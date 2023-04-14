馬克宏棄台爭議言論遭國際砲轟，凸顯台灣重要性已成國際共識

文：曾婷瑄（中央社記者巴黎特稿）

法國總統馬克宏完成一塌糊塗的訪中之旅後，回程在專訪中的「台海衝突無關歐洲、不做美國附庸」等言論引起盟友怒火。台灣議題再受熱議，更意外催化國際對台好感，顯示台灣重要性已成全球共識。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日結束在中國的3天國是訪問行程。馬克宏不僅未能讓中國國家主席習近平敦促俄羅斯停火，也未能傳達歐盟團結訊息，最後更淪為法商業務代表，被學者諷為「北京朝聖之旅空手而歸」、「外交失敗」。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）指出，「馬克宏毫無疑問以為自己能改變局勢，但在企圖勸退俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭後，這是國際舞台上的第2次失敗，形象損失慘重」。

戰略模糊也對國際形象帶來傷害，朱利安批評馬克宏「第三路線」策略缺乏清晰度，對俄國、中國獨裁時而批評、時而親暱，令人霧裡看花，戰略可信度大打折扣。

而馬克宏絕口不提台海議題的立場，也為人詬病。議員、學者都在行前呼籲馬克宏向習近平重申台海穩定重要性，表示台灣議題才是關鍵，但馬克宏卻「裝聾作啞」，被參議院外交與國防委員會副主席卡托蘭（André Gattolin）痛批馬克宏是「雙腳落入北京陷阱裡」。

就在各方以為這趟毫無結果的訪中之旅將劃下句點時，馬克宏在回國專機的訪問卻將台灣議題再次推向國際舞台，而馬克宏則成為全球眾矢之的。

他說歐洲要避免因台灣議題被捲入「不屬於我們」的衝突，強調歐洲戰略自主，不應成美國附庸。「歐洲人面臨的問題在於：加速台灣（危機）對我們有利嗎？沒有。更糟的是歐洲人自認應該在這個議題上成為追隨者，根據美國的節奏和中國的過度反應做調整」。

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馬克宏自認「代表歐洲」，無視台海穩定，與美國保持距離，同時又對中國順從迎合的言論引起國際輿論譁然，遭各國政治人物、學者、記者譴責，認為他沒資格做歐洲領袖。

馬克宏不斷強調的「第三路線」其實大有淵源，也是直到今日都被法國奉為外交圭臬的「戴高樂主義」。當時戴高樂將軍不與美、蘇兩陣營為伍，欲開創獨立自主的外交路線，更在1964年搶先全球與中華人民共和國正式建交。

歐洲戰略自主在法國倡議下，已成歐盟準則。推廣歐洲主權沒有錯，但為何這番「棄台論」會引發如此激烈反應，導致全球盟友不滿？主要包含許多原因：

一是分化歐盟內部與跨大西洋團結，馬克宏強調不做美國附庸，然而美國在眼下俄烏戰爭中大力軍援烏克蘭，提供歐洲安全保護，甚至遠超於不斷喊話的法國。

跨大西洋聯盟的重要性，俄國鄰近的中東歐感受最深，因此也在馬克宏失言後首先發難，批評馬克宏破壞歐、美結盟，甚至可能置烏克蘭於危險之中。

中東歐大聲疾呼，「北大西洋公約組織聯盟必須團結一致，讓歐洲與美國相鬥是死路一條」、「和美國的同盟是絕對的基石」；許多人甚至分析，沒有美國，烏克蘭恐怕已經落入俄羅斯之手。

言論也差一點引發歐美摩擦。美國共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）質疑雙方關係是否要重新調整，表示若歐洲不願在台灣議題上選邊站，則美國大可讓歐洲自己對付俄國。

法國策略研究基金會（FRS）研究員博達安（Antoine Bondaz）告訴《星期日報》（JDD），這番話無疑在法國盟友間製造「不必要的質疑，這在需要展現統一陣線的時刻絕非好事」。

所幸美國白宮出面緩頰，表示美法互信、關係良好。而法國政府也趕緊滅火，稱法國在美、中之間從不保持「等距關係」（équidistance），法美享有共同價值。

破壞威懾中國力量，危害台海穩定，30多位「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）國會議員連署譴責馬克宏，「在北京增強中國南海軍事演習，並向俄羅斯侵略烏克蘭展現持續支持之際，是對台灣送出漠視訊號的最糟時機」。

不僅是美國與歐洲盟友，還有日本、加拿大、澳洲等面臨中國威脅國家的抗衡努力，也都可能被自認代表歐洲的馬克宏影響。

“Monsieur le Président, you do not speak for Europe.”



IPAC statement on the remarks of @EmmanuelMacron regarding Taiwan.



Rolling signatories below ✍️ pic.twitter.com/v4S6GrNZs1 — Inter-Parliamentary Alliance on China (@ipacglobal) April 10, 2023

《華爾街日報》也評論，「沒人想要台灣危機，但要避免，就需要可信的威嚇力…他無用的評論將破壞美國和日本在西太平洋對中國的威懾」；《紐約時報》則認為法國外交破壞了美國「遏制」中國的努力。

德國中間偏右國會議員呂特根（Norbert Rottgen）說，「若我們告訴習近平和普亭這種人說他們的侵略不關我的事，衝突就更可能發生。這不是勸阻的方式，反而是引誘，因此馬克宏的發言非常不負責任」。

此外，馬克宏說台海危機來自於「美國的節奏與中國的過度反應」，暗指美國是造成緊張升級的主因。

博達安等人強調，這是「分析錯誤」，須看清中國才是問題所在。同屬執政復興黨（Renaissance）、國民議會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）便強調，台灣有事，歐洲有事，「唯一該為威脅（台海）現況負責的，是中國」。

維持台海穩定的方法，是威嚇習近平不得片面以武力改變現況，然而專家擔心，馬克宏的言論會讓中國以為若危機爆發，歐洲將維持中立、袖手旁觀，將削弱對中嚇阻，非常危險。