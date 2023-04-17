《當代財經大師的存股課》：股息和殖利率不一定愈高愈好，聰明的投資人存股需考慮這六點
我們想讓你知道的是
華爾街存股專家查爾斯．卡爾森教你回歸基本。不同於市面上的存股書，本書是對存股必知觀念進行全面剖析，從「選股」、「配置投資組合」，到怎麼「避開風險」，以及未來的「提領使用」，共統合4步完整攻略，只要能通盤掌握這些核心概念，就能在最糟的時代，也有源源不絕的穩定收入！
文：查爾斯．卡爾森（Charles B. Carlson）
依賴股息賺飽，得先確保存股標的安好
股息愈高愈好嗎？不一定。
吃到飽的自助餐和銀行裡的存款當然是愈多愈好，但小腹和芭蕾舞者的體態可不是愈大愈好。
而且股息和殖利率也不一定是愈高愈好。
松柏格房貸公司（Thornburg Mortgage）是不動產投資信託，在2007年時，是很多追求收益的投資人最喜歡的個股。為什麼呢？因為它的股息殖利率一度超越20%。能讓你的錢增加超過20%，這種投資怎麼可能會出差錯？就算股價下跌一點，你還是賺得比別人多，對吧？
松柏格房貸現在的股息殖利率已經不再高達20%。這間公司在2009年宣告破產，它也是信用緊縮下的受害者，許多高殖利率（high-yielding）的不動產投資信託都因為信用緊縮而倒閉。當年為了領取高股息和追求高殖利率而買進這檔個股的人，這時全都血本無歸。
諷刺的是，松柏格的殖利率高達20%，基本上是在告訴投資人：公司有一天會停止發放股息——甚至可能更糟。但是許多投資人卻選擇忽略這個訊號，只專注於高額股息。
如此高的股息終究只是一場幻覺。
比較一下松柏格房貸和佛羅里達電力與照明集團（簡稱佛州電力與照明，FPL Group）。2007年時，佛州電力與照明的殖利率約為3%。這算是高殖利率嗎？我相信買松柏格房貸股票的投資人不這麼認為。但是他們錯了。
- 2007年時，標準普爾500指數的殖利率不到2%。佛州電力與照明的殖利率是將近3%，比標普500指數還要高出50%。
- 2007年底美國短期公債的殖利率不到3%。散戶投資人買短期公債的利息稅率是一般所得稅的稅率，不適用股息的優惠稅率15%。因此相較之下，佛州電力與照明這檔個股的稅後收益率比較好。
- 當松柏格面臨破產而停止發放股息時，佛州電力與照明卻提高股息——2008年時將近9%，2009年時為6%。
- 松柏格房貸公司現在已不存在。而佛州電力與照明還存在，而且經營情況良好，殖利率超過3%，投資人的資本利得也很不錯。
那麼松柏格和佛州電力與照明，誰的股息和殖利率「比較高」？
殖利率等於你所承擔的風險
有關投資賺取收益，有一句很老套卻很真實的話：「如果看起來好得很不真實，通常表示那就是假的。」當標普500指數的殖利率只有2%時，松柏格的殖利率竟然超過了20%，這就是好得不真實。我認為大部分的投資人（包括買進松柏格股票的人）內心深處都知道，這個殖利率好得很不真實。但他們還是買了。為什麼呢？因為貪婪、需要和希望。這些都是造成投資錯誤的主要因素。
如果你只能從本書中學到一件事，那必須是這件事：股息殖利率是檢測投資風險，一個很好的替代性指標。
如果一檔個股的殖利率比同類股其他股票還要高很多——也許高出三個百分點或更高——那就是個警訊，顯示情況可能不對勁（你可以在美國大部分的圖書館，找到《價值線投資調查》〔Value Line Investment Survey，編按：現在已可在《價值線》的網站上直接取得〕的報告）。
如果股票的殖利率遠高於大盤（例如：高於道瓊工業指數或標普500指數四到五倍時），那就是個警訊（你可以在《巴隆周刊》（Barron’s）每週的〈市場實驗室〉〔Market Laboratory，編按：現已可在《巴隆周刊》的網站直接取得〕篇中可以找到道瓊和標普500 指數的殖利率）。如果一檔股票的殖利率遠高於長期平均殖利率（也許比歷史殖利率高出兩、三倍），那也可能是個警訊（《價值線投資調查》是個很好的個股歷史殖利率資料來源）。
為什麼股息殖利率是一個很好的風險替代指標？別忘了，計算殖利率需要兩個資料數據——股息和股價。
股票的殖利率之所以會升高，通常是因為兩件事的發生：一、股息提高，以及／或是二、股價下跌。股息殖利率超高通常不是因為股息提高，而是因為股價重挫。
在判斷公司是否發得出股息時，即使是聰明的投資人也會失足。我擔任專業投資人27年了，是位特許金融分析師（CFA），有美國最頂尖兩間大學的學士和碩士學位（西北大學和芝加哥大學），寫過九本有關投資的書籍，更曾以「專家」的身分在財經廣播和電視節目擔任來賓。但是，我可以告訴你，談到評估股息的安全性，我並不會比大盤更聰明。沒有人比市場更懂得察覺出有危險的股息。
雖然股市並不是完全具有效率，但股市很擅長告訴投資人股息會出問題，那就是讓股價重挫。當股價大跌，股息殖利率就會升高（股價對投資風險的反應速度比董事會還要快，所以股價會先大跌，然後股息就會被刪減或是停止支付）。在評估股息安全性時，選擇忽略股價的投資人就會犯下大錯。買進松柏格房貸和其他高殖利率REITs的投資人就犯了這個錯。投資人在2008年時，投資於許多高殖利率銀行和金融服務公司，就是犯了這個錯。追求高殖利率的投資人，未來還是會一直犯相同的錯。
不要當這種投資人。
股息殖利率是檢測投資風險時很好的替代性指標。
找到高獲利又安全的存股目標
雖然殖利率是風險的替代指標，但這不表示投資人就不能去尋找提供高額又安全的股息和殖利率的股票。事實上，我看到現在有發放高額又安全的股息的公司，比過去數十年來還要多。你只需要把股息和殖利率分開來評估即可。聰明的投資人會考慮以下六點：
1. 安全與可靠的股息
正如松柏格房貸公司的情況所顯示，就算一檔個股的殖利率高達20%也不重要。如果停發股息、股價跌到零元，高額的股息其實根本等於沒有股息。所以第一點也是最重要的一點就是，「高額」股息必須是今天、明天、未來都會持續發放才行。
2. 股票的資本利得潛力
請記住，殖利率只是股票總報酬的一部分，在評估股息和殖利率高低時，不能忽略股票資本利得的前景。如果股價腰斬，就算一間公司發放的股息殖利率「很高」，高達8%又怎樣？
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
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近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。