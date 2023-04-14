農田被俄羅斯砲彈狂轟濫炸，烏克蘭農民為生計不等除雷支援、冒生命危險自行清理爆裂物
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國際除雷組織人員與軍警全員出動，但這個地區幅員廣大，一些必須彌補龐大損失的農民，現在開始動手自行清理農地。西德說：「我們可以等很長一段時間，但沒有人知道他們哪時候會來除雷。」他還說，他上網跟其他農民交流如何找到砲彈。
（中央社）烏克蘭農民西德（Vitaliy Sydor）的農田被俄羅斯砲彈打得坑坑洞洞，為了種植農作物，缺乏專業設備的西德只能土法煉鋼，自行動手清理農地上的爆裂物。
《法新社》報導，28歲的西德說，「我買了金屬探測器，上網查了一點資料」，手上沒有防護裝備的西德坦言，他必須仰賴朋友的從軍經驗來清理爆裂物。
他的村莊新格里戈里夫卡（Novogrygorivka）在烏克蘭南部梅科萊夫區（Mykolaiv），位於俄羅斯前線地區的視線範圍內，去年3月到11月遭到狂轟濫炸，直到俄軍撤退才恢復平靜。
在新格里戈里夫卡，滿地都是碎裂的樹木、破損的民宅還有燒得焦黑的車輛。西德說：「所見之處都布滿彈孔。」他指的是遭到轟炸的附屬建築與大型機械。他父親與祖父建造的房子，也在戰火摧殘下變成斷壁殘垣。
這個區域擁有烏克蘭最肥沃的農地，是農作物採收的重要地點；在去年歷經沒有作物採收的困境後，農民們需要開始耕種賺取生活費。
國際除雷組織人員與軍警全員出動，但這個地區幅員廣大，一些必須彌補龐大損失的農民，現在開始動手自行清理農地。
西德說：「我們可以等很長一段時間，但沒有人知道他們哪時候會來除雷。」他還說，他上網跟其他農民交流如何找到砲彈。
光環信託組織（The HALO Trust）區域作業經理丹（Jasmine Dann）說，「由於受到汙染或擔憂遭到汙染」，梅科萊夫區今年有近一半農地不會耕種，但西德自行清理彈藥將會冒著「很大的風險」。
丹警告：「不只是沒有發現殘留彈藥的風險，農地上也可能出現詭雷。有些爆裂物可能非常不穩定，如果動的話，將會爆炸。」
曾安排英國黛安娜王妃（Princess Diana）走過雷區的光環信託組織，正在尤金尼夫卡村（Yevgenivka）用一台鏽跡斑斑的巨型機器清理一大片土地。兩個團隊按照隊形慢慢走過農地，揮舞著探測器並搜尋每個地區兩次。丹說，這稱為「戰鬥地區清理任務」。
光環信託組織保證任務結束後，民眾便可自行使用這個地區的土地。丹說，這種方法「緩慢、井然有序」，「我們會盡可能找到每個爆裂物」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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