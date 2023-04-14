2023/04/14,
印太

中國在緬甸和柬埔寨擴張軍備，專家稱恐衝擊東協與中國的關係

中國在緬甸和柬埔寨擴張軍備，專家稱恐衝擊東協與中國的關係
2022年6月8日，柬埔寨國防部長蒂班（左）和中國駐柬大使王文天（中）參加了在雲朗海軍基地舉行的奠基儀式。Photo Credit: GettyImages

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根據外媒報導，根據最新衛星圖像，中國工人正在緬甸的椰子群島（Coco Islands）建立看似像是監聽哨所的設施，引發印度擔憂，因為這座小島距離印度軍事設施不到60公里。專家認為，緬甸與中國軍備上的進一步合作，恐衝擊東協與中國的關係，而此前已傳出中國在柬埔寨雲朗海軍基地已有軍事設施。

文：林柏宏

中國最近在緬甸和柬埔寨可能的軍事部署引發外界關注。專家表示，北京希望藉此進軍印度洋，也為抗衡美國的印太戰略做準備，但中緬和中柬的軍事合作恐導致中國與越南的海上沖突擴大、與東協的關係生變，也將讓美中在東南亞的對抗更加激烈。

「有關報導純屬無稽之談」，這是中國外交部於4月10日（星期一），在微信上對於《彭博社》提問所做出的最新表示。

在此之前，《彭博社》於本月7日引述印度官員報導，印度最近與緬甸對質，因根據最新衛星圖像，中國工人正在緬甸的椰子群島（Coco Islands）建立看似像是監聽哨所的設施，並拓展島上一條飛機跑道，引發印度擔憂，這座距離印度軍事設施不到60公里的小島，恐遭中國用來監控印度海軍基地的通訊，以及追踪其東部海岸試驗場的導彈。

不過，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）稱相關指控「荒謬」，並否認中國或印度官員曾提出這項議題。紹敏通並表示，緬甸「永遠不會允許外國軍隊進入」。

然而，《彭博社》指出，自1990年代以來，有關緬甸允許中國在椰子群島建立情報設施的消息就不斷傳出。總部位於倫敦的查塔姆研究所（Chatham House，又譯皇家國際事務研究所）近期發布報告，推測緬甸正將椰子群島軍事化，目的是在該地區開展海上監視活動，使其議題再次成為外界關注焦點。

對此，觀察人士透露，中國疑似在緬甸的椰子群島設立軍事設施，目標是確保未來經由位於印度洋東北部的安達曼海的海路暢通，以進一步掌握油氣資源和航道安全，而爆發軍事政變逾2年、遭受國際孤立的緬甸，正為北京進軍印度洋提供便利條件。

緬甸助中國在印度洋擴張？

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際問題研究院中國研究項目主任李明江告訴美國之音：「如果中國跟緬甸有這樣的合作，我不會感到意外，因為對中國來說，確實它有這種安全方面的需求，包括它前些年，在斯里蘭卡港口的這些活動，長遠來看，會符合中國在印度洋安全利益的追求。當然緬甸現在的軍政府面臨的情況，它確實會有利於中國，跟緬甸開展類似這樣的軍售、防護方面的項目。」

緬甸為中國開闢直往印度洋的通路還包含中緬原油管道。中緬原油管道於2017年成功投產，起點為面向印度洋安達曼海、位於緬甸若開邦的馬德島。中國官媒《人民日報》曾稱，中緬原油管線「將使中國進口自中東的原油不必經過馬六甲海峽...對於實現中國能源多元化和確保能源安全具有重大戰略意義」。

台灣政治大學東亞所特聘教授楊昊於去年7月接受美國之音採訪時也表示，北京看到俄羅斯因侵略烏克蘭遭受西方全面抵制後，憂心未來對外的軍事行動恐也將招致國際制裁，因此希望藉由中緬原油和天然氣管道，成為未來取得海外能源的替代方案之一。

中緬合作恐衝擊北京與東協關係

實際上，緬甸軍政府並非一直與中國保持友好關係，北京長期與緬甸少數民族地方武裝（簡稱「民地武」）關係匪淺，使得長年與民地武交戰的緬甸軍方與中國存在矛盾與猜忌。不過，專注東南亞研究的澳大利亞國立大學學者馬斯頓（Hunter S. Marston）表示，椰子群島上可能存在的軍事設備顯示，北京目前對緬甸的影響力有增無減。

馬斯頓告訴美國之音：「自緬甸政變以來，中國無疑已加強對緬甸的戰略影響力。它是主要的贏家，也是緬甸軍方的貴人。我不確定椰子群島上的軍事設備是否將對緬甸內戰造成衝擊，但它將導致緬甸主權受到侵蝕，進一步擴大中國在緬甸的影響力。」

然而，柬埔寨智慧大學（PUC）社會科學與國際關係學院（SSIR）助理院長兼講師孫金（Sun Kim）指出，緬甸軍政府遲遲不願落實兩年前與東協達成的「五點共識」，已讓東協頭痛萬分，而如今身為東協最大貿易夥伴的中國，傳出與緬甸軍政府在椰子群島上進行軍事合作，這可能在未來衝擊中國與東協的關係。

孫金告訴美國之音：「當中國試圖在椰子群島建立軍事設施時，它讓東協難以說服緬甸軍政府落實五點共識，這是中國必須謹慎以對的。中國試圖增加與緬甸（軍政府）的軍事合作，這意味著中國試圖走上一條東協不想要的道路，這可能因此讓東協得處理更多問題。」

柬國軍事計畫將致中越衝突擴大？

《印度斯坦時報》上週三（4月5日）報導，儘管目前並無相關證據，但印度預測椰子群島南端將具備空中防禦和監視能力，而類似的設備也將出現在柬埔寨的雲朗國家公園（Ream National Park）中。

《日經亞洲》本月初報導，柬國政府稍早披露在西哈努克省（Sihanoukville）海軍基地附近的雲朗國家公園建設防空中心和擴建雷達系統的計畫，此舉可能增強雲朗對中國的戰略價值。

由中國援助建設、於去年6月進行改造工程的雲朗海軍基地，近幾年來被美國質疑將成為繼非洲吉布提之後的第二個中國海外基地，以及中國人民解放軍在印太的首個基地。然而，柬埔寨首相洪森（Hun Sen）一直以來否認中國將在此駐軍的說法，柬埔寨憲法也明令禁止在該國建設外國基地。

不過，《亞洲時報》指出，中國在雲朗海軍基地的存在，可能得以監視在新加坡附近的美國海軍，甚至可以利用此基地，在南中國海包圍越南，讓其海軍和海上執法機構不堪重負。


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