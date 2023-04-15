福島電廠核處理水4月開始排入海洋，為什麼決策需要花十年的時間？

文：上川龍之進

日本政府於2021年4月13日決定，要將累積在東京電力公司福島第一核電廠廠區內儲存槽中的「核處理水」排入海洋。

福島縣漁業協同組合聯合會（縣漁聯）和全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）認為，水產必定會無端遭受輿論抨擊，因此強烈抗議。美國政府肯定這項政策，但另一方面，韓國、中國、台灣、俄羅斯等鄰國和地方政府，都發出指責和疑慮。

其實早在2013年7月24日，原子能管制委員會的田中俊一委員長（當時）已明確指出，只要淨化核汙水，讓放射性物質低於國家標準，核處理水勢必要排入海洋。2013年12月4日來到日本的國際原子能總署（IAEA）調查團的團長也表示，在取得相關人士同意的前提下，核處理水必須排入海洋。

儘管日本政府主張核處理水排入海洋不會產生危害，依舊花了近八年的歲月才拍板定案。而且反對的言論始終沒有消弭。現在讓我們回顧政策決定的過程，一同檢驗問題的癥結點。

何謂「核處理水」

由於地震影響，福島第一核電廠的一、二、三號機的核燃料（爐芯熔融物）熔解，只能持續用水冷卻。但因為圍阻體已經破損，碰到爐芯熔融物的水流入反應爐建築內，再加上從建築下方縫隙流入的地下水，內部產生大量被高濃度放射性物質汙染的水。這種「核汙水」的產量在2014年5月達到高峰，一天達到約540噸。儘管後來執行從廠區周邊的水井（地下暗渠）汲取地下水，並設置凍土壁等措施，核汙水得以減少，在2020年一天依舊平均會產生約140噸的核汙水。

核汙水經過多核素去除裝置（ALPS）處理，將氚以外的放射性物質降低至標準值以下後，東京電力公司將之稱作「ALPS核處理水」。其實初期的ALPS狀況不穩且性能不足，加上為了使機器長時間運作，用來去除放射性物質的吸附劑的更換次數因而減少。所以儲存槽裡約有七成的水，除了含有氚，還有其他高於法定標準的放射性物質（銫、鍶、碘等）。東京電力公司稱之「處理中的核處理水」。

這些核處理水積存在福島第一核電廠設施內的1061個儲存槽中，在2021年10月28日時，已累積高達128萬噸。根據東京電力公司所述，儲存槽的保管量可達約140萬噸，預計會在2023年春天存滿。他們指出，考慮到往後設置廢爐設備，廠區已經沒有增設儲存槽的空間了。擬定排放核處理水的具體計畫，並整備設施，大約需要兩年時間，因此這是在期限前一刻所下的決策。

經濟產業省針對把ALPS無法去除的氚排入海洋中的安全性，做出以下說明。氚是氫的放射性同位素，又稱作「三重氫」。氚在化學定義上，性質和氫幾乎相同。就技術而言，要將之分解成水和超重水，並非易事，但氚的放射線能量較弱，也不易出現生物濃縮性。

事實上，國內外的核電廠，都會把氚排入海洋。國內一座核電廠在運作過程，一年通常會產生數千億～100兆貝克勒的含氚液狀放射性廢棄物，青森縣六所村的核燃料再處理工廠在試營運時，一年會產生1300兆貝克勒的廢棄物。至今，沒有因為暴露其中而引發的健康問題。

核處理水的處置基本方針如下。

將「處理中的核處理水」再次交由ALPS處理，將氚以外的放射性物質降到法定標準以下，再用海水稀釋，把氚的量稀釋到一公升1500貝克勒，也就是法定標準的40分之1，之後再排入海洋當中。剛開始一點一點少量排出，監視對環境的影響。

此外，將氚一年的排放量設定在22兆貝克勒，也就是比福島第一核電廠事故前的排放上限還低的數值，並定期探討、修正。由於已經獲得IAEA的協助，分析環境影響監測數值的信賴度將得到保證。一旦發生因排放處理水而無端受累的情形，將由東京電力公司負責賠償。不論時間、地區、業種，東京電力公司都會配合實際受害情形，給予迅速、適當的應對。政府也會協助擴大農水產通路和招攬觀光客。

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引來漁業相關人士不信任的日本政府與東京電力公司的疏失

政府解釋就科學而言，核處理水排入海洋並不會造成問題，但漁業相關人士卻怕無端受到牽連，堅決反對這項政策。他們之所以強烈反對，是因為日本和東京電力公司曾屢次發生疏失。

東京電力公司在核電廠發生意外後，便下令從2011年4月4日開始，排放1萬1500噸的低濃度核汙水進入海洋，而且持續了數日。此舉是為了確保存放核汙水的空間，防止高濃度核汙水流入海洋的措施，政府也已經同意。然而他們並未事前告知漁業相關人士，核汙水排放後，甚至從茨城縣外海捕撈的玉筋魚身上，驗出超標的放射性物質，當地水產因此受到抨擊，使得魚價暴跌。

這件事因此惹怒漁業相關人士。鄰國也強烈批判日本政府未盡事前告知之責。

2015年9月之後，為了減少核汙水繼續產生，決定從設置在廠區週邊的暗渠抽出地下水，利用ALPS降低放射性物質的濃度，再行排入海洋。縣漁聯的確害怕水產無端受到牽連，但為了減少核汙水，也只能無奈答應。但他們提出交換條件，要求即使囤積在廠區內的核汙水已經處理完畢，也不可以排入海洋。東京電力公司和日本政府書面承諾「未取得相關人士的理解，不會做出任何處置。」

日本政府和東京電力公司做出迎合當下情況的約定，卻因此提高了往後決斷的難度。

2018年8月，有報導指出，經過ALPS處理、存放在儲存槽當中的水，依舊留有高於法定標準的放射性物質。東京電力公司針對這篇報導，公開表示現階段積存在儲存槽中已處理完畢的水約有89萬噸，其中氚以外的放射性物質超標的水，約有75萬噸。東京電力公司表明「各詳細資料已經上傳至官方網站。」