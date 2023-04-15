否認推特仇恨言論激增、反對封殺TikTok，馬斯克接受《BBC》專訪六大重點一次看
我們想讓你知道的是
馬斯克表示，他接手時推特頂多只能再活幾個月，而且是被當作一個非營利機構在運營，運營成本也高於它所獲得的收益。在馬斯克接手之前的最後一次全年報表中，推特總銷售額在2021年達到50億美元，支出則是550億，自2012年以來，推特僅有兩年獲得盈利。
推特（Twitter）所有者兼首席執行官（CEO）伊隆・馬斯克（Elon Musk）在短時間內忽然接受《BBC》直播專訪，在一個小時的對話中分享了包括虛假訊息、美國總統拜登，以及那場曲折的收購等廣泛議題。
他向《BBC》表示，營運推特是一個「頗為痛苦」且如同「雲霄飛車」的歷程。
馬斯克是目前世界第二富豪，同時經營著汽車公司特斯拉（Tesla）和航天火箭公司SpaceX。他在去（2022）年10月以440億美元（354億英鎊）收購推特。
在舊金山的推特總部進行的訪問中，他向《BBC》記者詹姆斯・克雷頓（James Clayton）談到了這家社交媒體公司的大規模裁員、虛假訊息以及他個人的工作習慣。
在這場罕見的訪問中，他為自己經營推特的方式辯護。
但是他承認，他最終完成對推特的收購是因為當時法官即將要下令他履行收購協議。
他還在訪問中確認，將會修改《BBC》推特帳戶上的認證標籤——不久前，《BBC》的官方推特帳戶被標記為「政府資助」，現在將改為「公眾資助」。
以下是這場訪問中我們了解到的六個重點。
1. 馬斯克否認推特上的仇恨言論激增
有說法指在他接手之後，推特上的仇恨言論及內容有增加，馬斯克拒絕承認這一點。
今年較早前，有推特內部人士向《BBC》表示，在馬斯克成為所有者之後經歷大量裁員和轉變的該公司，已不能再保護用戶免受網路暴力、政府調控的假資訊以及兒童性剝削的侵害。
3月，推特稱已經在一個月內刪除40萬個帳戶，以幫助「令推特更安全」。
要全面評估馬斯克的說法，你需要有兩樣我們目前沒有的東西——獲取馬斯克接手前後的推特數據，以及關鍵的一點是，明確理解他如何定義虛假訊息和仇恨言論。
在美國法律下，仇恨言論並沒有一言以蔽之的定義。由於美國憲法第一修正案的存在，美國法律對此大體上要比其他國家寬鬆得多。
2. 他把選票投給了拜登
馬斯克說，此前的美國大選，全美有近一半人把票投給了川普，但是他說：「我不是其中之一，我投給了拜登。」
在訪問的另一個時刻，他為推特解除對川普的禁令辯護——後者在2021年被該平台指控煽動暴力而遭封禁。
3. 他聲稱推特正在對抗假消息之戰中獲勝
馬斯克聲稱，他致力於刪除自動生成的機器帳戶（bot），在他接手後推特上的虛假訊息減少了。
「我的經驗是虛假訊息減少了，而不是增多了。」他向《BBC》記者表示。
一些外部的專家對此並不同意。追蹤網上虛假訊息的初創公司「新聞衛士」（Newsguard）所進行的一項研究——同類的調查研究還頗多——發現，在馬斯克接手後，流行的虛假訊息傳播帳戶互動參與度是上升了。
根據該調查，在他收購推特之後的那個星期，那些最受歡迎卻最不可信的帳戶在點讚、轉推等形式的互動參與度方面上升了將近60%。
《BBC》也獨立分析了超過1000個過去曾被禁、但在馬斯克接手後又被解禁的帳戶，發現恢復後的帳戶有超過三分之一散播過侵害或者虛假訊息。
這當中包括錯誤的反疫苗主張、厭女和反LGBT宣傳，以及否定2020年美國大選結果等。
4. 他反對封殺TikTok
馬斯克表示，他不使用這個美國最多人下載的應用程式，但是他反對任何迫使其關閉的舉措。
基於TikTok由中國公司擁有而產生的安全憂慮，美國正在考慮封禁該應用。其他一些國家已經禁止政府僱員在手機上使用它。
「我總體上是反對封殺任何東西，」馬斯克說，儘管他表示禁令對推特有利，因為這可能意味著更多人會使用他的平台。
5. 不會以440億美元出售推特
馬斯克在訪問中曾表示，如果現在有人出他之前的價格收購推特，他會拒絕。
他說，如果他要賣，更重要的是找到一個珍惜「真相」而不是在乎出價的買家，因為正如他自己說的：「我不在乎錢。」
但是，這是真的嗎？不要忘記，他曾經拼命想要退出收購。
馬斯克《BBC》訪談中的五句關鍵引語
- 談收購推特：「過程一點都不平淡，就像坐雲霄飛車一樣……真的是一個非常緊張的情況。」
- 談大裁員：「我不會說那是冷漠……假如整條船都沉了，那就所有人都沒工作。」
- 談營利：「我們在這個季度可以營利，或者更凖確地說，是可以達到資金流正值，如果一切繼續向好的話。我想幾乎所有廣告商都回來了，或者表示它們會回來。」
- 談爭議性推文：「我有沒有在推特上多次搬石頭砸自己的腳？有。」
- 談標記《BBC》為「政府資助媒體」：「我們正在將標籤調整為……公共資助……如果我們使用和《BBC》一樣的詞匯來描述它，想必也是可以的。」
馬斯克表示，他接手時，推特頂多只能再活幾個月，而且是被當作一個非營利機構在營運。
推特當時的營運成本是高於它所獲得的收益。在馬斯克接手之前的最後一次全年報表中，它的總銷售額在2021年達到50億美元，支出則是550億。事實上，自2012年以來，推特僅有兩年獲得盈利。
馬斯克認為，推特現在是接近收支平衡。這並不令人意外——解僱6500名員工確實會減輕成本。
但是，他也在積極主動地尋找方法加強銷售，比如通過改變推特用家的「藍鉤」認證。
所以，沒錯，推特現在或許正在接近收支平衡，這是因為大幅裁員。但是問題在於，它能不能保持這種盈利趨勢，令這家公司配得上440億美元的價碼。
6. 在《BBC》的認證標籤上讓步
馬斯克確認，在上星期的爭論之後，他會將《BBC》的推特帳戶認證標籤從「政府資助」（government funded）改為「公眾資助」（publicly funded），而在訪問結束幾個小時後，標籤已被修改。
《BBC》此前對原本的標籤表示反對，強調英國廣播公司的獨立性。它主要由英國公眾通過電視牌照費提供資金。
周三的訪問中，馬斯克表示：「如果我們使用和《BBC》一樣的詞匯來描述它，想必也是可以的。」
牌照費在2022年《BBC》的53億英鎊總收入當中佔71%——其餘部來自於撥款、版稅和租金收入等商業及其他活動收益。
《BBC》還從政府獲得每年超過9000萬英鎊，資助主要服務非英國受眾的《BBC》國際部（《BBC》 World Service）。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
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