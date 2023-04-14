日本第一座賭場度假村過關：岸田文雄批准「IR整備計畫」，2029年於大阪開業
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在日本首相岸田文雄親自召開的IR推動小組會議之後，大阪府成為日本首個獲准興建賭場的地區。該開發計畫預計在大阪市的人工島夢洲興建綜合度假村。估計一年可吸引約2000萬人次進場，經濟效益在近畿圈約1兆1400億日圓。
（中央社）有關興建含賭場在內的綜合度假村（IR）一事，日本首相岸田文雄14日召開政府的IR推動本部（小組）會議，批准大阪府與大阪市的IR整備計畫，成為日本獲准興建IR的首例。
《產經新聞》報導，日本政府今天召開相關閣僚出席的IR推動本部（小組）會議（召集人為首相岸田文雄），批准大阪府及大阪市所申請的整備計畫，這是日本境內第一件獲中央政府認定的IR案，預計2029年秋天至冬天之間開業。
日本政府同時在審核長崎縣的IR整備計畫，仍在審核中。
大阪的IR整備計畫由美國大型博奕公司MGM Resorts International日本分公司與日本的ORIX公司為主要股東設立「大阪IR公司」，計畫在大阪市的人工島夢洲興建綜合度假村。估計一年可吸引約2000萬人次進場，經濟效益在近畿圈約1兆1400億日圓（約新台幣2650億元）。
2018年通過《綜合度假村整備法》
大阪這次通過建含賭場在內的綜合度假村（IR），其法源是來自於2018年7月20日在參議院會通過的《綜合度假村整備法》。其規定日本全境最多可在3處綜合渡假村內設置賭場，並要求賭場收入的3成必須繳給國庫。
《中央社》報導，當時的立法是由聯合執政的自民、公明兩黨及日本維新會希望之黨等政黨力挺，自民黨表示將做好賭場解禁後會衍生各種質疑的萬全對策，更進一步推動戰略性的觀光政策，活絡地方經濟。反對黨國民民主黨則表示，堅決反對可能讓賭博成癮症者不能自拔的法案。最終該法案在多數贊成下通過，
有關賭場的規範，該法規定，賭場等的度假村的設置區域以全國最多3處為限，且在批准的7年後須做檢視。經營者則須將賭場收益的3成繳納給國家。
法案中也對民眾行為進行規範，明定進場費為6000日圓（約新台幣1660元），民眾一週之內進場最多3次、4週內最多進場10次。
然而，日本和歌山縣在2022年提出IR計畫時，卻遭遇議會否決，並沒有順利通過。
和歌山縣曾提出IR計畫遭否決
日本和歌山縣政府在2022年曾提出興建度假村含賭場的IR計畫，原先是日本首個與合作夥伴簽訂協議的IR候選縣市。卻在2022年4月20日在縣議會遭封殺，並且因來不及在4月28日期限前向日本中央政府提出申請，讓和歌山縣政府這次的IR計畫受挫。
《中央社》報導，和歌山縣知事仁坂吉伸2006年12月上任後，一直以來都在推動IR計畫。2021年7月，原先兩家業者有一家退出此計畫，縣政府選擇支持僅存的一家業者，但縣議會對此決定感到不信任，認為縣府負責人說明不夠充分，因此經常在審查時發生糾紛。
地方政府要向中央政府提出IR計畫案前，依照《綜合度假村整備法》，該決策必須獲當地議會同意，在和歌山縣議會全體會議上，以22票對18票否決了該計畫申請案；在此之前，19日舉行的IR對策特別委員會上，同樣是反對者占多數否決。
根據《nippon.com》報導，和歌山縣此次IR計劃是與加拿大的Clairvest集團合作，在和歌山市的人工島「和歌山海濱城」上興建占地23.6公頃的賭場、國際會議場及住宿設施等度假設施。以2027年秋天左右開幕作為目標，縣府一直將這項計畫視為活化地區經濟的契機，在過去持續進行招商。
但是，有不少意見質疑開發商的資金計劃等，因而未能獲得議會支持。居民聽證會上也是反對意見居多。
除了和歌山縣之外，一同爭取IR名額的還有長崎縣與大阪府，兩地所申請的IR開發案都已經過當地議會審核，並送交中央政府。而今日，大阪府所提出的IR申請案已通過中央政府審查，預計將在2029年秋天至冬天之間開業，成為疫情後刺激並振興當地經濟發展的催化劑。
新聞來源
- 政府批准大阪興建含賭場綜合度假村 日本首例（中央社）
- 日本可設賭場了 綜合度假村法通過立法（中央社）
- 日本和歌山縣推含賭場度假設施計畫 遭議會否決（中央社）
- 和歌山縣放棄引進IR 三個名額將僅有兩地申請（nippon.com）
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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