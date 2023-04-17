《當代財經大師的存股課》：股息和殖利率不一定愈高愈好，聰明的投資人存股需考慮這六點

文：查爾斯．卡爾森（Charles B. Carlson）

依賴股息賺飽，得先確保存股標的安好

股息愈高愈好嗎？不一定。

吃到飽的自助餐和銀行裡的存款當然是愈多愈好，但小腹和芭蕾舞者的體態可不是愈大愈好。

而且股息和殖利率也不一定是愈高愈好。

松柏格房貸公司（Thornburg Mortgage）是不動產投資信託，在2007年時，是很多追求收益的投資人最喜歡的個股。為什麼呢？因為它的股息殖利率一度超越20%。能讓你的錢增加超過20%，這種投資怎麼可能會出差錯？就算股價下跌一點，你還是賺得比別人多，對吧？

松柏格房貸現在的股息殖利率已經不再高達20%。這間公司在2009年宣告破產，它也是信用緊縮下的受害者，許多高殖利率（high-yielding）的不動產投資信託都因為信用緊縮而倒閉。當年為了領取高股息和追求高殖利率而買進這檔個股的人，這時全都血本無歸。

諷刺的是，松柏格的殖利率高達20%，基本上是在告訴投資人：公司有一天會停止發放股息——甚至可能更糟。但是許多投資人卻選擇忽略這個訊號，只專注於高額股息。

如此高的股息終究只是一場幻覺。

比較一下松柏格房貸和佛羅里達電力與照明集團（簡稱佛州電力與照明，FPL Group）。2007年時，佛州電力與照明的殖利率約為3%。這算是高殖利率嗎？我相信買松柏格房貸股票的投資人不這麼認為。但是他們錯了。

2007年時，標準普爾500指數的殖利率不到2%。佛州電力與照明的殖利率是將近3%，比標普500指數還要高出50%。

2007年底美國短期公債的殖利率不到3%。散戶投資人買短期公債的利息稅率是一般所得稅的稅率，不適用股息的優惠稅率15%。因此相較之下，佛州電力與照明這檔個股的稅後收益率比較好。

當松柏格面臨破產而停止發放股息時，佛州電力與照明卻提高股息——2008年時將近9%，2009年時為6%。

松柏格房貸公司現在已不存在。而佛州電力與照明還存在，而且經營情況良好，殖利率超過3%，投資人的資本利得也很不錯。

那麼松柏格和佛州電力與照明，誰的股息和殖利率「比較高」？

殖利率等於你所承擔的風險

有關投資賺取收益，有一句很老套卻很真實的話：「如果看起來好得很不真實，通常表示那就是假的。」當標普500指數的殖利率只有2%時，松柏格的殖利率竟然超過了20%，這就是好得不真實。我認為大部分的投資人（包括買進松柏格股票的人）內心深處都知道，這個殖利率好得很不真實。但他們還是買了。為什麼呢？因為貪婪、需要和希望。這些都是造成投資錯誤的主要因素。

如果你只能從本書中學到一件事，那必須是這件事：股息殖利率是檢測投資風險，一個很好的替代性指標。

如果一檔個股的殖利率比同類股其他股票還要高很多——也許高出三個百分點或更高——那就是個警訊，顯示情況可能不對勁（你可以在美國大部分的圖書館，找到《價值線投資調查》〔Value Line Investment Survey，編按：現在已可在《價值線》的網站上直接取得〕的報告）。

如果股票的殖利率遠高於大盤（例如：高於道瓊工業指數或標普500指數四到五倍時），那就是個警訊（你可以在《巴隆周刊》（Barron’s）每週的〈市場實驗室〉〔Market Laboratory，編按：現已可在《巴隆周刊》的網站直接取得〕篇中可以找到道瓊和標普500 指數的殖利率）。如果一檔股票的殖利率遠高於長期平均殖利率（也許比歷史殖利率高出兩、三倍），那也可能是個警訊（《價值線投資調查》是個很好的個股歷史殖利率資料來源）。

為什麼股息殖利率是一個很好的風險替代指標？別忘了，計算殖利率需要兩個資料數據——股息和股價。

股票的殖利率之所以會升高，通常是因為兩件事的發生：一、股息提高，以及／或是二、股價下跌。股息殖利率超高通常不是因為股息提高，而是因為股價重挫。

在判斷公司是否發得出股息時，即使是聰明的投資人也會失足。我擔任專業投資人27年了，是位特許金融分析師（CFA），有美國最頂尖兩間大學的學士和碩士學位（西北大學和芝加哥大學），寫過九本有關投資的書籍，更曾以「專家」的身分在財經廣播和電視節目擔任來賓。但是，我可以告訴你，談到評估股息的安全性，我並不會比大盤更聰明。沒有人比市場更懂得察覺出有危險的股息。

雖然股市並不是完全具有效率，但股市很擅長告訴投資人股息會出問題，那就是讓股價重挫。當股價大跌，股息殖利率就會升高（股價對投資風險的反應速度比董事會還要快，所以股價會先大跌，然後股息就會被刪減或是停止支付）。在評估股息安全性時，選擇忽略股價的投資人就會犯下大錯。買進松柏格房貸和其他高殖利率REITs的投資人就犯了這個錯。投資人在2008年時，投資於許多高殖利率銀行和金融服務公司，就是犯了這個錯。追求高殖利率的投資人，未來還是會一直犯相同的錯。

不要當這種投資人。

股息殖利率是檢測投資風險時很好的替代性指標。

找到高獲利又安全的存股目標

雖然殖利率是風險的替代指標，但這不表示投資人就不能去尋找提供高額又安全的股息和殖利率的股票。事實上，我看到現在有發放高額又安全的股息的公司，比過去數十年來還要多。你只需要把股息和殖利率分開來評估即可。聰明的投資人會考慮以下六點：

1. 安全與可靠的股息

正如松柏格房貸公司的情況所顯示，就算一檔個股的殖利率高達20%也不重要。如果停發股息、股價跌到零元，高額的股息其實根本等於沒有股息。所以第一點也是最重要的一點就是，「高額」股息必須是今天、明天、未來都會持續發放才行。

2. 股票的資本利得潛力

請記住，殖利率只是股票總報酬的一部分，在評估股息和殖利率高低時，不能忽略股票資本利得的前景。如果股價腰斬，就算一間公司發放的股息殖利率「很高」，高達8%又怎樣？