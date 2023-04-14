巴西總統魯拉訪中：重啟雙邊貿易、調解俄烏戰爭、是否加入「一帶一路」是重點議題

Photo Credit: Reuters / BBC News 魯拉抵達上海

時隔12年再次擔任巴西總統的魯拉於12至15日展開訪中之旅，重點關注經貿領域的雙邊合作，以及和平解決烏克蘭戰爭等方面的議題。

魯拉首先抵達上海，參加前總統羅塞芙（Dilma Rousseff）作為金磚國家新開發銀行行長的就職典禮。隨後前往北京，與中國領導人習近平會面。

「我們將鞏固與中國的關係，」魯拉周一說：「我將邀請習近平來巴西進行雙邊會談，了解巴西，並向他展示中國投資感興趣的項目。」

中國是巴西最大的貿易伙伴，也是魯拉在全球地緣政治上重新建立影響力的關鍵。北京也將巴西視為其戰略和經濟計劃的關鍵所在。

這是魯拉第五次訪中，原本安排在3月份，後因其健康問題被推遲。

重啟雙邊貿易

巴西政府表示，魯拉此次訪中的主要目標是重新啟動與中國的貿易關係。

中國在2009年超過美國成為巴西的最大貿易伙伴，並且是巴西大豆、鐵礦石和石油等大宗商品的主要市場。巴西還是中國在拉美最大的投資接受國，主要集中在高壓輸電線路和石油生產等領域。

根據巴西官方資料，2022年，中國進口了超過897億美元的巴西商品，特別是大豆和礦石；並向巴西出口近607億美元。

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在魯拉擔任總統的前兩屆任期內，巴西對華貿易總額增長迅猛。在他第二任期的最後一年，即2010年，巴西對華出口達到307億美元，比他上任之初的2003年增加了582%；進口256億美元，比2003年增加了11倍。。

巴西貿易與投資促進局上月底宣布，巴中商業交易將以雷亞爾和人民幣進行直接操作，而不再通過美元。

魯拉訪中是巴西新政府重建國際關係的一項努力。魯拉最近還訪問了阿根廷、烏拉圭和美國，並與參加總統就職典禮的歐洲領導人會面。這此訪中是魯拉第三任期內首次出訪西半球以外的國家。

2023年是巴西和中國建立貿易關係50週年。

建造衛星等20項協議

魯拉此次訪問期間預計將與中國簽署約20項雙邊協議。

其中一項是建造CBERS-6，這是由巴西和中國共同建造的一系列衛星中的第六顆。新模型在技術上有所改進，即使在陰天也能有效監測亞馬遜雨林等生物群落。

根據《路透社》，一家巴西飛機製造商可能會簽署向中國航空公司出售20架商用飛機的協議。

與魯拉一起訪中的代表團有240人，其中約40位高層人士，包括多位部長，分別負責財政、環境和氣候變化、農業和畜牧業、科技創新、外交、礦業和能源、社會發展，以及通信。

調解烏克蘭危機

77歲的魯拉還希望恢復巴西在國際地緣政治上的地位。預計他將對如何調解俄羅斯和烏克蘭之間的談判向習近平提出建議。

他們「將討論烏克蘭戰爭」，巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）告訴記者，魯拉希望推動調解談判，結束俄羅斯對烏克蘭的入侵。

維埃拉說，魯拉訪中回國後，將「創建」一批調解國家集團。

魯拉曾擔任巴西總統八年，他熱衷於將這個南美巨人定位為中間人，但他的外交去年受到了打擊。他因聲稱烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普亭對這場戰爭「同樣負有責任」而受到抨擊。他還拒絕加入西方國家的行列，向烏克蘭運送武器幫助抵禦俄羅斯的威脅。

上周，魯拉表示「普亭不能保留烏克蘭的領土」，但他也堅持認為，澤倫斯基「不能什麼都想要」。

巴西政府似乎認可中國於2月底提出的12點和平倡議。維埃拉表示，「這些都是和平的基本條件」，他認為北京的建議「非常積極」。

中國國家主席習近平上周五與訪中的法國總統馬克宏發布聯合聲明，其中承諾「雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力」。法國也是為數不多希望中國調解俄烏衝突的國家。

但莫斯科拒絕任何「政治解決」衝突的辦法，官方媒體在馬克宏訪中後嘲諷其沒有達成調解的目標。

巴西分析家Lourival Sant'Anna近日撰文寫道，「從地緣政治的角度來看，魯拉總統正在一個微妙的時刻訪問中國，因為巴西在烏克蘭戰爭問題上的立場模糊。」

左翼的魯拉政府拒絕加入西方對俄羅斯進行制裁，巴西領導人努力避免被視為向一方偏袒。

加入「一帶一路」？

巴西並未加入中國提出的「一帶一路」倡議。

本周一，有記者在中國外交部記者會上問到，中巴是否會簽署中巴「一帶一路」合作協議。發言人王文斌未作明顯表態。

他說，「一帶一路」是一個完全公開透明的合作倡議。我們願與國際社會一道，共同推進共建「一帶一路」合作，為促進各國共同發展作出努力。」

2022年，阿根廷簽署「一帶一路」框架下合作諒解備忘錄。如果巴西這次加入，意味著「一帶一路」倡議將覆蓋南美洲的大部分地區。

有分析指出，巴西之所以至今沒有簽署中國的「一帶一路」倡議，是因為南美洲的大多數政府已經加入了中國的全球基礎設施發展計劃。讓這一大型發展中國家加入該倡議對中國的利益多於巴西。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九