【未來大人物王繼維專文】當社區營造變成一門「職業」，公共性逐漸凋零恐成吞噬地方的怪物
我們想讓你知道的是
台灣推社區營造將滿30年，長期深耕地方的「全台最有事蕉農」王繼維持續憂心：「當社造變成一門職業，一直要社造單位變成獲取最大資源的角色，遲早會變成吞噬地方的怪物。」投入地方多年至今的他，站在土地上想對政策高聲喊話。
文：未來大人物 王繼維
「社區營造」一詞，於1994年開始形成，當時台灣以文建會作為一個社造政策核心，推動：「建立社區文化、凝聚社區共識、建構社區生命共同體的概念，來作為一類文化行政的新思維與政策」至今已經29年。
2019年，國家政策推出以「地方創生」做為國家安全戰略，政策一出，社會認定與社區營造有諸多相似與重疊的想像，面對社區營造的未來發展與諸多陳年問題挑戰，需要我們一起來回頭思考，釐清社造本身的價值。
社造公共性與商業性間的平衡力
從幾個近年的觀察，由於「錯把商業當作公共的思維與做法」，不免發現，社區營造的公共性與獨立性正在壓縮以社區為最基礎的自治行動區位。
在政府、NGO與各個公共場合，無論是積極推動商業的社區產業，還是為了觀光而發展的社區景點，或者是極力依靠社會福利補助等這些表現，社造要消費者看見的是社區美麗跟產品與服務，但這只限於可以對接商業獲取資源的表現，用各種補助增加政府角色的實現，而並非社區營造促成公民社會公共性的結果。
我們不免在諸多社區，看到很多廠商接力「營造」，諸多蚊子設備卻沒有地方參與跟管理，遇見諸多過度包裝的社區設施和政府各種發揚社區商業的標準與政策等等，都是把商業錯當公共的例子。這些問題，促使我們需要重新思考：
社造要被深化建構社會資本的公共力量，其實是「公共性結社」的力量，但相關的商業與補助內容並非回應人民公共性結社的可能性和發展性。
公共性人民結社本身的能量，不在於補助跟收入。在社區結社本身的價值內容在於：「對於社區生活的掌握，能夠將地方的主體性，在生活中透過各種創造環境受益的行動，來完整個人跟群體的滿足。」
簡言之，公共性結社所獲取的向度，是藉由環境脈絡的改變來應證結社的價值，透過社區營造改變了自己、他人、環境與產業等等，作為地方認同公共性力量的展現。
像是地方勞動價值低落（勞動問題），還是後代學習方向脫離地方（教育問題）等議題，應該要讓社區成為最小可以面對的空間，來促進世代對話落實自治結社價值。
當社造成為一個部門、一份職業
但目前國家各部會在社造的業務，因為各持本位，未能以結社的基礎來面對各項政策由下而上的實踐，只好逐步以資源填補的方式，外包公部門的業務逐步讓「社造成為一門工作」。
將本來是公民參與的權利義務，化約為一門職業，把公共性結社，化約為職場，方便管理這些附屬於政策資源下的「員工」，而非被公民共同行動跟監督。
當人民的權力——結社，變成一種獲取資本的勞動就業跟營生，我們公共結社付出努力，就不是促進公共性的討論，而是一種勞動表現的獲取資源，這個已經跟那個當初想打開公民參與的社造理想有很大的落差。這種現象，或許就像是社區營造業界流行的一句話：「有資源才做，沒資源不做」。
因為上述總總，我們看到的美麗社區、美麗環境、產品，只能說是地方的文化變成資本的表現，並無法看到公共結社的力量。
因此社造產生了：重複的公民、各種地方代言人、只有產品沒有文化、各種世代隔閡無法前進、地方勞動問題浮現、國家與地方不正常的對話、教育環境持續脫離社區跟生活，加上台灣過剩的資本沒有流動到公共性討論而變成地方炒作的工具，至今讓社區營造失去焦點。
社造政策30年是阻力還是助力？
台灣即將進入社造30年，最大問題，就是公民社會私人到公共的過程的不連續，也是我們要努力的方向。
無論是社區營造的新倡議，還是地方創生政策的提出，應該要做為修正社區營造結社扮演的謬誤，提出的導向。
我們更應該面對國家各部會同床異夢的不連續，避免這些切割片段。回歸社區營造的公共性職責，重回結社的功能重要跟價值。
兩者一起來面對地方長期的失能，提出更好的方向，否則，一直要社造單位變成獲取最大資源的角色，遲早會變成吞噬地方的怪物。
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責任編輯：陳淑玲、Yuan
核稿編輯：Joanna
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii