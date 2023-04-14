日本第一座賭場度假村過關：岸田文雄批准「IR整備計畫」，2029年於大阪開業

（中央社）有關興建含賭場在內的綜合度假村（IR）一事，日本首相岸田文雄14日召開政府的IR推動本部（小組）會議，批准大阪府與大阪市的IR整備計畫，成為日本獲准興建IR的首例。

《產經新聞》報導，日本政府今天召開相關閣僚出席的IR推動本部（小組）會議（召集人為首相岸田文雄），批准大阪府及大阪市所申請的整備計畫，這是日本境內第一件獲中央政府認定的IR案，預計2029年秋天至冬天之間開業。

日本政府同時在審核長崎縣的IR整備計畫，仍在審核中。

大阪的IR整備計畫由美國大型博奕公司MGM Resorts International日本分公司與日本的ORIX公司為主要股東設立「大阪IR公司」，計畫在大阪市的人工島夢洲興建綜合度假村。估計一年可吸引約2000萬人次進場，經濟效益在近畿圈約1兆1400億日圓（約新台幣2650億元）。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範