TNL+ 2023/05/01,
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越戰裡「高棉人」的回憶：這是一張無邊際大的拼圖，而我們都只是拼圖裡的一小片

越戰裡「高棉人」的回憶：這是一張無邊際大的拼圖，而我們都只是拼圖裡的一小片
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今年4月30日是越戰結束50週年，本文作者透過母親口述，從住在越南的「高棉人」視角，來回憶家族在越戰期間的經歷，誠如作者所言：「『越戰』並非只是一個發生在越南的的事，它的廣度並非三言兩語或幾個篇章就能完整敘述，我們只能從一個記憶角落裡抖出一些塵封的故事。」

越南戰爭是一張無邊際大的拼圖，大到許多人用了一生也未必能看完其全貌，而我們能說的，恰恰都只是拼圖裡的一小片，小小的一片。

前言

筆者為柬埔寨籍，也確實為高棉人。從17世紀開始，越南併吞了原本屬於高棉帝國的土地，也就是今日西貢（Sài Gòn）以南的整個南越（又稱下柬埔寨、下高棉）。原本居住在該地區的高棉人始終留在那片土地上，因此我們家族有三分之二的親人生活在越南，外公在前南越時期還是南越陸軍的二星少將，母親在兩個時代交替中度過了她的學生生涯，而自有記憶以來，筆者最初接受的教育，也是越南基礎教育，一直到來台灣為止。

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Photo Credit：CC BY SA 3.0
下柬埔寨在今日越南的位置。

本文是筆者母親親自口訴，從越南生活唸書、種族情節，經歷政權更替到離開越南回歸柬埔寨國籍的回憶為主，以下以「北越」統稱越南共產黨勢力，以「南越」稱呼越南共和和美軍等勢力。

「越南戰爭」並非只是一個發生在越南的的事，而是涉及到了臨近的寮國和柬埔寨，尤其柬埔寨的二次政變，從君主制轉為共和，又從共和轉為社會主義的紅色高棉，一切都離不開越南戰爭帶來的影響，因此它的廣度並非三言兩語或幾個篇章就能完整敘述，我們只能從一個記憶角落裡抖出一些塵封的故事。

外公遇襲那年，赤炎夏日（越文：Mùa hè đỏ lửa）

1972年，北方越共集結發起總攻擊，戰爭從3月一路開打至隔年1月，美國稱為復活節攻勢（Easter Offensive），越共稱為「春-夏戰役」，南越則用了個殘酷卻有點詩意的名字：赤炎夏日（Mùa hè đỏ lửa）。

北越軍隊自寮國、柬埔寨借道，從西面和背面夾攻以美軍為首的南越，母親說，那年外公在視察戰場（thị sát mặt trận）時，直升機一降落就被大批北越火力攻擊，據外婆多次回憶，援軍到達時，直升機本體被破壞和現場陣亡士兵已面目全非得近乎難以辨認。

母親共有七個兄弟姐妹，生計重擔瞬間全落到外婆肩上，外頭北越攻勢仍非常強烈，有時候甚至連續一週都沒聽見戰火停歇，於民心部分大家甚至相信北越再過不久就要打贏了，南越當時出現了大量難民出走潮，外婆也未雨綢繆地帶著七個孩子離開當時生活的地方，去到朔莊（Sóc Trăng）的鄉下地方生活，那裡高棉人多，適合低調過日子。

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