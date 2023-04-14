中國學者稱子女是「耐用消費品」，粗暴勸生輿論引發反彈，官媒批無法苟同
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中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲當天在談及收藏品消費問題時說，「子女是長周期的消費品，是可以給你帶來長久回報的耐用消費品。所以，年輕人不生小孩是不對的，你沒有長周期的耐用消費品，他的價值超過你購買其他消費品的價值」。她的發言被公開後，引發輿論劇烈反彈。
中國學者稱子女是耐用消費品，粗暴勸生輿論反彈
（中央社）先前聲稱收復台灣奪取台積電的中國經濟學者陳文玲，近日在中國被罵翻；她主張，子女是長周期的消費品，「年輕人不生小孩是不對的」，粗暴勸生引來陸媒批評有違情感認知，讓人感到刺耳。
美國《自由亞洲電台》（RFA）去年6月報導，中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲當時主張，中國一定要收復台灣，把晶圓製造大廠台積電搶到中國手裡。
據《新浪財經》消息，今年4月11日陳文玲在中國國際消費品博覽會新浪財經之夜作主題演講時表示，「年輕人不生小孩是不對的」。
陳文玲當天在談及收藏品消費問題時說，「子女是長周期的消費品，是可以給你帶來長久回報的耐用消費品。所以，年輕人不生小孩是不對的，你沒有長周期的耐用消費品，他的價值超過你購買其他消費品的價值。」
她的發言被公開後，引發輿論劇烈反彈。
《北京日報》12日評論，就大部分人的樸素情感而言，孩子是愛的結晶，選擇生育是因為對家庭美好未來滿懷期待，哪會一門心思考慮什麼「耐不耐用」、「回報如何」？換句話說，現代社會，在生不生孩子這件事上，情感訴求是第一位的，生搬硬套經濟理論教大夥兒撥弄人生算盤，確實顯得不近人情。
文章稱，鼓勵生育無可厚非。但一些生硬的催生、勸生建議，張口「形勢」、閉口「擔當」，有違大家樸素的情感認知，難免讓人感到刺耳。透過網路傳播，淡化前後語境、分析過程後，很多建議往往顯得更加簡單粗暴，如此這般，不僅起不到正向作用，還可能適得其反。
《紅星新聞》評論文章提到，單從上述言論看，把生孩子這件人生大事說得如此乏味，功利得如此徹底，讓人極不舒服。毫無疑問，這些話再次刺痛大眾的神經，「建議專家不要建議」的聲音也再次響起。
這篇評論進一步指出，粗暴的勸生可能起不到勸的作用，反而把年輕人都嚇跑了。如果真要勸生，不妨先弄清楚年輕人為什麼不生。
河南媒體《大象新聞》則表示，專家根據自身研究的領域分析當下的社會現象無可厚非，可是把板子打在年輕人身上就有些不妥了。什麼叫「年輕人不生小孩是不對的」？為什麼不說「沒有創造出生育友好社會是不對的」？
中國專家談社會現象言論失當，官媒批無法苟同
（中央社）近日不同中國專家的評論在網路引起熱議，像是說「子女是可以帶來長久回報的耐用消費品」，指不生育不對；以及北京堵車是因為「網約車太便宜」等。《北京日報》的評論文章稱「無法茍同」。
上海電視台報導，中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲11日晚出席一場線下活動並作主題演講時表示，按照經濟學家貝克（Gary S.Becker）的行為經濟學說，子女也是消費品，而且是長周期的消費品，「是可以帶來長久回報的耐用消費品。」
她說，「所以，年輕人不生小孩是不對的，你沒有長周期的耐用消費品，他的價值是超過你購買其他消費品的價值。」
《每日經濟新聞》報導，12日網路上有一則影片，是近日全國乘用車市場訊息聯席會秘書長崔東樹在一個節目中，評論有關北京堵車的情況時表示，「北京主要是網約車帶來的擁堵，北京的限行政策應該是大面積取消的。」
他表示，對這種新能源車要採取有效制約，「尤其是網約出租這種低成本的出行，要給予強力的成本提升，改變出租網約車成本過低、使用過濫的情況。」
報導指，根據中國汽車流通協會介紹，崔東樹是高級經濟師。
《北京日報》官方微博12日發表評論文章，指上述兩位專家的建議引起網友熱議，很多網友認為這些建議「不接地氣」。
文章指出，僅以普通人的普通認識來看，衝上熱搜的幾條專家論斷和建議，「都無法茍同，難以接受。」
文章指出，雖然國家鼓勵生育，但沒有強制生育，更是通過各種政策調整解決生育的後顧之憂。相比之下，專家一句年輕人不生小孩就不對，與政策不符，且缺乏與年輕人的共情。
文章批評，「子女是長周期耐用消費品的比喻，則是典型的引喻失義，是對生命延續和傳承的誤讀。」
文章又表示，網約車是堵車罪魁禍首的論斷，網友一句話就刺破：「沒有網約車之前的堵車怎麼解釋？何況這個判斷也與政府鼓勵網約車發展的方向相衝突。」
文章表示，專家是某個領域的專門人才，「可一段時間以來，欠缺科學、違反常識、邏輯不通專家觀點層出不窮，『專家』不再權威，甚至淪為拍磚對象，被網友戲稱為『磚家』，有些專家的觀點已不能代表學術界，更難以讓公眾信服。」
文章表示，分析不靠譜的專家高談闊論嘩眾取寵的根本原因，「是脫離實際、脫離群眾」，還有一些「專家」把個人利益放在首位，「混了個什麼頭銜就高人一等，說話盛氣淩人、建議天馬行空、觀點不容置喙。」
中國欲提高生育率，哈爾濱提供育兒補貼
（中央社）中國人口在去年出現負增長，今年以來多地拋出生育支持措施。老工業基地哈爾濱擬對二孩家庭每月發放人民幣500元（下同，約新台幣2000元）育兒補貼，三孩發放1000元，直到該子女滿3歲。
據陸媒《上觀新聞》報導，哈爾濱常住人口已跌破千萬，當地在10日發布「哈爾濱市育兒補貼發放辦法（試行）（徵求意見稿）」，除上述的補貼政策外，又有一些補貼「限制」。
這份「發放辦法」稱，申請育兒補貼的子女出生時間需在2021年10月29日之後，申請育兒補貼的子女要具有哈爾濱市戶籍。且如果夫妻僅一方為本地戶籍，育兒補貼則需減半。
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
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iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。