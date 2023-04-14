美媒：中國隱匿COVID-19疫情數據，宣揚抗疫「功績」欲重塑民眾記憶
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中共過去也曾透過控制資訊抹去歷史，比如，許多中國年輕人對1989年的六四天安門事件所知甚少，或是接受政府的說法，認為這是一場「為了維護社會安定而必須予以撲滅的風波」。報導引述一名上海律師說，「這一代人是不會忘記的」，但她也說，「下一代呢？難說。」
（中央社）《華爾街日報中文網》13日報導指出，中國試圖重塑民眾對於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的記憶，其手段包含不公開疫情相關數據、查禁不認同政府抗疫「功績」的人，以及不允許舉辦紀念活動。
報導指出，至今還未能知道有多少中國民眾死於疫情，而有助於解答此問題的數據則被中國政府設限。經查閱發現中國30多個省市區通常每季會發布一次屍體火化數據，但官方報告不是消失，就是沒有更新，甚至有一個城市抹除了2020年以來的記錄。
報導提到，最近幾週，官方阻擾上海民間舉辦的遭封控一週年的紀念活動。上海前法租界的一家私人畫廊推出以封控期間生活為主題的畫展，今年3月下旬遭關閉，展出方沒做出任何解釋。
另外，一年前一段記錄上海封控的短影片，連同其他相關內容的社交媒體發文遭到刪除。
報導並指出，上海證券交易所官方網站最近公布的年報中，一些企業不提疫情或COVID-19，即使政府的「動態清零」政策讓這些企業蒙受了財務損失。中國三大航空公司在談到財務虧損時未將疫情列為原因，指出虧損是因地緣政治衝突或高油價造成。
另一些公司則歸咎於「突發公共衛生事件」或「意外事件」。
報導說，中共過去也曾透過控制資訊抹去歷史，比如，許多中國年輕人對1989年的六四天安門事件所知甚少，或是接受政府的說法，認為這是一場「為了維護社會安定而必須予以撲滅的風波」。
報導並指出，中國政府還在宣傳一種觀點，即中共領導層在應對疫情上的決定都是對的。根據中共總書記習近平在今年2月的一次講話，總結了3年疫情防控工作是「完全正確的」；《人民日報》則先後發表一系列評論，反擊外媒和其他方面對中國放開防疫限制的批評。
報導引述一名上海律師說，「這一代人是不會忘記的」，但她也說，「下一代呢？難說。」
32歲的中國婦女權益活動者郭晶受訪時指出，她在2020年武漢封城期間住在那裡，當時曾有國安人員要求她交出她在那一年出版的一本日記集的手稿。
之後，她住的公寓被人在外面安裝了監控攝影機。
世界衛生組織（WHO）的調查人員2021年初到武漢考察時，郭晶被限制在她居住的小區內兩週，沒人向她解釋原因。
郭晶說，那時候感覺生活可以被輕易毀掉。她於2021年10月離開了中國。
報導說，在離開中國前，郭晶在長江邊漫步，看著投射在摩天大樓上以「勝利」和「英雄」字眼描述武漢的霓虹燈宣傳語，她感到失望。
郭晶說，當她聽到一個小女孩在背誦這些標語時，內心湧起了悲傷。這個女孩可能不明白封城意味著什麼，但這恰恰體現敘事如何被扭曲。
流行病學家估計中國死於疫情的人數在100萬到150萬之間，但中國衛生部門公布的死亡人數要少得多，約為8.4萬人，其中大部分死亡病例發生在官方取消「動態清零」之後。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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