬份文件、影片和外交電文後，最為嚴重的資安事件。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航