歐盟最高外交官：維持台海和平攸關歐盟對中國信任；德國外長訪中反駁馬克宏爭議言論
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德國外交部長貝爾伯克13日在中國天津接受德國媒體聯訪時表示，台海情勢緊張並非跟德國和歐盟無關，每天全球的貿易量有50％、半導體有70％經過台灣海峽，台海保持自由開放符合德國利益。
歐盟最高外交官：維持台海和平攸關歐盟對中國信任
（中央社）歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）因確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）取消訪中，他今天（當地時間13日）深夜發文刊出原訂在中國演講內容，強調北京能否維持台海和平及促使俄羅斯軍隊撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾，原訂13至15日與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）同時出訪中國，並將舉行第12輪歐中高級別戰略對話。但他在出發前夕宣布感染COVID-19，北京行被迫延後。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日訪中期間發表歐洲應避免捲入台海衝突及不跟隨美國節奏而引起爭議，波瑞爾原本背負「收拾善後」的壓力，得把歐盟的立場當面向北京說清楚。
波瑞爾在推特（Twitter）上說自己雖確診但感覺良好、沒有症狀，今天晚間11時多在官網發布他原訂14日在北京「中國與全球化智庫」演說的全文。
波瑞爾表示，歐盟目前對中國的立場來自27個會員國領袖組成的歐盟高峰會（European Council）於2020年達成的共識，即歐盟對中國同時有三種定位：夥伴、競爭者、體制對手。
他表示，過去全球經濟整合的好處已必須從國家安全的視角重新評估，包括氣候危機、疫情和俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，受惠於全球化而成為經濟強權的中國必須為這些國際事務負起更多責任。
他說歐盟不害怕中國崛起，但未來世界的歷史取決於中國如何運用它的力量。「COVID-19危機和近期的國際緊張情勢擴大了歐洲和中國的認知差距，我們必須共同努力減少此一差距。」
波瑞爾強調，共同處理全球議題，是歐中恢復已磨損的信賴關係的重要方法，但此一信賴必須奠基於能促進「衝突的和平解決」，也就是台海情勢。
他表示他完全明白台灣被中國視為關鍵議題，歐盟「一個中國政策」持續不變，也必須降低緊張，避免言詞刺激或挑釁而引發更多不信任。「然而，任何欲以武力改變（台海）現狀的企圖將不被接受。」
烏克蘭是另一個波瑞爾提出「歐盟與中國能否維持信賴關係」的關鍵。他指出，若中國無法貢獻於「以俄國撤出烏克蘭領土為基礎的政治解決方案」，歐中要恢復信賴將極度困難。
德外長：台海並非與歐洲無關，歐盟對中立場一致
法國總統馬克宏發表認為歐洲不應捲入台海的爭議言論後，德國外長貝爾伯克在中國反駁說，全球貨運量有一半經過台灣海峽，台海局勢並非與歐洲無關，強調歐盟對中立場一致。
德國外交部長貝爾伯克13日在中國天津接受德國媒體聯訪時表示，台海情勢緊張並非跟德國和歐盟無關，每天全球的貿易量有50％、半導體有70％經過台灣海峽，台海保持自由開放符合德國利益。
她強調，對於全球、尤其德國這樣的工業國家來說，台海軍事升級將是「最糟的情況」，德國因此致力與夥伴合作降低台海緊張。
法國總統馬克宏在9日訪中回程接受Politico Europe等媒體訪問時表示，歐洲應追求「戰略自主」，不該在台灣議題成為美國追隨者，「被捲入不屬於我們的危機」，這番言論引起歐美政壇譁然。
針對馬克宏發言給人歐盟對中立場不一的印象，貝爾伯克指出，馬克宏昨天才說法國的中國政策與歐盟一致，歐盟內部即便有不同意見，優點是在核心的利益和價值問題立場接近且追求共同戰略。
她強調，歐盟既然是共同市場，對中國這個最大貿易夥伴就不可能有不同立場，馬克宏與歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同訪問中國是「非常重要的訊號」。
貝爾伯克13日至15日首次出訪中國，14日將在北京會晤中國外交部長秦剛、前國家副主席王岐山、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等高層，俄烏戰爭和台海局勢可望成為雙方會談的重點。
貝爾伯克啟程前夕，德國外交部指控中國藉環台軍演加劇緊張局勢，「在我們的印象中，恐嚇性質的軍事動作等措施會增加意外軍事衝突的風險。」
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！