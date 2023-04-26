《圖解NLP》：NLP的各種技巧都奠定在「連結」和「分離」這兩大概念上
我們想讓你知道的是
NLP是翻轉人生的行為科學，向討厭的自己說再見，克服心理創傷，解決知易行難的毛病。日本NLP指導名師梅本和知己，彙整NLP技法與實踐法則，教你做到身心合一，提升工作技能，處理好人際關係，養成解決問題的能力。
文：梅本和比己
第一章 什麼是NLP
學習改變自身狀態的方法
改變表象系統，提升自我幹勁
相信各位都有自己的煩惱。好比重要的會議當前，卻提不起幹勁做準備，或是在上司面前唯唯諾諾，不敢表達主張。也有人害怕電梯，不敢搭乘等……使用NLP的技法有機會提升心理狀態，解決這些惱人的毛病。
我們經常有身心不適或慵懶的感覺，但那種感覺到底是怎麼來的？
事實上，心理狀態源自於腦部程式的作用。當某件事情啟動腦內的程式，就會產生特定的情緒。心理狀態多半是V（視覺）、A（聽覺）、K（觸覺）這三種表象系統造成的（嗅覺和味覺也有關係）。根據NLP的觀念，善用V、A、K這三種表象系統，有助於改善當下的心理狀態。
比方說，在缺乏幹勁的時候，請想像一下自己最有幹勁的模樣。而且要具體想像當時的V、A、K，不斷在記憶中重現。於是，心理狀態會漸漸產生變化，變得充滿幹勁。
另外，當我們聽到語言的時候，潛意識會做出反應，從自身的體驗和記憶中挑出相符的要素。順帶一提，假如我們聽到視覺性的語言，就會想出特定的影像；假如我們聽到聽覺性的語言，就會想起特定的聲音或音樂；假如我們聽到感覺性的語言，就會想起特定的影像、聲音、音樂。浮現在腦海中的體驗和記憶，也會伴隨過去的情緒。善加運用V、A、K這三種語言要素，可以引導我們達到理想的狀態。
順便了解一下！
- 活用自己的先行表象系統
活用自己的先行表象系統，可以提升學習的效率。重視V（視覺）的人，不妨多看一些參考書。重視A（聽覺）的人，不妨使用錄音教材。重視K（觸覺）的人，就用親手書寫的方式增進學習效率。
NLP講座
想要刺激幹勁，先弄清自己的表象系統
如果，你想要打造一家符合你個人品味的商店，請問你會怎麼做？請你把自己當店主，畫一張設計圖出來。重點是你要拿出幹勁，真的想設計一家會賺錢的商店。然後，你在想像時要樂在其中。最好拿一張圖畫紙和一支蠟筆，畫出店鋪的意象圖吧！
畫好以後，請仔細端詳那一張圖的特徵。你的店舖重視的是裝潢和設計嗎？還是你想打造一家寧靜的店舖，讓客人放鬆閒聊？或者，你想營造一種放鬆的氣息，光是坐下來就能達到放鬆的感覺？
你的先行表象系統（V、A、K）可能會影響到那一幅畫，請仔細觀察一下。
改變次感元，消除內心的抗拒感
上司整天擺臭臉給你看，前輩也動不動就找你麻煩，光想就覺得鬱悶對吧？碰到這些合不來的對象，不妨在想像中改變次感元，試圖扭轉你對那些人的印象。所謂的次感元其實是「從屬要素」的意思，可以說是表象系統更細微的構成元素。每一種表象系統，都有下列的構成要素。
- 視覺的次感元：顏色、形狀、亮度、動作、距離、位置等。
- 聽覺的次感元：音量、音調、速度、節奏等。
- 觸覺的次感元：溫度、壓力、濕度、觸感、重量感等。
那好，上司整天擺臭臉給你看，什麼樣的方法可以有效改變上司的印象？如果你是重視視覺表象系統的人，利用視覺的次感元，把上司想成一個小丑或許有幫助。或者，你可以想像上司被一群小朋友團團圍住。只要能減輕恐怖的感覺，這對你來說就是好方法。
換言之，在想像中可以改變各種要素，好比顏色、明亮、音量、溫度等。建議你觀想一下自己討厭的人，置換成各種次感元，試著改變對方的印象吧！
順便了解一下！
- 記憶的溫度
關於觸覺的次感元有一個說法是，當我們想起快樂的回憶時，會感受到溫暖。反之，當我們想起悲傷或痛苦時，就會感受到冰冷。請各位試著回想一下以往的經歷吧！
善用連結和分離
連結（Association）和分離（Dissociation）是一種很重要的概念，算是NLP的技法基礎。
所謂的「連結」，就是當事人在回想過往經歷的時候，產生非常具有臨場感的意象，彷彿身歷其境一樣，甚至沉浸在過往的感情和感受中。例如，過往的經歷很痛苦，回憶也伴隨著痛苦的感覺；過往的經歷很愉快，回憶也伴隨著愉快的感覺。
分離則是站在客觀的立場，觀想過去的經驗，猶如在看電影一樣。把自己也當成整個回憶場景的一部分，保持冷靜的觀察態度。分離和連結不同，沒有身歷其境的臨場感，不會體驗到和過去一樣的情感，諸如痛苦或快樂的情緒也不存在。
NLP的各種技巧都奠定在這兩大概念上。以連結為例，回想過去快樂或成功的體驗，可以感受到以往的成就感和興奮感。這種手法能達到理想的情緒狀態，並加以維持。
分離則是反過來利用沒有臨場感的優點，減弱或消除以往感受到的恐懼。有時候，NLP會視情況需要，搭配使用連結和分離的技巧。
順便了解一下！
- 各種NLP技法的基礎
沒有連結和分離的技巧，很多NLP的技法也無法使用。好比設定心錨（詳見82頁）、消除恐懼症（詳見224頁）等。這兩大概念算是NLP技法的基礎。
書籍介紹
本文摘錄自《圖解NLP：活用NLP技法讓自己變得更好！扭轉大腦慣性思考，突破自我框架，打造全新的自己》，漫遊者文化出版
作者：梅本和比己
譯者：葉廷昭
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日本圖解書第一品牌西東社，暢銷圖解心理學系列授權中文版
NLP是翻轉人生的行為科學
向討厭的自己說再見，克服心理創傷，解決知易行難的毛病。
激發潛能 × 完美溝通 × 提升職場技能 × 擺脫煩惱與壓力
日本NLP指導名師梅本和知己，彙整NLP技法與實踐法則，教你做到身心合一，提升工作技能，處理好人際關係，養成解決問題的能力。
本書特別收錄
38則NLP技法step by step
自學也能上手
簡明、易懂、超有趣
3分鐘讀懂一個概念×136則解決人生難題的NLP策略
從心理學觀點，教你面對人生的各項疑難雜症：
「輪到自己上台就會緊張發抖……」
「面對陌生人總是尷尬到不知道聊什麼？」
「遇到合不來的上司，該怎麼相處？」
「重要會議當前，卻提不起勁做準備。」
「討厭的回憶揮之不去，該怎麼辦？」
什麼是NLP？
- 直譯為「神經語言程式學」，整合心理治療大師和頂尖溝通專家的方法，是人人都可應用的系統。
- NLP是利用N（神經網路）和L（語言），巧妙改善自己的行為和心理狀態（程式），以達成理想目標。
學習NLP有什麼好處？
- NLP有大量的技法，可以用來消除不安、恐懼、憂慮、糾葛、煩惱、抗拒感、混亂、緊張等問題。
- NLP被評為「腦部的使用說明書」，其技法會影響腦神經系統，改善個人的狀態或症狀。
NLP讓溝通變順利的祕訣是什麼？
- 跟不熟的人溝通，可以配合對方的步調和模仿對方的動作，營造共通點就會產生親近感。
- 人類對談話內容的印象只有7%，說話方式有38%，肢體語言則有55%，所以重點在表情和肢體動作。
遭遇瓶頸或情緒失控時，NLP如何教你轉換心境？
- 先打破狀態，如：轉動一下手臂、輕晃身體、深呼吸，讓自己的狀態重置，會有不一樣的心境和感情。
- 轉換成後設狀態，先對自己提出適當的問題，然後做出回答，就可以恢復冷靜，不再情緒化。
NLP如何消除不堪回首的往事、改變討厭的回憶？
- 真正感到痛苦的不是回憶本身，而是對往事的不好印象，只要改變此印象，就有解除煩惱的效果。
- 聽到喜歡的樂曲就會開心，這種誘導出特定情緒的事物稱為心錨，可以用好的心錨來化解不好的心錨。
容易沒自信、害怕失敗，該怎麼辦？
- 盡量對自己使用積極正面的詞語，講久了有改變意識的效果，大幅提升成功的可能性。
- 卓越圈技法：想像自己處於充滿資源（技術、知識、人際關係等）的良好狀態，好好體驗那種感覺。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！