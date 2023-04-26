《圖解NLP》：NLP的各種技巧都奠定在「連結」和「分離」這兩大概念上

文：梅本和比己

第一章 什麼是NLP

學習改變自身狀態的方法

改變表象系統，提升自我幹勁

相信各位都有自己的煩惱。好比重要的會議當前，卻提不起幹勁做準備，或是在上司面前唯唯諾諾，不敢表達主張。也有人害怕電梯，不敢搭乘等……使用NLP的技法有機會提升心理狀態，解決這些惱人的毛病。

我們經常有身心不適或慵懶的感覺，但那種感覺到底是怎麼來的？

事實上，心理狀態源自於腦部程式的作用。當某件事情啟動腦內的程式，就會產生特定的情緒。心理狀態多半是V（視覺）、A（聽覺）、K（觸覺）這三種表象系統造成的（嗅覺和味覺也有關係）。根據NLP的觀念，善用V、A、K這三種表象系統，有助於改善當下的心理狀態。

比方說，在缺乏幹勁的時候，請想像一下自己最有幹勁的模樣。而且要具體想像當時的V、A、K，不斷在記憶中重現。於是，心理狀態會漸漸產生變化，變得充滿幹勁。

另外，當我們聽到語言的時候，潛意識會做出反應，從自身的體驗和記憶中挑出相符的要素。順帶一提，假如我們聽到視覺性的語言，就會想出特定的影像；假如我們聽到聽覺性的語言，就會想起特定的聲音或音樂；假如我們聽到感覺性的語言，就會想起特定的影像、聲音、音樂。浮現在腦海中的體驗和記憶，也會伴隨過去的情緒。善加運用V、A、K這三種語言要素，可以引導我們達到理想的狀態。

順便了解一下！

活用自己的先行表象系統

活用自己的先行表象系統，可以提升學習的效率。重視V（視覺）的人，不妨多看一些參考書。重視A（聽覺）的人，不妨使用錄音教材。重視K（觸覺）的人，就用親手書寫的方式增進學習效率。

NLP講座 想要刺激幹勁，先弄清自己的表象系統 如果，你想要打造一家符合你個人品味的商店，請問你會怎麼做？請你把自己當店主，畫一張設計圖出來。重點是你要拿出幹勁，真的想設計一家會賺錢的商店。然後，你在想像時要樂在其中。最好拿一張圖畫紙和一支蠟筆，畫出店鋪的意象圖吧！ 畫好以後，請仔細端詳那一張圖的特徵。你的店舖重視的是裝潢和設計嗎？還是你想打造一家寧靜的店舖，讓客人放鬆閒聊？或者，你想營造一種放鬆的氣息，光是坐下來就能達到放鬆的感覺？ 你的先行表象系統（V、A、K）可能會影響到那一幅畫，請仔細觀察一下。

改變次感元，消除內心的抗拒感

上司整天擺臭臉給你看，前輩也動不動就找你麻煩，光想就覺得鬱悶對吧？碰到這些合不來的對象，不妨在想像中改變次感元，試圖扭轉你對那些人的印象。所謂的次感元其實是「從屬要素」的意思，可以說是表象系統更細微的構成元素。每一種表象系統，都有下列的構成要素。

視覺的次感元：顏色、形狀、亮度、動作、距離、位置等。

聽覺的次感元：音量、音調、速度、節奏等。

觸覺的次感元：溫度、壓力、濕度、觸感、重量感等。

那好，上司整天擺臭臉給你看，什麼樣的方法可以有效改變上司的印象？如果你是重視視覺表象系統的人，利用視覺的次感元，把上司想成一個小丑或許有幫助。或者，你可以想像上司被一群小朋友團團圍住。只要能減輕恐怖的感覺，這對你來說就是好方法。

換言之，在想像中可以改變各種要素，好比顏色、明亮、音量、溫度等。建議你觀想一下自己討厭的人，置換成各種次感元，試著改變對方的印象吧！

順便了解一下！

記憶的溫度

關於觸覺的次感元有一個說法是，當我們想起快樂的回憶時，會感受到溫暖。反之，當我們想起悲傷或痛苦時，就會感受到冰冷。請各位試著回想一下以往的經歷吧！

Photo Credit: 漫遊者文化出版

善用連結和分離

連結（Association）和分離（Dissociation）是一種很重要的概念，算是NLP的技法基礎。

所謂的「連結」，就是當事人在回想過往經歷的時候，產生非常具有臨場感的意象，彷彿身歷其境一樣，甚至沉浸在過往的感情和感受中。例如，過往的經歷很痛苦，回憶也伴隨著痛苦的感覺；過往的經歷很愉快，回憶也伴隨著愉快的感覺。

分離則是站在客觀的立場，觀想過去的經驗，猶如在看電影一樣。把自己也當成整個回憶場景的一部分，保持冷靜的觀察態度。分離和連結不同，沒有身歷其境的臨場感，不會體驗到和過去一樣的情感，諸如痛苦或快樂的情緒也不存在。

NLP的各種技巧都奠定在這兩大概念上。以連結為例，回想過去快樂或成功的體驗，可以感受到以往的成就感和興奮感。這種手法能達到理想的情緒狀態，並加以維持。

分離則是反過來利用沒有臨場感的優點，減弱或消除以往感受到的恐懼。有時候，NLP會視情況需要，搭配使用連結和分離的技巧。

順便了解一下！

各種NLP技法的基礎

沒有連結和分離的技巧，很多NLP的技法也無法使用。好比設定心錨（詳見82頁）、消除恐懼症（詳見224頁）等。這兩大概念算是NLP技法的基礎。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

書籍介紹

本文摘錄自《圖解NLP：活用NLP技法讓自己變得更好！扭轉大腦慣性思考，突破自我框架，打造全新的自己》，漫遊者文化出版

作者：梅本和比己

譯者：葉廷昭

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「輪到自己上台就會緊張發抖……」

「面對陌生人總是尷尬到不知道聊什麼？」

「遇到合不來的上司，該怎麼相處？」

「重要會議當前，卻提不起勁做準備。」

「討厭的回憶揮之不去，該怎麼辦？」

什麼是NLP？

直譯為「神經語言程式學」，整合心理治療大師和頂尖溝通專家的方法，是人人都可應用的系統。 NLP是利用N（神經網路）和L（語言），巧妙改善自己的行為和心理狀態（程式），以達成理想目標。

學習NLP有什麼好處？

NLP有大量的技法，可以用來消除不安、恐懼、憂慮、糾葛、煩惱、抗拒感、混亂、緊張等問題。

NLP被評為「腦部的使用說明書」，其技法會影響腦神經系統，改善個人的狀態或症狀。

NLP讓溝通變順利的祕訣是什麼？

跟不熟的人溝通，可以配合對方的步調和模仿對方的動作，營造共通點就會產生親近感。 人類對談話內容的印象只有7%，說話方式有38%，肢體語言則有55%，所以重點在表情和肢體動作。

遭遇瓶頸或情緒失控時，NLP如何教你轉換心境？

先打破狀態，如：轉動一下手臂、輕晃身體、深呼吸，讓自己的狀態重置，會有不一樣的心境和感情。 轉換成後設狀態，先對自己提出適當的問題，然後做出回答，就可以恢復冷靜，不再情緒化。

NLP如何消除不堪回首的往事、改變討厭的回憶？

真正感到痛苦的不是回憶本身，而是對往事的不好印象，只要改變此印象，就有解除煩惱的效果。 聽到喜歡的樂曲就會開心，這種誘導出特定情緒的事物稱為心錨，可以用好的心錨來化解不好的心錨。

容易沒自信、害怕失敗，該怎麼辦？

盡量對自己使用積極正面的詞語，講久了有改變意識的效果，大幅提升成功的可能性。 卓越圈技法：想像自己處於充滿資源（技術、知識、人際關係等）的良好狀態，好好體驗那種感覺。

Photo Credit: 漫遊者文化出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰