中國學者稱子女是「耐用消費品」，粗暴勸生輿論引發反彈，官媒批無法苟同

中國學者稱子女是耐用消費品，粗暴勸生輿論反彈

（中央社）先前聲稱收復台灣奪取台積電的中國經濟學者陳文玲，近日在中國被罵翻；她主張，子女是長周期的消費品，「年輕人不生小孩是不對的」，粗暴勸生引來陸媒批評有違情感認知，讓人感到刺耳。

美國《自由亞洲電台》（RFA）去年6月報導，中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲當時主張，中國一定要收復台灣，把晶圓製造大廠台積電搶到中國手裡。

據《新浪財經》消息，今年4月11日陳文玲在中國國際消費品博覽會新浪財經之夜作主題演講時表示，「年輕人不生小孩是不對的」。

陳文玲當天在談及收藏品消費問題時說，「子女是長周期的消費品，是可以給你帶來長久回報的耐用消費品。所以，年輕人不生小孩是不對的，你沒有長周期的耐用消費品，他的價值超過你購買其他消費品的價值。」

她的發言被公開後，引發輿論劇烈反彈。

《北京日報》12日評論，就大部分人的樸素情感而言，孩子是愛的結晶，選擇生育是因為對家庭美好未來滿懷期待，哪會一門心思考慮什麼「耐不耐用」、「回報如何」？換句話說，現代社會，在生不生孩子這件事上，情感訴求是第一位的，生搬硬套經濟理論教大夥兒撥弄人生算盤，確實顯得不近人情。

文章稱，鼓勵生育無可厚非。但一些生硬的催生、勸生建議，張口「形勢」、閉口「擔當」，有違大家樸素的情感認知，難免讓人感到刺耳。透過網路傳播，淡化前後語境、分析過程後，很多建議往往顯得更加簡單粗暴，如此這般，不僅起不到正向作用，還可能適得其反。

《紅星新聞》評論文章提到，單從上述言論看，把生孩子這件人生大事說得如此乏味，功利得如此徹底，讓人極不舒服。毫無疑問，這些話再次刺痛大眾的神經，「建議專家不要建議」的聲音也再次響起。

這篇評論進一步指出，粗暴的勸生可能起不到勸的作用，反而把年輕人都嚇跑了。如果真要勸生，不妨先弄清楚年輕人為什麼不生。

河南媒體《大象新聞》則表示，專家根據自身研究的領域分析當下的社會現象無可厚非，可是把板子打在年輕人身上就有些不妥了。什麼叫「年輕人不生小孩是不對的」？為什麼不說「沒有創造出生育友好社會是不對的」？

中國專家談社會現象言論失當，官媒批無法苟同

（中央社）近日不同中國專家的評論在網路引起熱議，像是說「子女是可以帶來長久回報的耐用消費品」，指不生育不對；以及北京堵車是因為「網約車太便宜」等。《北京日報》的評論文章稱「無法茍同」。

上海電視台報導，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲11日晚出席一場線下活動並作主題演講時表示，按照經濟學家貝克（Gary S.Becker）的行為經濟學說，子女也是消費品，而且是長周期的消費品，「是可以帶來長久回報的耐用消費品。」

她說，「所以，年輕人不生小孩是不對的，你沒有長周期的耐用消費品，他的價值是超過你購買其他消費品的價值。」

《每日經濟新聞》報導，12日網路上有一則影片，是近日全國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹在一個節目中，評論有關北京堵車的情況時表示，「北京主要是網約車帶來的擁堵，北京的限行政策應該是大面積取消的。」

他表示，對這種新能源車要採取有效制約，「尤其是網約出租這種低成本的出行，要給予強力的成本提升，改變出租網約車成本過低、使用過濫的情況。」

報導指，根據中國汽車流通協會介紹，崔東樹是高級經濟師。

《北京日報》官方微博12日發表評論文章，指上述兩位專家的建議引起網友熱議，很多網友認為這些建議「不接地氣」。

文章指出，僅以普通人的普通認識來看，衝上熱搜的幾條專家論斷和建議，「都無法茍同，難以接受。」

文章指出，雖然國家鼓勵生育，但沒有強制生育，更是通過各種政策調整解決生育的後顧之憂。相比之下，專家一句年輕人不生小孩就不對，與政策不符，且缺乏與年輕人的共情。

文章批評，「子女是長周期耐用消費品的比喻，則是典型的引喻失義，是對生命延續和傳承的誤讀。」

文章又表示，網約車是堵車罪魁禍首的論斷，網友一句話就刺破：「沒有網約車之前的堵車怎麼解釋？何況這個判斷也與政府鼓勵網約車發展的方向相衝突。」

文章表示，專家是某個領域的專門人才，「可一段時間以來，欠缺科學、違反常識、邏輯不通專家觀點層出不窮，『專家』不再權威，甚至淪為拍磚對象，被網友戲稱為『磚家』，有些專家的觀點已不能代表學術界，更難以讓公眾信服。」

文章表示，分析不靠譜的專家高談闊論嘩眾取寵的根本原因，「是脫離實際、脫離群眾」，還有一些「專家」把個人利益放在首位，「混了個什麼頭銜就高人一等，說話盛氣淩人、建議天馬行空、觀點不容置喙。」

中國欲提高生育率，哈爾濱提供育兒補貼

（中央社）中國人口在去年出現負增長，今年以來多地拋出生育支持措施。老工業基地哈爾濱擬對二孩家庭每月發放人民幣500元（下同，約新台幣2000元）育兒補貼，三孩發放1000元，直到該子女滿3歲。

據陸媒《上觀新聞》報導，哈爾濱常住人口已跌破千萬，當地在10日發布「哈爾濱市育兒補貼發放辦法（試行）（徵求意見稿）」，除上述的補貼政策外，又有一些補貼「限制」。

這份「發放辦法」稱，申請育兒補貼的子女出生時間需在2021年10月29日之後，申請育兒補貼的子女要具有哈爾濱市戶籍。且如果夫妻僅一方為本地戶籍，育兒補貼則需減半。