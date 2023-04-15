不到半年出訪9個國家：一次解讀曾有「親美」和各種標籤的安華外交政策
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過去被貼上「親美」標籤的，安華在去年11月當上馬來西亞首相後，今年4月親自出席博鰲論壇、會見習近平與李強，還呼籲中國重振「一帶一路」倡議。有論者認為中方接待安華的規格，不比同時期來訪的新加坡總理李顯龍，這是因為中國基於馬哈迪時期兩國關係的反復不定，以及過去5年馬國政局的不穩定情況，因此還在觀望及適應安華的外交風格。
安華（Anwar Ibrahim）在去年11月擔任馬來西亞首相後不及半年便先後出訪了9個國家，顯示出安華相當重視馬來西亞的對外關係。馬來西亞位於全球海運的重要航道上，是「一帶一路」在東南亞的重要沿線國家，也是「印太戰略」的重要拉攏對象，各國都想知道新上任的首相在對外政策上的傾向和佈局。
安華和前首相馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）一樣，是馬來西亞近幾任首相以來最有風格且喜好堆砌論述的領導人。分析馬來西亞的對外政策除了要考量現今的國家能力，同時也不能忽略領導人的能動性，領導人的意圖往往也會決定外交政策的走向。
馬來西亞首相一向來在外交決策上頗有影響力，因此安華過去的經歷、說過的話和行為，成為觀察他今天外交政策重要的參考依據。
各界對安華的標籤與認知
安華是一個「話題十足」的政治人物，其從政經歷充滿爭議。
最初，安華是以反建制的形象參與政治。馬哈迪因在1970年出版馬來民族主義論集《馬來人的困境》（The Malay Dilemma）後被打壓，當時安華挺身而出支持馬哈迪；安華在70年代初參與創辦學運組織「馬來西亞伊斯蘭青年運動」（ABIM），因介入1974年華玲農民「反飢餓運動」被「內安法令」逮捕，成為家喻戶曉的伊斯蘭青年領袖。
1981年剛擔任首相的馬哈迪倚重安華的伊斯蘭知識，需要借助安華的伊斯蘭影響力。安華搖身一變加入執政黨巫統，成為馬哈迪的政治盟友，並在體制內推動伊斯蘭化議程，包括「國家行政伊斯蘭化」（Menyerap Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran Negara）、「伊斯蘭金融系統（Islamic Banking）」，皆是當年安華的政治成果之一。
然而，在90年代，安華的思想又再進一步調整，變得較「開明」，甚至提倡「文明交流」。這期間為了與馬哈迪作區隔，安華將自己形塑為支持民主與廉政的「改革派」。後來安華被捕後成立的公正黨，其黨員族裔構成與黨綱更是標誌著安華成為政治光譜中走「多元主義」路線的代表。
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii