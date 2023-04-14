日本學者小笠原欣幸評賴清德提名談話：對台灣定位有明確框架，搶佔選戰先機

小笠原欣幸評賴清德提名談話：對台灣定位有明確框架，搶佔選戰先機

（中央社）民進黨提名黨主席賴清德參選總統，賴清德會後談話提到台灣事實上已經是一個主權獨立國家，不必另行宣布獨立，沒有統獨問題。日本政治學者小笠原欣幸分析談話指出，賴清德對「台灣的定位」已有明確框架，接下來就是提出國內政策具體觀點，在藍營人選未明情況下，他已搶佔選戰先機。

小笠原欣幸12日在臉書發文分析賴清德獲提名後的談話，他認為，賴清德再次強烈呼應蔡英文總統的務實路線。賴清德一向主張「不需要另外宣布獨立」，他12日的談話也維持同樣的基調。而在更深入檢視細節後，賴清德認為台灣「事實上已經是一個主權獨立的國家」，加上了「事實上」一詞。

小笠原欣幸表示，這正是他每年在課堂上講述的重點，透過加入「事實上」（de facto）的詞句以起到緩衝作用。在學術論文中，同樣若是描述「台灣是事實上的國家」也不會受到批評。反過來說，獨派則不想加入「事實上的」這個詞句。在這個問題上，可以看出賴清德非常謹慎。

對於賴清德提到「台灣社會並沒有統獨問題」，小笠原欣幸認為，這也是一個大膽的表態。獨派的人物並不想這麼論述。不過直接訴求支持「維持現狀」的台灣社會多數派，以強化反對統一的民意力量，是一個明智的選舉戰略。

小笠原欣幸指出，賴清德也完全沿用蔡總統的「中華民國台灣」概念。「結合理念相近的民主盟友」也是蔡政府的外交路線。賴清德談話中表示「在蔡總統的領導下」台灣的國際地位得到提升，這展現出他對蔡總統個人的高度尊重。

他進一步分析，如此一來，賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確下來，接著將再對國內政策陸續推出更具體的觀點。在避免貪腐和選民的厭倦感下，如何妥為說明繼續讓民進黨執政的意義與好處，將是賴清德的課題。

小笠原欣幸說，去年台灣縣市長選舉慘敗後，執政的民進黨支持率雖然一度下滑，但自1月賴清德副總統兼任黨主席以來，民進黨的支持已經反彈回升。3月的各家民調皆顯示，賴清德的支持率全面領先國民黨的潛在參選人，台灣的選舉觀察家們已經不再認為國民黨具備優勢。曾經盛行一時的「疑美論」可能也會因此逐漸消弭。

對於蔡總統和前總統馬英九日前出訪，小笠原欣幸認為，目前雖然尚無可靠的民調來了解蔡英文和馬英九出訪的影響性，但預料不至於改變3月時的競爭格局。以旁觀的立場來看，在國民黨仍然無法確定候選人之下，賴清德已經搶佔了總統選戰的先機。

小笠原欣幸在貼文中並說：「從明天開始，我將前往台灣進行深入的實地考察。」

綠提名賴清德選總統，國民黨最晚6/18前確定人選

民進黨中執會12日提名兼任黨主席的副總統賴清德代表角逐2024總統大選，外界關心國民黨總統提名人選何時宣布，文傳會主委洪孟楷說，國民黨有自己的節奏，最晚會在6月18日第3梯次立委提名前，提出人選。

國民黨12日下午中常會通過提名第一梯次16名立委參選人，並邀請新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等藍營縣市長，與黨主席朱立倫一起為所有立委參選人加油打氣，營造團結氛圍。

值得關注的是，朱立倫始終讓侯友宜站在身旁，黨內人士分析，今天雖然是為立委參選人造勢，但也可以感受到朱立倫讓侯友宜站在隊伍中間，想強調侯友宜是藍營最強母雞的意味濃厚。

民進黨12日正式提名賴清德參選2024總統，國民黨何時宣布徵召人選，洪孟楷在中常會後受訪表示，國民黨有自己的節奏，會在適當時機推出最強母雞，最晚會在6月18日第3梯次立委提名前，提出最好的人選，絕對會讓國民黨最強的母雞出來，各階段都會依照節奏。

媒體詢問，朱立倫稱黨內意見已一致，為何還不徵召，洪孟楷說，國民黨3月已經確認採取徵召，接下來要整合所有在野力量，才會在適當時機宣布徵召人選；不躁進也不會拖延，持續在預設的計畫腳步中。

朱立倫喊出團結非綠聯盟、民眾黨等在野力量，但民眾黨主席柯文哲反對「非綠大聯盟」、「下架民進黨」等口號，藍白是否還有溝通管道。洪孟楷表示，國民黨與每一個在野力量，都有良好的溝通管道，一定會用盡一切誠意與辦法，爭取整合團結所有在野力量。

侯友宜受訪表示隨時可以上場，洪孟楷說，大家隨時都面臨不同挑戰，隨時都可以面對困難，並且直球對決；黨中央已決定總統提名採徵召方式，國民黨有自己的節奏，會在適當時機推出最強母雞，贏得民眾信賴。

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