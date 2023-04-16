2023/04/16,
印太

虐待幼猴再從中賺取影片利潤，東南亞虐猴影片產業鏈看到人性的惡

虐待幼猴再從中賺取影片利潤，東南亞虐猴影片產業鏈看到人性的惡
資料圖庫，非事件中獼猴。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這條虐猴產業鏈是由中間人聘請個人或團隊拍攝虐猴影片，影片來源通常來自東南亞，根據《雅加達郵報》報導，在2021年超過五分之一的虐待動物影片來自印尼，然後再轉售從中賺取利潤，而美國人是主要觀眾，中國人、台灣人、俄羅斯人也有相當比例，一項研究更發現，自2021年3月至今有超過1萬3000個虐待動物相關主題的社群媒體連結。

文：李思穎

在匿名聊天室中，有這麼一群人正觀看虐猴、殺猴的影片，而因著影片需求一條犯罪產業鏈竟默默成形。

這條虐猴產業鏈是由中間人聘請個人或團隊拍攝虐猴影片，影片來源通常來自東南亞，根據《雅加達郵報》報導，在2021年超過五分之一的虐待動物影片來自印尼，然後再轉售從中賺取利潤，而美國人是主要觀眾，中國人、台灣人、俄羅斯人也有相當比例，一項研究更發現，自2021年3月至今有超過1萬3000個虐待動物相關主題的社群媒體連結。

為什麼是獼猴？

因虐貓、虐狗、虐蟑螂和老鼠等行為已很普遍，稀有的獼猴便成為熱門的交易對象。虐猴影片通常以幼猴為主角，因為在受到驚嚇時的反應更大，能滿足觀看者施虐的心理。相較之下，成猴攻擊性較強，即使受到虐待也不會有太大反應，因此不太受到這群觀眾的喜愛。 虐猴影片一直都有市場需求，但就像色情片一樣，觀眾會不斷追求新的影片。

隨著社群平台Telegram的出現，虐猴影片的市場從2013年起從暗網逐漸轉移到私人社群，虐猴愛好者也在不公開社群中籌集資金、分享影片。

虐猴產業的消長，取決於公開社群對虐待動物影片的審核政策

過去當台灣K島論壇有會員頻繁分享虐猴影片時，台灣觀眾比例就微幅增加，而自從TSPCA積極打擊虐待動物影片後，K島的虐猴影片數量就大幅減少，這消長也反映在Telegram的虐猴社群中，而觀眾數量也代表投入資金的多寡。

然而，近期因中國影音平台對審核虐猴影片標準突然變得非常寬鬆，不少中國人趁機利用影片討論區招募入群兜售影片，Telegram也開始出現翻牆的中國人接觸中間人想購買影片。

（馬來西亞動保團體HIDUP對虐侯影片的呼籲）

馬來西亞動保組織：警方沒有立即採取行動

近年來因動保團體努力，中間人越難找到來源，不過虐猴影片依舊層出不窮。其中一起最有名的案子，是2019年一名18歲的馬來西亞年輕人槍殺獼猴並將過程放上網路。該影片廣為流傳後，在動保組織懸賞馬幣2000令吉（約新台幣1萬3865元）下，當地警方抓到了這名男子，他表示做這件事「只是為了好玩」。這個影片還流傳到了中國的平台「Billibill」，因小有名氣網友們還稱呼拍攝者為「浴室哥」。

在中國的平台「Billibill」上因為有人工審核影片，所以能貼上網的多半都是擦邊影片，不會見血，就算有虐待也會很快被舉報下架。而手上持有虐猴影片的人，也會利用「Billibill」的影片留言區吸引人入群。而「浴室哥」的案件是由馬來西亞動保團體Hak Asasi Hidupan Liar Malaysia向當局舉發才爆出。

在今年1月，馬來西亞動保組織Hak Asasi Hidupan Liar Malaysia（HIDUP）接獲來自美國和英國動保組織Lady Freethinker和Action for Primates的舉報後，將一位動物施虐者的帳號、電子郵件、影片等證據資料交給警方，不過經過三個星期大馬警方都未有任何動作，直到2月14日警方才表示已展開調查。而目前的最新發展是警方已將此案列為NFA（不再採取進一步行動），無疑是助長了犯罪者的氣焰。

目前HIDUP和另一動保團體Lawyers for Animal Rights仍嘗試採取法律行動督促警方積極偵辦，希望能獲得更多關注。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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