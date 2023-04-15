福島電廠核處理水4月開始排入海洋，為什麼決策需要花十年的時間？
我們想讓你知道的是
東日本大地震十年過後，日本政府於2021年4月正式決定將東京電力公司福島第一核電廠產生的含氚核處理水排入海洋。要執行廢爐作業，就不得不先處理掉不斷累積的核處理水。然而，可以想見當地人士與鄰國必定反彈，日本政府因而遲遲懸而未決，現下已經無法繼續拖延，才硬著頭皮執行。
文：上川龍之進
日本政府於2021年4月13日決定，要將累積在東京電力公司福島第一核電廠廠區內儲存槽中的「核處理水」排入海洋。
福島縣漁業協同組合聯合會（縣漁聯）和全國漁業協同組合聯合會（全漁聯）認為，水產必定會無端遭受輿論抨擊，因此強烈抗議。美國政府肯定這項政策，但另一方面，韓國、中國、台灣、俄羅斯等鄰國和地方政府，都發出指責和疑慮。
其實早在2013年7月24日，原子能管制委員會的田中俊一委員長（當時）已明確指出，只要淨化核汙水，讓放射性物質低於國家標準，核處理水勢必要排入海洋。2013年12月4日來到日本的國際原子能總署（IAEA）調查團的團長也表示，在取得相關人士同意的前提下，核處理水必須排入海洋。
儘管日本政府主張核處理水排入海洋不會產生危害，依舊花了近八年的歲月才拍板定案。而且反對的言論始終沒有消弭。現在讓我們回顧政策決定的過程，一同檢驗問題的癥結點。
何謂「核處理水」
由於地震影響，福島第一核電廠的一、二、三號機的核燃料（爐芯熔融物）熔解，只能持續用水冷卻。但因為圍阻體已經破損，碰到爐芯熔融物的水流入反應爐建築內，再加上從建築下方縫隙流入的地下水，內部產生大量被高濃度放射性物質汙染的水。這種「核汙水」的產量在2014年5月達到高峰，一天達到約540噸。儘管後來執行從廠區周邊的水井（地下暗渠）汲取地下水，並設置凍土壁等措施，核汙水得以減少，在2020年一天依舊平均會產生約140噸的核汙水。
核汙水經過多核素去除裝置（ALPS）處理，將氚以外的放射性物質降低至標準值以下後，東京電力公司將之稱作「ALPS核處理水」。其實初期的ALPS狀況不穩且性能不足，加上為了使機器長時間運作，用來去除放射性物質的吸附劑的更換次數因而減少。所以儲存槽裡約有七成的水，除了含有氚，還有其他高於法定標準的放射性物質（銫、鍶、碘等）。東京電力公司稱之「處理中的核處理水」。
這些核處理水積存在福島第一核電廠設施內的1061個儲存槽中，在2021年10月28日時，已累積高達128萬噸。根據東京電力公司所述，儲存槽的保管量可達約140萬噸，預計會在2023年春天存滿。他們指出，考慮到往後設置廢爐設備，廠區已經沒有增設儲存槽的空間了。擬定排放核處理水的具體計畫，並整備設施，大約需要兩年時間，因此這是在期限前一刻所下的決策。
經濟產業省針對把ALPS無法去除的氚排入海洋中的安全性，做出以下說明。氚是氫的放射性同位素，又稱作「三重氫」。氚在化學定義上，性質和氫幾乎相同。就技術而言，要將之分解成水和超重水，並非易事，但氚的放射線能量較弱，也不易出現生物濃縮性。
事實上，國內外的核電廠，都會把氚排入海洋。國內一座核電廠在運作過程，一年通常會產生數千億～100兆貝克勒的含氚液狀放射性廢棄物，青森縣六所村的核燃料再處理工廠在試營運時，一年會產生1300兆貝克勒的廢棄物。至今，沒有因為暴露其中而引發的健康問題。
核處理水的處置基本方針如下。
將「處理中的核處理水」再次交由ALPS處理，將氚以外的放射性物質降到法定標準以下，再用海水稀釋，把氚的量稀釋到一公升1500貝克勒，也就是法定標準的40分之1，之後再排入海洋當中。剛開始一點一點少量排出，監視對環境的影響。
此外，將氚一年的排放量設定在22兆貝克勒，也就是比福島第一核電廠事故前的排放上限還低的數值，並定期探討、修正。由於已經獲得IAEA的協助，分析環境影響監測數值的信賴度將得到保證。一旦發生因排放處理水而無端受累的情形，將由東京電力公司負責賠償。不論時間、地區、業種，東京電力公司都會配合實際受害情形，給予迅速、適當的應對。政府也會協助擴大農水產通路和招攬觀光客。
引來漁業相關人士不信任的日本政府與東京電力公司的疏失
政府解釋就科學而言，核處理水排入海洋並不會造成問題，但漁業相關人士卻怕無端受到牽連，堅決反對這項政策。他們之所以強烈反對，是因為日本和東京電力公司曾屢次發生疏失。
東京電力公司在核電廠發生意外後，便下令從2011年4月4日開始，排放1萬1500噸的低濃度核汙水進入海洋，而且持續了數日。此舉是為了確保存放核汙水的空間，防止高濃度核汙水流入海洋的措施，政府也已經同意。然而他們並未事前告知漁業相關人士，核汙水排放後，甚至從茨城縣外海捕撈的玉筋魚身上，驗出超標的放射性物質，當地水產因此受到抨擊，使得魚價暴跌。
這件事因此惹怒漁業相關人士。鄰國也強烈批判日本政府未盡事前告知之責。
2015年9月之後，為了減少核汙水繼續產生，決定從設置在廠區週邊的暗渠抽出地下水，利用ALPS降低放射性物質的濃度，再行排入海洋。縣漁聯的確害怕水產無端受到牽連，但為了減少核汙水，也只能無奈答應。但他們提出交換條件，要求即使囤積在廠區內的核汙水已經處理完畢，也不可以排入海洋。東京電力公司和日本政府書面承諾「未取得相關人士的理解，不會做出任何處置。」
日本政府和東京電力公司做出迎合當下情況的約定，卻因此提高了往後決斷的難度。
2018年8月，有報導指出，經過ALPS處理、存放在儲存槽當中的水，依舊留有高於法定標準的放射性物質。東京電力公司針對這篇報導，公開表示現階段積存在儲存槽中已處理完畢的水約有89萬噸，其中氚以外的放射性物質超標的水，約有75萬噸。東京電力公司表明「各詳細資料已經上傳至官方網站。」
Tags：
AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！