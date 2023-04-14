中國在緬甸和柬埔寨擴張軍備，專家稱恐衝擊東協與中國的關係
我們想讓你知道的是
根據外媒報導，根據最新衛星圖像，中國工人正在緬甸的椰子群島（Coco Islands）建立看似像是監聽哨所的設施，引發印度擔憂，因為這座小島距離印度軍事設施不到60公里。專家認為，緬甸與中國軍備上的進一步合作，恐衝擊東協與中國的關係，而此前已傳出中國在柬埔寨雲朗海軍基地已有軍事設施。
文：林柏宏
中國最近在緬甸和柬埔寨可能的軍事部署引發外界關注。專家表示，北京希望藉此進軍印度洋，也為抗衡美國的印太戰略做準備，但中緬和中柬的軍事合作恐導致中國與越南的海上沖突擴大、與東協的關係生變，也將讓美中在東南亞的對抗更加激烈。
「有關報導純屬無稽之談」，這是中國外交部於4月10日（星期一），在微信上對於《彭博社》提問所做出的最新表示。
在此之前，《彭博社》於本月7日引述印度官員報導，印度最近與緬甸對質，因根據最新衛星圖像，中國工人正在緬甸的椰子群島（Coco Islands）建立看似像是監聽哨所的設施，並拓展島上一條飛機跑道，引發印度擔憂，這座距離印度軍事設施不到60公里的小島，恐遭中國用來監控印度海軍基地的通訊，以及追踪其東部海岸試驗場的導彈。
不過，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）稱相關指控「荒謬」，並否認中國或印度官員曾提出這項議題。紹敏通並表示，緬甸「永遠不會允許外國軍隊進入」。
然而，《彭博社》指出，自1990年代以來，有關緬甸允許中國在椰子群島建立情報設施的消息就不斷傳出。總部位於倫敦的查塔姆研究所（Chatham House，又譯皇家國際事務研究所）近期發布報告，推測緬甸正將椰子群島軍事化，目的是在該地區開展海上監視活動，使其議題再次成為外界關注焦點。
對此，觀察人士透露，中國疑似在緬甸的椰子群島設立軍事設施，目標是確保未來經由位於印度洋東北部的安達曼海的海路暢通，以進一步掌握油氣資源和航道安全，而爆發軍事政變逾2年、遭受國際孤立的緬甸，正為北京進軍印度洋提供便利條件。
緬甸助中國在印度洋擴張？
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院中國研究項目主任李明江告訴美國之音：「如果中國跟緬甸有這樣的合作，我不會感到意外，因為對中國來說，確實它有這種安全方面的需求，包括它前些年，在斯里蘭卡港口的這些活動，長遠來看，會符合中國在印度洋安全利益的追求。當然緬甸現在的軍政府面臨的情況，它確實會有利於中國，跟緬甸開展類似這樣的軍售、防護方面的項目。」
緬甸為中國開闢直往印度洋的通路還包含中緬原油管道。中緬原油管道於2017年成功投產，起點為面向印度洋安達曼海、位於緬甸若開邦的馬德島。中國官媒《人民日報》曾稱，中緬原油管線「將使中國進口自中東的原油不必經過馬六甲海峽...對於實現中國能源多元化和確保能源安全具有重大戰略意義」。
台灣政治大學東亞所特聘教授楊昊於去年7月接受美國之音採訪時也表示，北京看到俄羅斯因侵略烏克蘭遭受西方全面抵制後，憂心未來對外的軍事行動恐也將招致國際制裁，因此希望藉由中緬原油和天然氣管道，成為未來取得海外能源的替代方案之一。
中緬合作恐衝擊北京與東協關係
實際上，緬甸軍政府並非一直與中國保持友好關係，北京長期與緬甸少數民族地方武裝（簡稱「民地武」）關係匪淺，使得長年與民地武交戰的緬甸軍方與中國存在矛盾與猜忌。不過，專注東南亞研究的澳大利亞國立大學學者馬斯頓（Hunter S. Marston）表示，椰子群島上可能存在的軍事設備顯示，北京目前對緬甸的影響力有增無減。
馬斯頓告訴美國之音：「自緬甸政變以來，中國無疑已加強對緬甸的戰略影響力。它是主要的贏家，也是緬甸軍方的貴人。我不確定椰子群島上的軍事設備是否將對緬甸內戰造成衝擊，但它將導致緬甸主權受到侵蝕，進一步擴大中國在緬甸的影響力。」
然而，柬埔寨智慧大學（PUC）社會科學與國際關係學院（SSIR）助理院長兼講師孫金（Sun Kim）指出，緬甸軍政府遲遲不願落實兩年前與東協達成的「五點共識」，已讓東協頭痛萬分，而如今身為東協最大貿易夥伴的中國，傳出與緬甸軍政府在椰子群島上進行軍事合作，這可能在未來衝擊中國與東協的關係。
孫金告訴美國之音：「當中國試圖在椰子群島建立軍事設施時，它讓東協難以說服緬甸軍政府落實五點共識，這是中國必須謹慎以對的。中國試圖增加與緬甸（軍政府）的軍事合作，這意味著中國試圖走上一條東協不想要的道路，這可能因此讓東協得處理更多問題。」
柬國軍事計畫將致中越衝突擴大？
《印度斯坦時報》上週三（4月5日）報導，儘管目前並無相關證據，但印度預測椰子群島南端將具備空中防禦和監視能力，而類似的設備也將出現在柬埔寨的雲朗國家公園（Ream National Park）中。
《日經亞洲》本月初報導，柬國政府稍早披露在西哈努克省（Sihanoukville）海軍基地附近的雲朗國家公園建設防空中心和擴建雷達系統的計畫，此舉可能增強雲朗對中國的戰略價值。
由中國援助建設、於去年6月進行改造工程的雲朗海軍基地，近幾年來被美國質疑將成為繼非洲吉布提之後的第二個中國海外基地，以及中國人民解放軍在印太的首個基地。然而，柬埔寨首相洪森（Hun Sen）一直以來否認中國將在此駐軍的說法，柬埔寨憲法也明令禁止在該國建設外國基地。
不過，《亞洲時報》指出，中國在雲朗海軍基地的存在，可能得以監視在新加坡附近的美國海軍，甚至可以利用此基地，在南中國海包圍越南，讓其海軍和海上執法機構不堪重負。
Tags：
不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。