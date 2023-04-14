歐盟最高外交官：維持台海和平攸關歐盟對中國信任；德國外長訪中反駁馬克宏爭議言論

歐盟最高外交官：維持台海和平攸關歐盟對中國信任

（中央社）歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）因確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）取消訪中，他今天（當地時間13日）深夜發文刊出原訂在中國演講內容，強調北京能否維持台海和平及促使俄羅斯軍隊撤離烏克蘭，是歐盟對中國恢復信任的關鍵。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾，原訂13至15日與德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）同時出訪中國，並將舉行第12輪歐中高級別戰略對話。但他在出發前夕宣布感染COVID-19，北京行被迫延後。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近日訪中期間發表歐洲應避免捲入台海衝突及不跟隨美國節奏而引起爭議，波瑞爾原本背負「收拾善後」的壓力，得把歐盟的立場當面向北京說清楚。

波瑞爾在推特（Twitter）上說自己雖確診但感覺良好、沒有症狀，今天晚間11時多在官網發布他原訂14日在北京「中國與全球化智庫」演說的全文。

波瑞爾表示，歐盟目前對中國的立場來自27個會員國領袖組成的歐盟高峰會（European Council）於2020年達成的共識，即歐盟對中國同時有三種定位：夥伴、競爭者、體制對手。

他表示，過去全球經濟整合的好處已必須從國家安全的視角重新評估，包括氣候危機、疫情和俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，受惠於全球化而成為經濟強權的中國必須為這些國際事務負起更多責任。

他說歐盟不害怕中國崛起，但未來世界的歷史取決於中國如何運用它的力量。「COVID-19危機和近期的國際緊張情勢擴大了歐洲和中國的認知差距，我們必須共同努力減少此一差距。」

波瑞爾強調，共同處理全球議題，是歐中恢復已磨損的信賴關係的重要方法，但此一信賴必須奠基於能促進「衝突的和平解決」，也就是台海情勢。

他表示他完全明白台灣被中國視為關鍵議題，歐盟「一個中國政策」持續不變，也必須降低緊張，避免言詞刺激或挑釁而引發更多不信任。「然而，任何欲以武力改變（台海）現狀的企圖將不被接受。」

烏克蘭是另一個波瑞爾提出「歐盟與中國能否維持信賴關係」的關鍵。他指出，若中國無法貢獻於「以俄國撤出烏克蘭領土為基礎的政治解決方案」，歐中要恢復信賴將極度困難。

德外長：台海並非與歐洲無關，歐盟對中立場一致

法國總統馬克宏發表認為歐洲不應捲入台海的爭議言論後，德國外長貝爾伯克在中國反駁說，全球貨運量有一半經過台灣海峽，台海局勢並非與歐洲無關，強調歐盟對中立場一致。

德國外交部長貝爾伯克13日在中國天津接受德國媒體聯訪時表示，台海情勢緊張並非跟德國和歐盟無關，每天全球的貿易量有50％、半導體有70％經過台灣海峽，台海保持自由開放符合德國利益。

她強調，對於全球、尤其德國這樣的工業國家來說，台海軍事升級將是「最糟的情況」，德國因此致力與夥伴合作降低台海緊張。

法國總統馬克宏在9日訪中回程接受Politico Europe等媒體訪問時表示，歐洲應追求「戰略自主」，不該在台灣議題成為美國追隨者，「被捲入不屬於我們的危機」，這番言論引起歐美政壇譁然。

針對馬克宏發言給人歐盟對中立場不一的印象，貝爾伯克指出，馬克宏昨天才說法國的中國政策與歐盟一致，歐盟內部即便有不同意見，優點是在核心的利益和價值問題立場接近且追求共同戰略。

她強調，歐盟既然是共同市場，對中國這個最大貿易夥伴就不可能有不同立場，馬克宏與歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同訪問中國是「非常重要的訊號」。

貝爾伯克13日至15日首次出訪中國，14日將在北京會晤中國外交部長秦剛、前國家副主席王岐山、中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅等高層，俄烏戰爭和台海局勢可望成為雙方會談的重點。

貝爾伯克啟程前夕，德國外交部指控中國藉環台軍演加劇緊張局勢，「在我們的印象中，恐嚇性質的軍事動作等措施會增加意外軍事衝突的風險。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航