民主陣營該如何理解馬克宏拍中共馬屁說的那些鬼話？

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）再次陷入麻煩，這次不是因為推動提高法國人的退休年齡，而是因為他最近訪問中國。

他在出發前，人們寄希望於他向中國國家主席習近平提出人權侵犯、威脅台灣等問題。然而在獲得了數十億歐元的巨額合約和在中國受到的皇家待遇後，他便忘記了人們的囑托，成為了習近平的傀儡。

他宣稱歐洲不應「聽從美國的議程」，應該更加獨立於美國，這些都是習近平願意聽到的話。中國媒體，也就是中共官方媒體——因為那裡沒有獨立媒體，繼而欣喜地評論說，法國總統的發言「預示著美國拉攏歐洲遏制中國的策略已走到了死胡同。」

他的發言引起了民主陣營的強烈抗議。一個新的流行語「Macroning」被創造出來，意思是「在教育歐洲夥伴懵懂和需要提高歐盟戰略自主性的同時，有意地增加對中國的依賴。」

儘管很多自由世界的政治領袖譴責他，但卻很少有人分析他為什麼這麼做，以及如何減少其他民主國家的這種缺陷行為。畢竟，中共的策略，即賄賂和分裂其他國家，取得了良好效果。

我們如何理解馬克宏的行為，民主陣營又該怎麼做呢？

首先，我們不應高估馬克宏的影響力。現在，幾乎每一個民主世界的政治和意見領袖都譴責他，他失去了巨大的政治資本，將在歷史上被視為一個共產主義的綏靖者。