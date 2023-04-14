中國劃禁航區無關軍演將發射氣象衛星，學者：應強化北台灣空防與派駐戰機

中國劃禁航區無關軍演，16日將發射氣象衛星

（中央社）中國在台灣以北海空域劃設禁航區，是因為預計16日上午9時40分從甘肅發射「風雲三號G星」氣象衛星，屆時可能有火箭殘骸墜落至該禁航區，與軍演無關。國安人士13日晚予以證實。

中共環台軍演才結束，又在台灣以北約85海里的海空域劃設禁航區，稱16日早上9時至下午3時可能有火箭殘骸墜落，迄今未宣布究竟是執行什麼航太行動，引發國際關注與推測。

據中國航太新聞自媒體「國際火箭發射」微信公眾號13日發文，中國航天科技集團預定4月16日上午9時40分在甘肅的酒泉航天發射中心，用長征四號乙運載火箭發射名為「風雲三號G星」的氣象衛星。

文章並附上中國11日發出的服務電報（SVC）截圖顯示，4月16日至18日上午9時至下午2時（暫定）進行「航太行動」，影響區域為RCAA FIR（台北飛航情報區），並附上經緯度與影響高度以及圖示。

不過交通部表示，經抗議後，中方將禁航縮減為16日上午9時30分至57分，全程27分鐘。

中國福建海事局13日中午發布航行警告稱，4月16日早上9時至下午3時，在東海4點連線水域範圍內「可能有火箭殘骸墜落」，禁止駛入。

越南軍事記者Duan Dang，12日在推特發布一張酒泉航天發射中心預定16日發射火箭的軌跡示意圖，顯示中國為此劃設3個禁航區，其中兩個在中國大陸西部境內，第3個禁航區就在台灣北部的台北飛航情報區內。

Although I haven't seen the potential NOTAM from Taipei ACC, my conjecture is that the impending no-fly zone north of Taiwan could be linked to a launch from the Jiuquan Space Launch Center on April 16. pic.twitter.com/eCRPnBz4iG — Duan Dang (@duandang) April 12, 2023

中國發射火箭在台北飛航情報區劃設禁航區，應與這顆氣象衛星要放送的軌道位置有關。

中國航天科技集團此前發布，風雲三號G星是風雲三號系列首發降雨測量衛星，計畫2023年4月中旬發射。風雲三號G星將運行在非太陽同步傾斜軌道，主要用於降雨氣候學研究和災害性天氣系統強降水監測。

中國航天科技集團並稱，風雲三號G星成功發射後，中國將成為目前全球唯一同時業務運行晨昏、上午、下午和傾斜4條近地軌道民用氣象衛星的國家，將進一步發揮低軌氣象衛星完備觀測網的整體優勢，在氣象災害監測領域向世界貢獻中國智慧和風雲方案。

中國劃禁航區，學者：應強化北台灣空防並派駐戰機

中國在台灣北方劃設禁航區3天，經交通部抗議後改為27分鐘。學者分析，中國從軍演以來升高對北台灣干擾力道，台灣應優先強化北台灣空防，儘速籌獲先進地對空導彈系統，並考量在北部地區派駐戰機。

中國民航部門在台北飛航情報區內劃設禁航區改為16日上午實施27分鐘後，交通部於13日晚9時發布飛航通告；海域部分，也在13日晚9時發布航船布告，請所有商船、漁船避開此區域。

中國預告在台灣以北設置禁航區是要從事「航太活動」，但詳細內容不明確，據傳是因衛星發射載具物體掉落。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲告訴《中央社》記者，其實台灣防空系統對於任何太空垃圾都有攔截能力。

蘇紫雲指出，面對中國干擾動作頻頻，目前應優先強化北台灣防空飛彈系統，例如加強部署台北都會區愛國者防空飛彈。

他表示，除復仇者防空系統外，台灣迫切需要中程飛彈等空防戰力，國軍目前和美方洽談的軍購之一，先進地對空導彈系統（Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System，NASAMS），又稱國家先進地對空導彈系統，將有助台灣空防能力大幅提升。

蘇紫雲認為，國軍也可透過戰場管理能力，強化提前預警時間，讓機動預警雷達的能量發揮出來。

前空軍副司令張延廷接受《中央社》記者訪問表示，中國在環台戰備警巡和聯合利劍演習之後，做出在台灣北方劃設禁航區這項舉動值得注意。

張延廷表示，中國在北部空域活動，影響航道和安全，台灣第一時間主動爭取及表達立場是對的決定，對岸不時使出干擾措施，「我方一定要由靜態到動態，並積極爭取權益。」

張延廷指出，中國近期軍事威脅以及在海空域的活動，影響範圍已從西南區域擴張至北台灣，北台灣是台灣戰略重心，包含台北、新北、宜蘭和桃園人口總數上千萬，「但這裡現在有飛彈、無戰機，成了戰略空隙。」

張延廷認為，一旦有事，戰略空隙將造成國軍只能從遠處調兵遣將，不過，建造或重啟空軍基地成本高，建議未來可在桃園國際機場進駐戰機部隊，例如一支F-16中隊，「萬一北台灣發生事情，能以地利之便升空應對」；他表示，此舉也能讓民眾安心，展現國軍重視北部空防決心，提高全民國防意識。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航