TNL+ 2023/04/15,
印太

不到半年出訪9個國家：一次解讀曾有「親美」和各種標籤的安華外交政策

不到半年出訪9個國家：一次解讀曾有「親美」和各種標籤的安華外交政策
圖為馬來西亞首相安華於4月1日在北京與中國總理李強見面。Photo Credit: 馬來西亞首相安華粉專

我們想讓你知道的是

過去被貼上「親美」標籤的，安華在去年11月當上馬來西亞首相後，今年4月親自出席博鰲論壇、會見習近平與李強，還呼籲中國重振「一帶一路」倡議。有論者認為中方接待安華的規格，不比同時期來訪的新加坡總理李顯龍，這是因為中國基於馬哈迪時期兩國關係的反復不定，以及過去5年馬國政局的不穩定情況，因此還在觀望及適應安華的外交風格。

安華（Anwar Ibrahim）在去年11月擔任馬來西亞首相後不及半年便先後出訪了9個國家，顯示出安華相當重視馬來西亞的對外關係。馬來西亞位於全球海運的重要航道上，是「一帶一路」在東南亞的重要沿線國家，也是「印太戰略」的重要拉攏對象，各國都想知道新上任的首相在對外政策上的傾向和佈局。

安華和前首相馬哈迪（Mahathir bin Mohamad）一樣，是馬來西亞近幾任首相以來最有風格且喜好堆砌論述的領導人。分析馬來西亞的對外政策除了要考量現今的國家能力，同時也不能忽略領導人的能動性，領導人的意圖往往也會決定外交政策的走向。

馬來西亞首相一向來在外交決策上頗有影響力，因此安華過去的經歷、說過的話和行為，成為觀察他今天外交政策重要的參考依據。

各界對安華的標籤與認知

安華是一個「話題十足」的政治人物，其從政經歷充滿爭議。

最初，安華是以反建制的形象參與政治。馬哈迪因在1970年出版馬來民族主義論集《馬來人的困境》（The Malay Dilemma）後被打壓，當時安華挺身而出支持馬哈迪；安華在70年代初參與創辦學運組織「馬來西亞伊斯蘭青年運動」（ABIM），因介入1974年華玲農民「反飢餓運動」被「內安法令」逮捕，成為家喻戶曉的伊斯蘭青年領袖。

1981年剛擔任首相的馬哈迪倚重安華的伊斯蘭知識，需要借助安華的伊斯蘭影響力。安華搖身一變加入執政黨巫統，成為馬哈迪的政治盟友，並在體制內推動伊斯蘭化議程，包括「國家行政伊斯蘭化」（Menyerap Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran Negara）、「伊斯蘭金融系統（Islamic Banking）」，皆是當年安華的政治成果之一。

然而，在90年代，安華的思想又再進一步調整，變得較「開明」，甚至提倡「文明交流」。這期間為了與馬哈迪作區隔，安華將自己形塑為支持民主與廉政的「改革派」。後來安華被捕後成立的公正黨，其黨員族裔構成與黨綱更是標誌著安華成為政治光譜中走「多元主義」路線的代表。

安華的從政歷史v2
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